Birlik ve beraberlik için ekosisteme diyalog çağrısı
Son haftalarda yeni vergi paketi taslağında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların kazanç istisnasının kaldırılması konusu ve global teknoloji krizi, yerli yazılım endüstrisinin önemini ve ihtiyacını bir kez daha göstermiştir.
Kazanç istisnasının kaldırılması kanun taslağından çıkarıldı ve gündemden düştü, mutluyuz. Bizi anlayan, dinleyen, sesimizi duyan başta TOBB Başkan’ımız olmak üzere Meclis üyelerimiz, STK’larımız, TOBB’a bağlı odalarımız, meslek komitelerimiz, Ar-Ge merkezlerimiz, teknoparklarımız, akademisyenler, on binlerce firma ve yüzbinlerce yazılımcı, girişimciler, bilişim medyası, gazeteler, tv kanalları, siyasetçiler, milletvekillerimiz hepsi sürece destek ve katkı verdiler. Hepsine ayrı ayrı yazılım endüstrimiz adına teşekkür ederiz.
Yerli yazılıma yatırım ve destek artırılmalı
Yerli yazılım endüstrimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için şimdi birlik ve beraberlik içinde hareket etme zamanıdır. Türkiye yerli milli yazılım endüstrisinin gelişimi ve büyümesi için teşvik edilmesi sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda milli bir gerekliliktir. Ülkemizin savunma, siber güvenlik, iletişim, uzay, blokzincir ve yapay zekâ dahil birçok teknoloji alanında gelecekteki teknolojik bağımsızlığını güvence altına almak ve küresel pazarda rekabetçi bir konuma gelmesi için daha çok yatırım yapılmalı ve desteklenmelidir.
Yazılım stratejik sektör ilan edilmeli
Yazılım, sadece sektörün sahipliğinde olmayıp, ülkeler için savunma, ekonomi, ihracat, teknoloji, büyüme gibi birçok hedefe ulaşmada vazgeçilemez stratejik bir güç haline gelmiştir. Yüksek nitelikli istihdam yaratma, ekonomik büyümeye katkı sağlama, turcornlar, decacornlar çıkarma, teknoloji ihracatı ile ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar oluşturulan ekosistem Türkiye’nin daha hızlı gelişim ve büyümesini sağlayacaktır.
Bu nedenledir ki; özellikle Türkiye yazılım endüstrisi milli politikalar içerisine alınmalı, stratejik sektör ilan edilmeli, koruma altına alınmalı ve daha fazla desteklenmelidir.
3.5 milyar ihracat, 2030’da 30 milyar dolar ihracat, 1 milyon nitelikli yazılımcı bilişimci yetiştirme, 4 milyar dolar yıllık ithalatı yarı yarıya azaltıp 2 milyar dolar tasarruf ettirme, veri merkezleri, 5G, uzay, savunma, siber güvenlik, açık kaynak yazılım teknolojilerine kadar tüm yazılım altyapısını yerli ve milli yazılımlarıyla donatarak Devletimize milyarlarca dolar tasarruf ettirme ve teknolojik bağımsızlığımızı kazandırma gibi hedeflerimiz var.
Endüstri ekosistemi olarak bir araya gelelim
Yazılım Endüstrisimizin büyümesi ve gelişmesi için yerli yazılım endüstrisinin önemini tüm kesimlere en iyi şekilde anlatmak üzere kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek komiteleri, bilişim medyası temsilcileri olarak bir araya gelelim. Farklı fikirler, farklı görüşler ve değerlendirmeler ile atılması gereken adımları çalışarak yeni bir yol haritası belirleyelim. Ortak hedefe doğru karşılıklı anlayış, mutabakat ile ortak aklı ve ortak sesi oluşturalım.
Son söz : Hepbirlikte daha güçü bir yazılım endüstrisi ekosistemi için, global liderlik için diyalog, birlik ve beraberlik içerisinde çalışalım.