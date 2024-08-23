  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ertan BARUT
  4. Otomotiv sanayiinde yazılım devrimi, TOGG ve ötesi

Otomotiv sanayiinde yazılım devrimi, TOGG ve ötesi

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI [email protected]

Yapay zekâ (YZ) yazılımları ile otomotiv sektörü otonom teknolojilerle donatıl­mış dijital araçlara dönüşüyor. Araçlar me­kanik yapılar olmaktan çıkıp, veri, yazılım ve algoritmalarla donatılmış akıllı sistemlere dönüşüyor. Bu dönüşüm nasıl gerçekleşiyor, yakın gelecekte bizi neler bekliyor?

Araç yönetim sistemleri, otonom sü­rüş, güvenlik sistemleri, kullanıcı deneyi­mi ve pek çoğunda yazılım önemli roller üstlenmekte. Motor yönetimi, fren, adaptif hız kontrolü işlevleriyle daha verimli ve gü­venli hale geliyor. Otonom araçların güvenli ve etkili şekilde çalışması için sensörlerden gelen büyük veri setleri analiz ediliyor, karar­lar alınıyor ve hızlı bir şekilde uygulanıyor.

Otonom sürüşte yazılımla gelen güvenlik devrimi

Yakın gelecekte otonom araçlar yaygınla­şacak ve YZ, bu araçların çevresel koşulları tanımasını ve güvenli sürüş kararları alma­sını sağlayarak, insan hatalarını minimize ederek, trafik kazalarının azalmasına, sigor­ta maliyetlerinin düşmesine ve yol güvenli­ğinin artmasını sağlayabilecek. Araç güven­liğinde şerit takip asistanı, çarpışma öncesi uyarı, otomatik frenleme yazılımları ile sü­rücü hataları telafi edilebilmekte, tehlikeli durumları önceden algılayarak kazaları ön­ceden tahmin edebilme yeteneği ile trafik güvenliğini artırmakta.

Eğlenceli bir yaşam alanı

Araç içi kullanıcı deneyimini de kökten değiştirecek YZ, sürücülerin alışkanlıkla­rını ve tercihlerini öğrenerek, sürüş dene­yimini kişiselleştirecek. Araç içi eğlence sistemlerinden navigasyona kadar birçok alanda kullanıcıya özel hizmetler sunula­cak. Araçlar sadece bir ulaşım aracı olmak­tan çıkarak, eğlenceli bir yaşam alanı haline gelecek.

Paylaşımlı araç ekonomisi geliyor

Mevcut işleyiş iyileşiyor, yepyeni iş mo­delleri ve fırsatlar geliyor. Örneğin, araç sahipliği kavramı dönüşümüyle, paylaşımlı araç ekonomisi yazılım ile daha verimli ha­le gelecek ve bireysel araç sahipliği azala­cak. Araçlar, yazılım güncellemeleri ile yeni özellikler kazanacak, kullanım ömrü uzaya­cak, tüketicilere daha fazla değer sunulacak.

İstanbul’un trafik sorunu çözülüyor

Akıllı şehirler ile entegre olan bağlantı­lı araçlar, şehir altyapısıyla iletişim kurarak trafik akışını optimize edebiliyor, enerji tü­ketimini azaltıp, kirliliği minimuma indire­bilir, trafik sıkışıklığını azaltabilir, toplu ta­şıma sistemlerini daha verimli hale getire­bilir. Sürücüler, şehir yönetimleri ve toplum için büyük avantajlar sunabilir. TOGG ’un dijital araçları önemli bir rol oynayabilir.

Dijital aracımız TOGG ve ötesi

TOGG, dijital araç üretimi ile yerli mil­li bir başarı hikayesi yazmakta. Yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri ile otomotiv ve yer­li yazılım endüstrileri için önemli açılımlar sağlanabilir. TOGG, dijital altyapısı ve yazı­lımları, yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojileriyle yerli üretim kapasitesini ar­tırarak, dışa bağımlılığı azaltabilir. Teknolo­ji ihracatıyla özgün teknolojileri, yerli üre­tim avantajları, çevre dostu yaklaşımı, enerji verimliliğini artırıcı çözümleriyle global pa­zarda rekabet gücümüzü artırabilir.

Otonom sürüş teknolojilerinde öne çıkan ABD, Almanya, Japonya, Çin, Güney Kore kı­yasıya rekabet halindeler.

Son Söz : Otomotivde yerli yazılım ve ya­pay zekâ teknolojileriyle hızlı adımlar atarak, uluslararası alanda daha güçlü hale gelebiliriz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Savunma sanayii teknolojileri yarışları ve yazılımın savaşlardaki rolü 16 Ağustos 2024
Avrupa 2030: Dijital güç merkezi ve Türk iş dünyası için fırsatlar 09 Ağustos 2024
Dijital ekonominin geleceğinde AB ve ABD’nin kritik rol hesapları 02 Ağustos 2024
Birlik ve beraberlik için ekosisteme diyalog çağrısı 26 Temmuz 2024
Derinlerden gelen sesimiz duyuldu, ancak bir sorun var KOBİLER! 19 Temmuz 2024
Derinlerden gelen sesimiz duyuluyor mu? 12 Temmuz 2024
Blockchain ve kripto teknolojileri fuarı başladı 05 Temmuz 2024
Yeni vergi paketi, bilişim yazılım teknolojileri ekosistemine hasar verir 28 Haziran 2024
Blockchain dünyayı değiştiriyor mu? 21 Haziran 2024
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye koşuyor? 14 Haziran 2024