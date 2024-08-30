Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, çevre atık yönetimi ve geri dönüşümde yerli teknolojiler

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için sanayi sektöründe çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden proje ile sanayileşme süreçlerinin daha çevre dostu hale getirilmesi yanında ekonomik büyümeyi ve de çevre korumayı hedefliyor.

Projeyle, sanayi sektörünün çevresel etkilerinin azaltması, daha sürdürülebilir üretim yöntemleri benimsenerek ‘karbon emisyonlarının azaltılması’, ‘enerji verimliliğinin artırılması’, ‘atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi’, ‘OSB’lerde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması’, ‘yeşil OSB, ‘yenilenebilir enerji kullanımı’, ‘karbon ayak izi hesaplama ve sertifikalandırma’ gibi yapıların ve uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ar-Ge çalışmaları, yenilenebilir enerji projeleri ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin geliştirilmesine odaklanılması, sağlanan devlet destekleriyle sanayi işletmelerinin yeşil dönüşüm süreçlerine katılımın artırılması ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması teşvik ediliyor.

Çevre atık yönetimi ve öncelikli kritik sektörler

Sanayide çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil dönüşümün en kritik alanlarından biri olan çevresel atık yönetimi ile atıkların doğru bir şekilde tanınması, ayrıştırılması ve sayılması, hem çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması hem de kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamakta.

Gıdada organik atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü maliyetleri düşürmekte ve de çevreye olan etkileri azaltmakta. Tekstilde kimyasal atıkların ayrıştırılması ve yönetimi su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamakta. Sağlıkta tehlikeli atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılması halk sağlığını koruma açısından çok kritik. Otomotivde metal ve plastik atıkların geri dönüşümü, çevreyi korumakta ve hammadde maliyetlerini azaltmakta.

Yenilikçi yerli teknolojilere, firmalarımıza güvenelim

Firmalarımız Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon sonucu ürettikleri donanım ve yazılım çözümleri ile global pazarda rekabet edebilirliği artıracak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek seviyeye geldiler. Sanayicilerimiz, yasal düzenlemelere yerel şartlara, regülasyonlara uygun olarak geliştirilen, sektör ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayan, teknik destek ile sorunları daha hızlı çözebilen yerli teknolojileri tercih ederek maliyetlerini düşürüp, rekabet avantajı elde edebilir, milli ekonomiye katkı sağlayarak, dışa bağımlılığı azaltabilir.

AB ve diğer gelişmiş ülkelerde çevreye duyarlı ürünlere yönelik artan talep çerçevesinde yerli firmalarımız dünya pazarlarında yer alabilirler. Veri analitiği, otomasyon, yapay zekâ ve büyük veri gibi özellikleri içeren yerli yazılımlarımızla, çevre atık yönetim çözümlerimizle atıkları izleyip, ayrıştırarak geri dönüşüm süreçlerinde kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayabilir, akıllı enerji yönetimi ile gereksiz enerji kullanımını önleyip enerji verimliliğini artırabilir, Karbon Ayak İzi Takibi ve hesaplamalarını yapabilir, izleri azaltabilirsiniz.

Son Söz: Sanayicilerimiz, çevresel sürdürülebilirlik ile çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak üzere 'Çevre Atık Yönetimi' ve 'Geri Dönüşüm’de yerli teknolojileri tercih ederek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilir.