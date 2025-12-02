Girişim sermayesinde yeni dönem, yeni araç ne anlama geliyor?

28.11.2025 Tarihli “Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Gi­rişim Sermayesi Uygu­lamaları Hakkında Yö­netmelik”, teknoloji ve yenilik ekosistemi açı­sından dikkatle okun­ması gereken bir çerçeve çiziyor. Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı ile Ha­zine ve Maliye Bakanlı­ğı, kendi bütçelerinden girişim sermayesi fonlarına kaynak ak­tarımını hangi kurallarla, han­gi öncelikler ve hangi denetim mekanizmalarıyla yapabileceği­ni bu metinle tarif ediyor. Giri­şim sermayesi fonları üzerinden teknoloji ekosistemini destek­lemeye yönelik yeni bir politika aracı tanımlanıyor. Fon yöneti­cileri için daha kurallı ve dene­time açık bir çerçeve çiziliyor. Yatırıma hazır, kurumsal ve öl­çeklenebilir şirketler oluştur­ma sorumluluğu daha görünür hale getiriliyor. Yani klasik hi­be, vergi teşviki veya kredi des­teğinden farklı olarak, kamu kaynağının profesyonel girişim sermayesi fonları üzerinden de­ğerlendirilmesine imkân veren yeni bir araç söz konusu. Dev­letin rolü; özel sektörle birlikte hareket eden, kuralları önceden belirlenmiş, sözleşmeye dayalı bir “fon katılımcısı” olarak şe­killeniyor.

Teşvikten fon katılımına

Yönetmelik, 5746 sayılı Ar- Ge Kanunu’na dayanıyor. Amaç; bakanlık bütçesinden, teknolo­ji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üze­re girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynağın kapsamı­nı, şartlarını, değerlendirme ve denetim usullerini belirlemek.

Mevcut teknoloji politikaları­na ek olarak “fonlara katılım” te­melli yeni bir mekanizmayı ta­nımlıyor.Bakanlık, çağrıya çıkı­yor; belirlediği öncelik alanları çerçevesinde, başvuran girişim sermayesi fonlarını bir komis­yon üzerinden değerlendiriyor ve uygun bulduklarına serma­ye taahhüdünde bulunabiliyor. Dolayısıyla yeni dönemde ka­mu, profesyonel fonlar aracılı­ğıyla da destekleyebilecek bir konuma gelmiş oluyor.

Hedef kitle teknoloji, tek­nolojik üretim ve yenilik faa­liyetleri. Altına “yazılım, ya­pay zekâ, siber güvenlik, fintek, oyun, saas, crm, erp ve sanayi yazılımları” gibi alanlar doğal olarak giriyor. Bu alanlar, kal­kınma planları ve üst politi­ka belgelerinde “öncelikli sek­tör” olarak tanımlı durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dö­nemde “teknoloji ve yazılım eksenli tematik fon çağrıla­rı” görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Fon yöneticileri için yeni çıta

Yönetmelik, fon seçimi ko­nusunda da önemli bir çerçeve çiziyor. “Biz bir fon kurduk, ya­tırım da yaparız” bu yeni çer­çevede yeterli değil. Bu yapı; hem yerli fon yöneticilerini da­ha kurumsal, daha şeffaf, daha performans odaklı bir modele iterken, hem de yurtiçi ve yurt­dışından kurumsal yatırım­cıları çekebilecek standartla­rı işaret ediyor.

Girişimciye çeki düzen

Ulusal kaynaklı, kurallı ve profesyonelce yöne­tilen yeni bir yatırım hattı oluşuyor. Tekno­loji girişimleri “Yönet­melik çıktı, fonlar bü­yüyecek, para hazır.” beklentisine girmeme­li. Yatırımı kimin ala­cağı değil, kaynağın hangi tip fonlar üze­rinden, hangi kurallar­la yönetileceği tanım­lanmakta. Eksikliklerin sade­ce özel fonlar nezdinde değil, kamu kaynaklı fon katılımları üzerinden de belirleyici ola­cağı öngörülmeli. Ürün–pazar uyumu, finansal şeffaflık, ku­rumsal yönetişim, fikri mülki­yet ve regülasyon uyumu baş­lıkları yatırım süreçlerinde daha fazla öne çıkacak.

Sektör STK’larına görevler

Oyun kurucu gibi bir pozis­yon almalılar. Değerlendirme kriterleri seti, yatırıma hazır­lık rehberi, yerli girişim ser­mayesi fon yöneticileriyle toplantı, çalıştaylar, yazılım ve teknoloji sektörünün öl­çeklenmesi için en etkin nasıl kullanılabileceği gibi konulara çalışılmalı.

Fon var, nitelikli proje yok

Yönetmeliğin açtığı imkân­lara hazırlanmazsak, birkaç yıl sonra “fonlar kaynak buluyor ama yatırım yapılacak nitelik­te yeterince teknoloji şirketi bulmakta zorlanılıyor” tartış­masını yaşamamak için sektör firmaları iyi hazırlanmalı. Ku­rumsallaşma, insan kaynağı ka­litesi, ihracat odağı ve uzun va­deli büyüme stratejisi olmayan yapılar tek başına sürdürülebi­lir bir başarı üretmeyecektir.

Sonuç: Gerçek farkı yarata­cak olanlar “akıllı kaynağa” de­ğil, “akıllı hazırlığa” sahip şir­ketler olacak.