  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ertan BARUT
  4. Dijital ekonominin geleceğinde AB ve ABD’nin kritik rol hesapları

Dijital ekonominin geleceğinde AB ve ABD’nin kritik rol hesapları

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI eb@globalnet.com.tr

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi iki büyük ekono­mi, küresel rekabet gücünü artırma ve küre­sel liderlik için dijital ekonominin geleceğin­de kritik role sahip olmak amacıyla, yenilik­çilik ve dijital dönüşümde yazılım sektörünü “stratejik öneme sahip, hızla gelişen ve yük­sek katma değer yaratan stratejik sektör” ola­rak görmekte, sürekli yatırım yapmakta, des­teklemekte ve teşvik etmekteler.

Stratejik önemi

AB’de, Dijital Tek Pazar Stratejisi ile des­teklenmekte ve bölgesel kalkınma, istihdam yaratma ve teknoloji geliştirme, yapay zekâ, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda ye­nilikçi çözümlerin geliştirilmesi ile AB’nin küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflemekte, yazılım firmaları da AB eko­nomisinin dijitalleşmesine öncülük etmekte, ekonomiye büyük katkı sağlamakta, birçok endüstrinin dijitalleşmesini sağlamaktadır.

ABD’de yazılım sektörü, dünya çapın­da önde gelen teknoloji devlerinin doğduğu yer olarak, Silikon Vadisi küresel teknoloji ve yenilik merkezi ile dijital ekonomideki li­derliğini pekiştiren birçok yenilikçi firmayı barındırmaktadır. ABD yazılım sektörü, eko­nomik katkıları yanında ulusal güvenlik ve savunma gibi stratejik alanlarda da önemli bir rol oynamaktadır.

Destekler, teşvikler

AB’de, Horizon Europe ve Digital Europe Programme gibi büyük ölçekli fonlarla diji­tal dönüşüm projeleri için finansman sağla­yarak, dijital becerilerin ve altyapıların geli­şimini desteklemekte, European Innovati­on Council (EIC), EU SME Instrument gibi programlar da yenilikçi çözümler geliştiril­mesine imkan tanımaktadır. European Stru­ctural and Investment Funds (ESIF), Inves­tEU gibi finansman kaynakları da, bölgesel kalkınmayı teşvik ederek yazılım firmaları­na geniş çapta finansal destek sağlamaktadır.

ABD’de, Ar-Ge Vergi Kredisi, yazılım fir­malarının inovasyon projelerini teşvik eden önemli bir mekanizma olup, Small Business Innovation Research (SBIR) ve Small Busi­ness Technology Transfer (STTR) program­ları inovasyon desteği sağlamaktadır. Ayrıca, In-Q-Tel gibi kamu,özel sektör işbirlikleri, ulusal güvenlik odaklı teknolojilerin geliştirilmesine yatırım yaparak ABD’nin teknoloji alanındaki küresel liderliğini sür­dürmesini sağlamak amacıyla yazılım sektö­rünü güçlendirmektedir.

Yasalar

AB’de, GDPR, ePrivacy Direktifi gibi veri koruma, gizlilik düzenlemeleri, tüketicilerin verilerini korumakta, yazılım firmalarının da sorumluluklarını belirlemektedir. Fikri mül­kiyet hakları korunmasına yönelik direktif­ler, rekabet hukuku düzenlemeleri, sektörde adil rekabeti, yazılımın ve dijital içeriklerin yasal korunmasını sağlamaktadır. Siber gü­venlik alanında NIS Direktifi, eIDAS Tüzüğü ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliğini artırma­yı hedeflemektedir.

ABD’de, Patent Yasası, Telif Hakkı Yasası düzenlemeleri, yazılım ve dijital içeriklerin korunmasını sağlamakta, Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), Di­gital Millennium Copyright Act (DMCA) ya­saları, siber güvenlik, dijital hak yönetimi ko­nularında katı düzenlemeler getirmektedir. Federal Trade Commission (FTC), dijital pa­zarlama ve tüketici gizliliği alanlarında dü­zenleyici rol oynamaktadır.

Son Söz : Dijital ekonomilerin geleceğinde yazılım stratejik sektördür.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Birlik ve beraberlik için ekosisteme diyalog çağrısı 26 Temmuz 2024
Derinlerden gelen sesimiz duyuldu, ancak bir sorun var KOBİLER! 19 Temmuz 2024
Derinlerden gelen sesimiz duyuluyor mu? 12 Temmuz 2024
Blockchain ve kripto teknolojileri fuarı başladı 05 Temmuz 2024
Yeni vergi paketi, bilişim yazılım teknolojileri ekosistemine hasar verir 28 Haziran 2024
Blockchain dünyayı değiştiriyor mu? 21 Haziran 2024
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye koşuyor? 14 Haziran 2024
Yapay zekâ, siber güvenlik, açık veri, blockchain, fetih, MGK ve İstanbul 31 Mayıs 2024
Dünyanın en büyük sivil toplum orkestrası: TOBB 24 Mayıs 2024
Bu Batman başka Batman 17 Mayıs 2024