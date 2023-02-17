BES katkı fonlarında hisse payı %8 arttı

BES fonlarında devlet katkı payında hisse ağırlığının artırılma kararı ilk günden borsaya pozitif katkı verdi. İlk işlem gününde BES fonlarındaki hisse payı %13’ten %21’e yükseldi. Fonlardan borsaya 5-6 milyar liralık daha alım gelmesi bekleniyor.

BES fonlarında devlet katkı payında hisse ağırlığının artırılma kararı ilk günden borsaya pozitif katkı verdi. İlk işlem gününde BES fonlarındaki hisse payı %13’ten %21’e yükseldi. Fonlardan borsaya 5-6 milyar liralık daha alım gelmesi bekleniyor. 14 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda, Devlet Katkısı’nın yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulan “Katkı” BES Fonları’nın portföy sınırlamalarında değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında asgari %70 olarak belirlenen TL cinsinden Devlet Tahvili/Hazine Bonosu, Gelir Ortaklığı Senedi ve Kira Sertifikaları’nın fonların portföyü içindeki payı %50’ye indirilirken, Hisse Senedi payı %10’dan %30’a yükseltildi. Tek hissenin portföydeki azami payı önceki yönetmelikte %1 iken, değişiklikle %5’e yükseltildi.

Yönetmeliğin geçiş hükmü kapsamında 10 gün içinde fonların portföylerindeki değişikliklerin yapılması gerekiyor. Portföy sınırlamalarındaki değişiklikler hisse senedi tarafında portföylerin büyümesini gerektirecek. Yönetmeliğin yayınlandığı gün katkı fonlarının büyüklükleri ve güncel hisse senedi portföy paylarına bakıldığında, toplam 51 milyar TL büyüklükte 24 fon olduğunu ve bu fonların portföylerinde hisse ağırlığının %10 ila %15 arasında değiştiğini görüyoruz.

Yönetmeliğe uyum için devlet katkısı ve katılım katkı fonlarının portföyündeki TL Borçlanma Araçlarının satılarak, hisse senedi alımının gerçekleşmesi sağlanacak. Bu değişikliğin ilk adımı için TCMB, BES düzenlemesi kapsamındaki şirketlerden tahvil ya da kira sertifikalarının alımını sağlayacağını duyurdu.

Böylece tahvillerin satışından dolayı faiz seviyesinin yükselmesi engelleniyor olacak. İkinci adımın ise fon portföylerine hisse senedi alımları ile 10 gün içinde tamamlanması sağlanacak. Yönetmeliğin açıklandığı gün itibarıyla portföydeki hisse senedi paylarına bakıldığında tahmini alımların 8-10 Milyar TL arasında değişmesi bekleniyor. Borsanın deprem felaketinden sonra tekrar açıldığı 15 Şubat Çarşamba günü, fonların yaptığı alımlar ve hisselerdeki değer artışı ile birlikte portföylerdeki hisse payları ortalama %13’ten %21’e yükseldi. Mevcut durumda %30 paya ulaşmak için alımların sürmesi ve ortalama 5-6 milyar TL daha alım yapılması öngörülebilir.

Hisse fonlarının getirileri daha yüksek

BES fon portföy sınırlamalarındaki değişiklik, piyasa aktörleri ve BES uzmanları tarafında olumlu/ olumsuz eleştirileri de beraberinde getirdi. Piyasada bir görüş, BES fonları üzerinden piyasaya müdahale edildiği ve bunun BES birikim sahipleri için portföy riskini artırdığını savunurken, diğer taraf BES’in uzun vade getiri yaratması için bu değişikliğin gerekli olduğunu öne sürüyor.

24 fonun ortalama getirilerine bakıldığında, son 1 yılda enflasyona yakın bir getiri sağladığı, 3 ve 5 yıllık getirilerde kur, altın ve Borsa İstanbul’un performansının oldukça altında kaldığını söyleyebiliriz. Uzun vadede getirileri rakamlarına ifade edersek, 3 yılda BIST100 %310, USD/TL %211 ve Altın %265 getiriye sahip iken, Devlet Katkısı Fonları’nın ortalamada %88 ve Katılım Katkı Fonları’nın ortalamada %135 getiri sağladı.

Geçmiş getiriler gelecek için gösterge olmamakla birlikte; katkı fonlarındaki hisse senedi payı %30 olsaydı, son 5 yıllık katkı fonu getirilerinde %30-40 ek getiri sağlanması muhtemeldi. Zamanlaması ve temel amacından bağımsız; uzun vadeli bir yatırım sepetinde hisse senedi payının %10’dan daha fazla olmasının birikim sahiplerinin lehine olacağını düşünüyorum, bu nedenle atılan adımın BES ve fonlar adına doğru olduğu kanaatindeyim.