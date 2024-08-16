Savunma sanayii teknolojileri yarışları ve yazılımın savaşlardaki rolü
bugün savaşlarla bambaşka bir yöne doğru kayıyor. ABD, Çin, Rusya, İsrail, Almanya, Fransa, İngiltere başı çekmekte ve bu süreci körüklemekteler. Azerbaycan-Ermenistan, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin Savaşı, Ortadoğu’yu karıştırma çabaları ile artan gerilimler, ülkeleri savunma sanayii teknolojileriyle güçlenme ve gövde gösterisi yarışına sokmuş durumda. Bütçelerden önemli paylar savunma kapasitelerini artırma, Ar- Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine ayrılmakta.
Savunma sanayiinde yazılımın rolü
Otonom sistemler, iot ve yapay zekâ teknolojileriyle wsavaşların doğası değişmiş, bambaşka bir yöne doğru evrilmiş durumda. Yazılım, modern savaşların ve savunma sanayinin ayrılmaz bir parçası ve bel kemiği durumuna gelmiştir. Dünya ve Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketleri hepsi çok özel yazılım mühendisleri ve ekiplerine sahipler. Kara, hava, deniz araçları, otonom, SİHA ve İHA’lar, uçaklar, balistik füzeler, komuta kontrol, radar sistemleri dahil hepsi yazılımlarla yönetilmekte, siber güvenlik yazılımları da savaşlarda önemli kritik roller üstlenmekte.
Modern savunma sistemlerinin etkinliği, büyük ölçüde yazılımın gücüne ve esnekliğine bağlı. Yazılım, gelişmiş algoritmalar ile insansız araçlar ve otonom sistemlerinin karmaşık görevleri yerine getirebilmesini sağlamakta, insan faktörünü minimuma indirerek operasyonların daha güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayarak insan kayıplarını da azaltmakta.
Yazılım, komuta ve kontrol sistemleri savaş alanındaki birimlerin yönetimi ve koordinasyonunda, büyük veriyi hızla işleyerek stratejik kararların hızla ve doğru bir şekilde alınmasında, gerçek zamanlı veri işleme ve analiz kapasitesi, komutanlara avantaj sağlayarak, savaşın gidişatını belirlemede kritik rol oynamakta.
Simülasyon sistemleri, askeri personelin eğitimine, operasyonların sanal ortamda provasına olanak tanımakta ve askerlerin savaş koşullarına hazırlanmasına yardımcı olmakta, daha güvenli, maliyet etkin ve kapsamlı hale getirmekte.
Büyük veri analizi ve yapay zekâ, savaş alanında kritik istihbarat toplama, analiz etme ve karar verme süreçlerindeki yetenekleriyle, düşman hareketlerini önceden tahmin etme ve stratejik hamleler ile savaş alanında üstünlük sağlanmasına katkı sağlamakta.
Savunma sistemlerinin güvenliği ise siber saldırılara karşı koruma sağlayan siber güvenlik yazılımlarıyla sağlanmakta, askeri operasyonların güvenliği ve bütünlüğünü garanti altına almakta.
Entegrasyon ve uyumluluk sorunlarını çözen yazılım, farklı savunma sistemlerinin birlikte çalışmasını sağlayarak, daha etkili operasyonlar gerçekleştirilmesine, dost ateşi gibi risklerin önlenmesine de olanak tanımakta.
ABD, Çin, Rusya ve İsrail ‘in savunma sanayiinde yazılım gücü
ABD, savunma sanayiinde yazılım teknolojilerini en etkili kullanan lider ülke, Çin, kendi yerli yazılımlarıyla dışa bağımlılığını azaltmış, Rusya, elektronik savaş ve siber saldırı teknolojilerinde yazılımı stratejik bir silah olarak kullanarak, elektronik harp sistemlerinde lider, İsrail, özellikle İHA’lar ve siber güvenlik alanında lider.
Son Söz: Yazılımı, savaşlarla insanların öldüğü bir dünya için değil, barış içinde yaşayan bir dünya için ürettik.