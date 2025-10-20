5G ile yeşeren yeni umutlar ve beklentiler…
700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarında, 3 Operatörün yarıştığı 3.5 milyar dolarlık 5G ihalesini canlı yayında heyecanla izledik. Ülkemiz ve geleceğimiz açısından hayırlı olsun.
Teknolojiye meraklı bir ülke olarak, teknolojik gelişmelere gösterdiğimiz reaksiyon gibi hayatı kolaylaştıracak 5G’ye de muhtemelen hızlı yanıt vereceğiz. Şimdi 5G süreci ve gelişmeleri, yerli teknoloji üreticilerden kamuya, sanayiciden KOBİ’lere, vatandaştan girişimciye getireceklerini ve oluşturacağı etkileri merak ediyoruz.
5G’nin dönüştürücü etkisini önemsiyoruz ancak…
Sadece hızlı internet değil, her alanda dönüşümü hızlandıracağını, 2025 sonuna kadar altyapının hızlanacağını, yerli baz istasyonlarımız, yerli ürün katkısıyla hazır olacağını, 1 Nisan 2026’da hizmete başlanacağını, önce büyükşehirler, sonra Anadolu’nun birçok kesiminde kullanılmaya başlanacağını, sekiz yılda da nüfusun %95’ine ulaşılacağını,
4.5G’den 10 kat hızlı, 20 Gbit/sn’ye varan hızlarla bir filmi saniyeler içinde indirebilmeyi, 1 milisaniyeye düşecek gecikme ile akıllı fabrikalar, otonom araçlar, sağlık hizmetleri, uzaktan teşhis ve ameliyatlar, artırılmış gerçeklik faaliyetlerinin önünü açacağını,
Kamu, vatandaşlar, iş dünyası, KOBİ’ler, sanayiciler ve start-up’lar için…
Birçok fırsatlar getireceğini, teknolojiyle dönüşüm süreçleri ve verimlilik adına olumlu etkileri olacağını, her sektörün kazanacağını, akıllı şehirler projelerinin canlanacağını, trafik güvenlik afet yönetiminde verimi ve etkinliği artıracağını ve e-devlet hizmetlerinin hızlanacağını, sanayide otonom robotlar kullanılarak gerçek zamanlı veriyle arızaların azalacağını, verimliliğin artacağını, enerji sektöründe maliyetlerinin, KOBİ’ler için de OSB’lerde Nesnelerin İnterneti maliyetlerinin düşeceğini, bu gelişmelerin yeni pazarları açacağını, tahminen yıllık 120 milyar TL Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını, start-up’lar için uç bilişim, fintek, oyun Yapay zeka (AI) ve sanal gerçeklik (VR) girişimlerinin artacağını, 2026’da 1.5 milyar dolar yatırım çekeceğini,
Vatandaşlar için…
Hızlı internet, bulut oyunundan artırılmış gerçekliğe yeni deneyimler sunacağını, eğitim, sağlık erişimini artacağını, evde kesintisiz HD video izleyebileceğimizi, Sabit Kablosuz Erişim ile fiber olmayan Anadolu’nun ücra ilçeleri, bazı turizm beldeleri, kenar mahalleler vb gibi fiberin ulaşmadığı 10 milyondan fazla haneye 100-500 Mbit/sn hız geleceğini, uzaktan eğitim ve çalışma imkanının kolaylaşacağını, fiyatların rekabetle 4.5G’ye göre daha uygun olacağını,
Yerli yazılım sektörü için…
Sektörün gelişim ve büyümesine olumlu etkileri olacağını, uç bilişim, siber güvenlik, yapay zeka destekli ağ otomasyonu ve Nesnelerin İnterneti alanlarındaki yerli üretimlerimizin artacağını ve karşılık bulacağını, yerli ürün zorunluluğundan yazılım sektörümüzün etkin yararlanacağını, bu etkinin ihracatımızı %25 artıracağını, sektörümüzde 50 bin yeni işgücü istihdamına olanak sağlayacağını,
Ülkemiz ve geleceğimiz için…
Teknolojiyle dönüşümün gelişeceğini, sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıracağını, yerli üretimi destekleyecek bu adımlarla sektörlerden, kamuya, eğitim kurumlarına varıncaya kadar her kesime dokunacağını, hayatını kolaylaştıracağını, verimlilik ve ihracat odaklı bir kalkınma hamlesine dönüşebilmesini
Son söz: Umuyor ve ümit ediyoruz.
