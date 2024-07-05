Blockchain ve kripto teknolojileri fuarı başladı
4 Temmuz’da İstanbul Fuar Merkezi’nde açılışını gerçekleştirdiğimiz, 7 Temmuz akşamına kadar devam edecek Blockchain ExpoWorld Fuarı, blockchain teknolojilerinin tanıtımı, yaygınlaştırılması, bu alana daha çok yönelme, Ar-Ge, üretim, ihracat, küresel rekabet gücümüzü artırma, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme ve ekonomik büyümemizin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması açısından önemli.
Yapay zekâ avatarı katılımcılarla buluşacak
41 ülkeden uzman kişiler ve firmalar katılıyor.Yurtiçi ve yurtdışı sektördeki lider firmalar, girişimciler, yatırımcılar ve kamu temsilcileri bir araya gelerek panellerde blockchain, WEB3 ve dijital teknolojilerin potansiyelini, iş dünyası ve günlük yaşamda değişim ve dönüşüme dair gelecekteki etkilerini tartışacaklar. Hackathon, ideathon etkinlikleri ve seminerler olan fuarda “sevgi ve pozitif enerji” yaymak üzere yaratılan “Leya Love” Yapay Zekâ Avatarı da 5 Temmuz’da katılımcılarla buluşacak. Biletler blockchainexpoworld.com ‘da.
Blockchain teknolojisi ve geleceği
Bugün blockchain teknolojileri dünyayı hem değiştiriyor hem de dönüştürüyor. Merkeziyetsiz yapısı, işlemlerde veri güvenliği ve şeffaflık sağlamakta ve yeni iş modellerini de ortaya çıkaracak potansiyele sahip olup, iş dünyası, ekonomi, günlük ve sosyal yaşam dahil birçok alanda yaygınlaşarak önemli etkiler yaratması beklenmekte.
Yenilikçi finansal çözümler sunuyor
Blockchain, dağıtılmış defter teknolojisi olarak bilinen bir sistemdir ve Bitcoin gibi kripto paraların temelini oluşturmaktadır. Kripto paralar, blockchain teknolojisi üzerinde çalışmakta ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları gibi yenilikçi finansal çözümler sunmakta olup, merkeziyetsiz uygulamaların ve tokenizasyonun yaygınlaşması beklenmektedir.
Birçok sektörde kullanılıyor
Blockchain birçok sektörde; finansta güvenilirliği, şeffaflığı ve işlem hızını artırmak, ödemeler, sınır ötesi transferler ve diğer finansal işlemler için, Akıllı Sözleşmeler, İş Süreci Otomasyonu ile güvenilir bir şekilde saklanması ve sürecin yürütülmesini sağlayarak, sigorta, gayrimenkul, enerji dağıtım ve tedarik zinciri gibi birçok sektörde, sağlıkta, hasta kayıtlarını, verilerini güvenli bir şekilde yönetmek ve depolamak için, tedarik zinciri süreçlerini daha şeffaf ve izlenebilir hale getirerek, ürünlerin kökenini izlemek, dolandırıcılığı önlemek ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek için, oylama ve seçimlerde güvenilirliği sağlamak, şeffaflık ile sahtekarlığı manipülasyonunu önlemek için, enerjide dağıtımda, sanal varlıkların dijital sanat, müzik, oyun öğeleri vb. mülkiyeti ve transferini güvenli bir şekilde yönetmek için, ayrıca eğitim, kamu hizmetleri, üretim ve perakende de kullanılmakta.
Pazarın 27,84 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Dünyada Blockchain Pazarı 2023’te 17,57 milyar dolar olup, 2024’te 27,84 milyar dolarına ulaşması ve 2032 yılına kadar da 825,93 milyar dolar‘a ulaşması beklenmekte.
Ekonomik büyüme ve sosyal açıdan veri güvenliği ve mahremiyet konularında sağladığı katkılardan dolayı özellikle kripto varlık düzenleme yasaları çıkarılmakta, yenilikler desteklenmekte.
Türkiye’de finans, enerji, sağlık ve kamu sektörlerinde hızla benimsenmekte. Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. Yerli yabancı yatırımların ilgisiyle büyümekte. Bankalar, finans kuruluşları, çözümler geliştirmekte ve operasyonel süreçlerine entegre etmekteler.