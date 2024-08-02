Dijital ekonominin geleceğinde AB ve ABD’nin kritik rol hesapları
Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi iki büyük ekonomi, küresel rekabet gücünü artırma ve küresel liderlik için dijital ekonominin geleceğinde kritik role sahip olmak amacıyla, yenilikçilik ve dijital dönüşümde yazılım sektörünü “stratejik öneme sahip, hızla gelişen ve yüksek katma değer yaratan stratejik sektör” olarak görmekte, sürekli yatırım yapmakta, desteklemekte ve teşvik etmekteler.
Stratejik önemi
AB’de, Dijital Tek Pazar Stratejisi ile desteklenmekte ve bölgesel kalkınma, istihdam yaratma ve teknoloji geliştirme, yapay zekâ, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ile AB’nin küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflemekte, yazılım firmaları da AB ekonomisinin dijitalleşmesine öncülük etmekte, ekonomiye büyük katkı sağlamakta, birçok endüstrinin dijitalleşmesini sağlamaktadır.
ABD’de yazılım sektörü, dünya çapında önde gelen teknoloji devlerinin doğduğu yer olarak, Silikon Vadisi küresel teknoloji ve yenilik merkezi ile dijital ekonomideki liderliğini pekiştiren birçok yenilikçi firmayı barındırmaktadır. ABD yazılım sektörü, ekonomik katkıları yanında ulusal güvenlik ve savunma gibi stratejik alanlarda da önemli bir rol oynamaktadır.
Destekler, teşvikler
AB’de, Horizon Europe ve Digital Europe Programme gibi büyük ölçekli fonlarla dijital dönüşüm projeleri için finansman sağlayarak, dijital becerilerin ve altyapıların gelişimini desteklemekte, European Innovation Council (EIC), EU SME Instrument gibi programlar da yenilikçi çözümler geliştirilmesine imkan tanımaktadır. European Structural and Investment Funds (ESIF), InvestEU gibi finansman kaynakları da, bölgesel kalkınmayı teşvik ederek yazılım firmalarına geniş çapta finansal destek sağlamaktadır.
ABD’de, Ar-Ge Vergi Kredisi, yazılım firmalarının inovasyon projelerini teşvik eden önemli bir mekanizma olup, Small Business Innovation Research (SBIR) ve Small Business Technology Transfer (STTR) programları inovasyon desteği sağlamaktadır. Ayrıca, In-Q-Tel gibi kamu,özel sektör işbirlikleri, ulusal güvenlik odaklı teknolojilerin geliştirilmesine yatırım yaparak ABD’nin teknoloji alanındaki küresel liderliğini sürdürmesini sağlamak amacıyla yazılım sektörünü güçlendirmektedir.
Yasalar
AB’de, GDPR, ePrivacy Direktifi gibi veri koruma, gizlilik düzenlemeleri, tüketicilerin verilerini korumakta, yazılım firmalarının da sorumluluklarını belirlemektedir. Fikri mülkiyet hakları korunmasına yönelik direktifler, rekabet hukuku düzenlemeleri, sektörde adil rekabeti, yazılımın ve dijital içeriklerin yasal korunmasını sağlamaktadır. Siber güvenlik alanında NIS Direktifi, eIDAS Tüzüğü ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.
ABD’de, Patent Yasası, Telif Hakkı Yasası düzenlemeleri, yazılım ve dijital içeriklerin korunmasını sağlamakta, Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yasaları, siber güvenlik, dijital hak yönetimi konularında katı düzenlemeler getirmektedir. Federal Trade Commission (FTC), dijital pazarlama ve tüketici gizliliği alanlarında düzenleyici rol oynamaktadır.
Son Söz : Dijital ekonomilerin geleceğinde yazılım stratejik sektördür.