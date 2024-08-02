Dijital ekonominin geleceğinde AB ve ABD’nin kritik rol hesapları

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi iki büyük ekono­mi, küresel rekabet gücünü artırma ve küre­sel liderlik için dijital ekonominin geleceğin­de kritik role sahip olmak amacıyla, yenilik­çilik ve dijital dönüşümde yazılım sektörünü “stratejik öneme sahip, hızla gelişen ve yük­sek katma değer yaratan stratejik sektör” ola­rak görmekte, sürekli yatırım yapmakta, des­teklemekte ve teşvik etmekteler.

Stratejik önemi

AB’de, Dijital Tek Pazar Stratejisi ile des­teklenmekte ve bölgesel kalkınma, istihdam yaratma ve teknoloji geliştirme, yapay zekâ, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda ye­nilikçi çözümlerin geliştirilmesi ile AB’nin küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflemekte, yazılım firmaları da AB eko­nomisinin dijitalleşmesine öncülük etmekte, ekonomiye büyük katkı sağlamakta, birçok endüstrinin dijitalleşmesini sağlamaktadır.

ABD’de yazılım sektörü, dünya çapın­da önde gelen teknoloji devlerinin doğduğu yer olarak, Silikon Vadisi küresel teknoloji ve yenilik merkezi ile dijital ekonomideki li­derliğini pekiştiren birçok yenilikçi firmayı barındırmaktadır. ABD yazılım sektörü, eko­nomik katkıları yanında ulusal güvenlik ve savunma gibi stratejik alanlarda da önemli bir rol oynamaktadır.

Destekler, teşvikler

AB’de, Horizon Europe ve Digital Europe Programme gibi büyük ölçekli fonlarla diji­tal dönüşüm projeleri için finansman sağla­yarak, dijital becerilerin ve altyapıların geli­şimini desteklemekte, European Innovati­on Council (EIC), EU SME Instrument gibi programlar da yenilikçi çözümler geliştiril­mesine imkan tanımaktadır. European Stru­ctural and Investment Funds (ESIF), Inves­tEU gibi finansman kaynakları da, bölgesel kalkınmayı teşvik ederek yazılım firmaları­na geniş çapta finansal destek sağlamaktadır.

ABD’de, Ar-Ge Vergi Kredisi, yazılım fir­malarının inovasyon projelerini teşvik eden önemli bir mekanizma olup, Small Business Innovation Research (SBIR) ve Small Busi­ness Technology Transfer (STTR) program­ları inovasyon desteği sağlamaktadır. Ayrıca, In-Q-Tel gibi kamu,özel sektör işbirlikleri, ulusal güvenlik odaklı teknolojilerin geliştirilmesine yatırım yaparak ABD’nin teknoloji alanındaki küresel liderliğini sür­dürmesini sağlamak amacıyla yazılım sektö­rünü güçlendirmektedir.

Yasalar

AB’de, GDPR, ePrivacy Direktifi gibi veri koruma, gizlilik düzenlemeleri, tüketicilerin verilerini korumakta, yazılım firmalarının da sorumluluklarını belirlemektedir. Fikri mül­kiyet hakları korunmasına yönelik direktif­ler, rekabet hukuku düzenlemeleri, sektörde adil rekabeti, yazılımın ve dijital içeriklerin yasal korunmasını sağlamaktadır. Siber gü­venlik alanında NIS Direktifi, eIDAS Tüzüğü ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliğini artırma­yı hedeflemektedir.

ABD’de, Patent Yasası, Telif Hakkı Yasası düzenlemeleri, yazılım ve dijital içeriklerin korunmasını sağlamakta, Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), Di­gital Millennium Copyright Act (DMCA) ya­saları, siber güvenlik, dijital hak yönetimi ko­nularında katı düzenlemeler getirmektedir. Federal Trade Commission (FTC), dijital pa­zarlama ve tüketici gizliliği alanlarında dü­zenleyici rol oynamaktadır.

Son Söz : Dijital ekonomilerin geleceğinde yazılım stratejik sektördür.