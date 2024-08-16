Savunma sanayii teknolojileri yarışları ve yazılımın savaşlardaki rolü

bugün savaşlarla bambaşka bir yöne doğru kayıyor. ABD, Çin, Rusya, İsrail, Almanya, Fransa, İngiltere başı çek­mekte ve bu süreci körüklemekteler. Azer­baycan-Ermenistan, Ukrayna-Rusya ve İsra­il-Filistin Savaşı, Ortadoğu’yu karıştırma ça­baları ile artan gerilimler, ülkeleri savunma sanayii teknolojileriyle güçlenme ve gövde gösterisi yarışına sokmuş durumda. Bütçe­lerden önemli paylar savunma kapasitelerini artırma, Ar- Ge ve teknoloji geliştirme faali­yetlerine ayrılmakta.

Savunma sanayiinde yazılımın rolü

Otonom sistemler, iot ve yapay zekâ tek­nolojileriyle wsavaşların doğası değişmiş, bambaşka bir yöne doğru evrilmiş durum­da. Yazılım, modern savaşların ve savunma sanayinin ayrılmaz bir parçası ve bel kemiği durumuna gelmiştir. Dünya ve Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketleri hepsi çok özel yazılım mühendisleri ve ekiplerine sahipler. Kara, hava, deniz araçları, otonom, SİHA ve İHA’lar, uçaklar, balistik füzeler, ko­muta kontrol, radar sistemleri dahil hepsi ya­zılımlarla yönetilmekte, siber güvenlik yazı­lımları da savaşlarda önemli kritik roller üst­lenmekte.

Modern savunma sistemlerinin etkinliği, büyük ölçüde yazılımın gücüne ve esnekliği­ne bağlı. Yazılım, gelişmiş algoritmalar ile in­sansız araçlar ve otonom sistemlerinin kar­maşık görevleri yerine getirebilmesini sağla­makta, insan faktörünü minimuma indirerek operasyonların daha güvenli ve etkin bir şe­kilde yürütülmesini sağlayarak insan kayıp­larını da azaltmakta.

Yazılım, komuta ve kontrol sistemleri sa­vaş alanındaki birimlerin yönetimi ve koor­dinasyonunda, büyük veriyi hızla işleyerek stratejik kararların hızla ve doğru bir şekilde alınmasında, gerçek zamanlı veri işleme ve analiz kapasitesi, komutanlara avantaj sağ­layarak, savaşın gidişatını belirlemede kritik rol oynamakta.

Simülasyon sistemleri, askeri persone­lin eğitimine, operasyonların sanal ortamda provasına olanak tanımakta ve askerlerin sa­vaş koşullarına hazırlanmasına yardımcı ol­makta, daha güvenli, maliyet etkin ve kap­samlı hale getirmekte.

Büyük veri analizi ve yapay zekâ, savaş ala­nında kritik istihbarat toplama, analiz etme ve karar verme süreçlerindeki yetenekleriy­le, düşman hareketlerini önceden tahmin et­me ve stratejik hamleler ile savaş alanında üstünlük sağlanmasına katkı sağlamakta.

Savunma sistemlerinin güvenliği ise si­ber saldırılara karşı koruma sağlayan siber güvenlik yazılımlarıyla sağlanmakta, askeri operasyonların güvenliği ve bütünlüğünü ga­ranti altına almakta.

Entegrasyon ve uyumluluk sorunlarını çö­zen yazılım, farklı savunma sistemlerinin birlikte çalışmasını sağlayarak, daha etkili operasyonlar gerçekleştirilmesine, dost ate­şi gibi risklerin önlenmesine de olanak tanı­makta.

ABD, Çin, Rusya ve İsrail ‘in savunma sanayiinde yazılım gücü

ABD, savunma sanayiinde yazılım tekno­lojilerini en etkili kullanan lider ülke, Çin, kendi yerli yazılımlarıyla dışa bağımlılığı­nı azaltmış, Rusya, elektronik savaş ve siber saldırı teknolojilerinde yazılımı stratejik bir silah olarak kullanarak, elektronik harp sis­temlerinde lider, İsrail, özellikle İHA’lar ve siber güvenlik alanında lider.

Son Söz: Yazılımı, savaşlarla insanların öl­düğü bir dünya için değil, barış içinde yaşa­yan bir dünya için ürettik.