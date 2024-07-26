Birlik ve beraberlik için ekosisteme diyalog çağrısı

Son haftalarda yeni vergi paketi taslağın­da teknoloji geliştirme bölgelerinde faa­liyet gösteren firmaların kazanç istisnasının kaldırılması konusu ve global teknoloji krizi, yerli yazılım endüstrisinin önemini ve ihti­yacını bir kez daha göstermiştir.

Kazanç istisnasının kaldırılması kanun taslağından çıkarıldı ve gündemden düştü, mutluyuz. Bizi anlayan, dinleyen, sesimizi duyan başta TOBB Başkan’ımız olmak üzere Meclis üyelerimiz, STK’larımız, TOBB’a bağ­lı odalarımız, meslek komitelerimiz, Ar-Ge merkezlerimiz, teknoparklarımız, akademis­yenler, on binlerce firma ve yüzbinlerce ya­zılımcı, girişimciler, bilişim medyası, gaze­teler, tv kanalları, siyasetçiler, milletvekille­rimiz hepsi sürece destek ve katkı verdiler. Hepsine ayrı ayrı yazılım endüstrimiz adına teşekkür ederiz.

Yerli yazılıma yatırım ve destek artırılmalı

Yerli yazılım endüstrimizin potansiyeli­ni en üst düzeye çıkarmak için şimdi birlik ve beraberlik içinde hareket etme zamanı­dır. Türkiye yerli milli yazılım endüstrisi­nin gelişimi ve büyümesi için teşvik edilme­si sadece ekonomik bir zorunluluk değil, ay­nı zamanda milli bir gerekliliktir. Ülkemizin savunma, siber güvenlik, iletişim, uzay, blok­zincir ve yapay zekâ dahil birçok teknoloji alanında gelecekteki teknolojik bağımsızlı­ğını güvence altına almak ve küresel pazarda rekabetçi bir konuma gelmesi için daha çok yatırım yapılmalı ve desteklenmelidir.

Yazılım stratejik sektör ilan edilmeli

Yazılım, sadece sektörün sahipliğinde ol­mayıp, ülkeler için savunma, ekonomi, ih­racat, teknoloji, büyüme gibi birçok hede­fe ulaşmada vazgeçilemez stratejik bir güç haline gelmiştir. Yüksek nitelikli istihdam yaratma, ekonomik büyümeye katkı sağlama, turcornlar, decacornlar çıkarma, teknoloji ihracatı ile ülkemizin küresel rekabet gücü­nü artırmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar oluşturulan ekosistem Türkiye’nin daha hız­lı gelişim ve büyümesini sağlayacaktır.

Bu nedenledir ki; özellikle Türkiye yazılım endüstrisi milli politikalar içerisine alınma­lı, stratejik sektör ilan edilmeli, koruma al­tına alınmalı ve daha fazla desteklenmelidir.

3.5 milyar ihracat, 2030’da 30 milyar do­lar ihracat, 1 milyon nitelikli yazılımcı bili­şimci yetiştirme, 4 milyar dolar yıllık ithalatı yarı yarıya azaltıp 2 milyar dolar tasarruf et­tirme, veri merkezleri, 5G, uzay, savunma, si­ber güvenlik, açık kaynak yazılım teknoloji­lerine kadar tüm yazılım altyapısını yerli ve milli yazılımlarıyla donatarak Devletimize milyarlarca dolar tasarruf ettirme ve tekno­lojik bağımsızlığımızı kazandırma gibi he­deflerimiz var.

Endüstri ekosistemi olarak bir araya gelelim

Yazılım Endüstrisimizin büyümesi ve ge­lişmesi için yerli yazılım endüstrisinin öne­mini tüm kesimlere en iyi şekilde anlatmak üzere kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek komiteleri, bi­lişim medyası temsilcileri olarak bir araya gelelim. Farklı fikirler, farklı görüşler ve de­ğerlendirmeler ile atılması gereken adımla­rı çalışarak yeni bir yol haritası belirleyelim. Ortak hedefe doğru karşılıklı anlayış, muta­bakat ile ortak aklı ve ortak sesi oluşturalım.

Son söz : Hepbirlikte daha güçü bir yazı­lım endüstrisi ekosistemi için, global lider­lik için diyalog, birlik ve beraberlik içerisin­de çalışalım.