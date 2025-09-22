Kritik bir dönemece giriyoruz

Orta Vadeli Program (OVP) 2026-2028 ile teknolojilerle dönüşüm yolculuğunda kri­tik bir dönemece giriyoruz. Yeni OVP, önceki­leri incelediğimizde biraz tekrar algısı oluştu­ruyor. Bu da kanaatimce hedeflerin “çok yıllık” olmasından kaynaklanıyor. Şayet eylemler çey­rek dönemsel ara hedefler ve ölçülebilir ilerle­me panoları ile yürütülmesi ve de Firma, STK, üniversite, kamu kurumlarının kolektif çalış­masıyla, yerli teknolojilerimizle küresel reka­bette başarılı sonuçlar alabiliriz.

Şimdi OVP’de teknolojilerle dönüşüme dair neler var bakalım.

Yerli ekosistem gelişimi

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi AB YZ (AI Act) ile uyumlu güncellenmesi. YZ, siber güvenlik, otonom sistemler, kuantum, hipersonik sis­temler, yeni nesil malzeme ve uzay teknolo­jilerinde Ar-Ge yatırımları artırılması. Yerli milli ürünlerin geliştirilmesi, ihracatının teş­viki. YZ çağrıları açılması ve yerli modellerin geliştirilmesi için süper bilgisayar altyapıları güçlendirilmesi. Siber Güvenlik mevzuatının AB ile uyumlu hale getirilmesi. Post-kuantum kriptografi hazırlıkları tamamlanması. Siber güvenlik, YZ ve dijital ikiz teknolojileri odak­lı tematik kümelenmeler teşvik edilmesi. Yazı­lım ihracatı için dijital ekonomi kanunu ile al­goritma şeffaflığı standartları getirilmesi. Oto­nom sistemler ve robotik teknolojilerde yerli üretim için Teknoloji Hamlesi Programı çağ­rıları açılması. 5G’nin yaygınlaştırılması. Fi­ber altyapının 5G teknolojisiyle geliştirilmesi, akıllı ulaşım sistemleri için otonom araç altya­pısı kurulması. Yeşil bulut bilişim veri merkez­leri desteklenmesi. Dijital Türk lirası ve ödeme servisleri geliştirilmesi.

Yeşil dönüşüm

Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanması. Türkiye Emis­yon Ticaret Sistemi uygulamaya geçişi. Yeşil dönüşüm sürecinin, yenilenebilir enerji yatı­rımları, yerli teknoloji geliştirme kapasitesi ve sürdürülebilir finansman araçlarıyla des­teklenmesi. Düşük karbonlu yatırımların teş­vik edilmesi. Yeşil finansman ve iklim deği­şikliğine uyum teknolojileri Ar-Ge destekleri. Küresel tedarik zincirlerindeki konumun güç­lendirilmesine yönelik yatırımların artırılma­sı. Yerli tedarik ekosistemi geliştirilmesi, AB ile yeni diyaloglar geliştirilmesi.

Tarımda dönüşüm

Otonom tarım robotları ve IoT tabanlı sen­sör teknolojilerinin teşviki.

Eğitimde dönüşüm

Dijital dönüşüm müfredatı güncellenmesi. Yeşil beceri ve YZ yeterlilikleri geliştirilmesi,. Siber güvenlik farkındalık eğitimleri zorunlu hale getirilmesi.

KOBİ'lerde, sanayide dönüşüm

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) sayısı artırılması. Sanayici, KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri desteklenmesi.

Kamuda dönüşüm

Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ha­zırlanması, Kamu Bulut Bilişim Stratejisi, Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilmesi. Dijital ekonomi gelişimini des­tekleyici Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazır­lanması. Kamu ihale mevzuatı güncellenmesi, alım süreçleri dijitalleştirilmesi. Kamu mali­yesinde bütünleşik bilişim sistemi genişletil­mesi. E-tedarik, e-fatura ve YZ destekli mu­hasebe sistemleri ile dijital denetim altyapı­sı kurulması. Elektronik yolla sunulan sanayi ürünleri izlenebilirliği, piyasa gözetim ve de­netimini etkili sürdürme, kayıt dışılıkla müca­dele, vergi kaçakçılığı fiilleri tespitinde, sınai mülkiyet tescil süreçlerini hızlandırmada, ka­mu harcamalarında verimlilik ve tasarruf sağ­lamada, karar alma süreçlerinde YZ kullanıl­ması. Mali veri portalı geliştirilmesi, Bütün­leşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin mahalli idarelerde yaygınlaştırılması. Sosyal Güvenlik Kurumunun bilişim sistemleri güç­lendirilmesi. KVKK’nın GDPR ile uyumlaştır­ma sürecinin tamamlanması.

Adalette dönüşüm

Adalette dijital çözüm platformları, çevrimi­çi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntem­leri geliştirilmesi.

Afet teknolojileri

Afet tehlikelerinin ileri teknolojilerle izlen­mesi, müdahale süreçleri etkin yönetimi, ke­sintisiz güvenli haberleşme altyapısı kurulma­sı, acil müdahaleye yönelik teknik ve beşeri ka­pasite geliştirilmesi.

Son söz: Bu dönemecin köprüden önceki son çıkış olmaması için #hepbirlikte ‘lik şart.