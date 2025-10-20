5G ile yeşeren yeni umutlar ve beklentiler…

700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarında, 3 Ope­ratörün yarıştığı 3.5 milyar dolarlık 5G iha­lesini canlı yayında heyecanla izledik. Ülkemiz ve geleceğimiz açısından hayırlı olsun.

Tekno­lojiye meraklı bir ülke olarak, teknolojik geliş­melere gösterdiğimiz reaksiyon gibi hayatı ko­laylaştıracak 5G’ye de muhtemelen hızlı yanıt vereceğiz. Şimdi 5G süreci ve gelişmeleri, yerli teknoloji üreticilerden kamuya, sanayiciden KOBİ’lere, vatandaştan girişimciye getirecek­lerini ve oluşturacağı etkileri merak ediyoruz.

5G’nin dönüştürücü etkisini önemsiyoruz ancak…

Sadece hızlı internet değil, her alanda dö­nüşümü hızlandıracağını, 2025 sonuna kadar altyapının hızlanacağını, yerli baz istasyon­larımız, yerli ürün katkısıyla hazır olacağını, 1 Nisan 2026’da hizmete başlanacağını, önce büyükşehirler, sonra Anadolu’nun birçok kesi­minde kullanılmaya başlanacağını, sekiz yılda da nüfusun %95’ine ulaşılacağını,

4.5G’den 10 kat hızlı, 20 Gbit/sn’ye varan hızlarla bir filmi saniyeler içinde indirebilme­yi, 1 milisaniyeye düşecek gecikme ile akıllı fabrikalar, otonom araçlar, sağlık hizmetleri, uzaktan teşhis ve ameliyatlar, artırılmış ger­çeklik faaliyetlerinin önünü açacağını,

Kamu, vatandaşlar, iş dünyası, KOBİ’ler, sanayiciler ve start-up’lar için…

Birçok fırsatlar getireceğini, teknolojiyle dönüşüm süreçleri ve verimlilik adına olum­lu etkileri olacağını, her sektörün kazanaca­ğını, akıllı şehirler projelerinin canlanacağı­nı, trafik güvenlik afet yönetiminde verimi ve etkinliği artıracağını ve e-devlet hizmetleri­nin hızlanacağını, sanayide otonom robotlar kullanılarak gerçek zamanlı veriyle arızala­rın azalacağını, verimliliğin artacağını, ener­ji sektöründe maliyetlerinin, KOBİ’ler için de OSB’lerde Nesnelerin İnterneti maliyetlerinin düşeceğini, bu gelişmelerin yeni pazarları aça­cağını, tahminen yıllık 120 milyar TL Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını, start-up’lar için uç bilişim, fintek, oyun Yapay zeka (AI) ve sanal gerçeklik (VR) girişimlerinin artacağı­nı, 2026’da 1.5 milyar dolar yatırım çekeceğini,

Vatandaşlar için…

Hızlı internet, bulut oyunundan artırılmış gerçekliğe yeni deneyimler sunacağını, eğitim, sağlık erişimini artacağını, evde kesintisiz HD video izleyebileceğimizi, Sabit Kablosuz Eri­şim ile fiber olmayan Anadolu’nun ücra ilçe­leri, bazı turizm beldeleri, kenar mahalleler vb gibi fiberin ulaşmadığı 10 milyondan fazla ha­neye 100-500 Mbit/sn hız geleceğini, uzaktan eğitim ve çalışma imkanının kolaylaşacağını, fiyatların rekabetle 4.5G’ye göre daha uygun olacağını,

Yerli yazılım sektörü için…

Sektörün gelişim ve büyümesine olumlu et­kileri olacağını, uç bilişim, siber güvenlik, ya­pay zeka destekli ağ otomasyonu ve Nesnelerin İnterneti alanlarındaki yerli üretimlerimizin artacağını ve karşılık bulacağını, yerli ürün zo­runluluğundan yazılım sektörümüzün etkin yararlanacağını, bu etkinin ihracatımızı %25 artıracağını, sektörümüzde 50 bin yeni işgücü istihdamına olanak sağlayacağını,

Ülkemiz ve geleceğimiz için…

Teknolojiyle dönüşümün gelişeceğini, sür­dürülebilir kalkınmayı hızlandıracağını, yerli üretimi destekleyecek bu adımlarla sektörler­den, kamuya, eğitim kurumlarına varıncaya kadar her kesime dokunacağını, hayatını ko­laylaştıracağını, verimlilik ve ihracat odaklı bir kalkınma hamlesine dönüşebilmesini

Son söz: Umuyor ve ümit ediyoruz.