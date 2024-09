BM gelecek zirvesi mesajı: "Dünya beşten büyüktür”

BM 79. Oturumunun bir parçası olarak 22-23 Eylül’de New York’ta yapılacak Gelecek Zirvesi’nin sloganı “daha iyi bir yarın için çok taraflı çözümler.” Son yıllarda türümüzün yaptığı en güzel şey motto belirleyip, toplantı yapmak, aile fotoğrafı çektirip sonra ayrılmak. Gelecek Zirvesi’nin amacı da oldukça muteber, “acil uluslararası sorunları ele almak, Gelecek Paktı’nı kurmak.” İnsan düşünmeden edemiyor, Ukrayna işgali, İsrail zulmü, Afrika açlığı, Çin’in Uygurlara yaptıkları dünyada binlerce sorun olağan akışında yaşanmaya devam ederken birileri dalga geçer gibi toplanıp sorunları çözeceğiz diyor. Bir taraftan da liderler zirve için duygu ve düşüncelerini açıklayıp, zirveye biz damga vuracağız mesajı veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da G20 Tarım Bakanları zirvesinde; "toprak, su ve gıdanın ulusal politikaları ve küresel ilişkileri belirleyen stratejik unsurlar olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra, Kovid-19 gibi krizler ve bölgesel çatışmalar giderek tüm dünyayı etkilemekte ve küresel gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bu bize barış ve güvenlik ile tarımın sürdürülebilirliği arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak su olmadan tarımın ‘sürdürülebilirliğini’ sağlayamayız. Bu nedenle biz suyu tarım politikalarımızın merkezine koyuyoruz.” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma için uluslararası bilim on yılı

Zirve öncesi New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da Dünya Ekonomik Forumu Baş Ekonomisti “kalkınma ile iklim eylemi arasında derinleşen bir uyuşmazlık olduğu” konusunda dünyayı uyardı. Carbon Brief’in araştırmasına göre 2023 yılında iklim felaketleri nedeniyle Afrika’da 15 bin kişi hayatını kaybetti. United in Science’ye göre 1970 ile 2021 yılları arasında 11 binden fazla iklim kaynaklı afetin maliyeti 4,3 trilyon dolar. Dünya Ekonomik Forumu “Küresel Riskler Raporu’na göre önümüzdeki on yılın en büyük riski iklim. BM 2024-2033 yıllarını “Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Bilim On Yılı” olarak ilan etti.

G20 sosyal

G20 öncesi pek çok başlıkta hazırlıklar devam ediyor. Onlardan biri de G20’ye G20 Sosyal...

“G20 Sosyal” G20 Brezilya başkanlığı tarafından başlatılan çığır açıcı bir girişim. G20 Sosyal Zirvesi 60’tan fazla ülkeden binlerce sosyal örgütün katılımıyla gerçekleşiyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula’ya göre G20 Sosyal’in amacı; “sivil toplumu dünyanın sorunlarının tartışılacağı sisteme dâhil etme ve hükümet dışı paydaşlarının politika formülasyonlarına katkıda bulunabilmelerini sağlamak.” Brezilya Başkanlığı döneminde G20’de ele alınacak başlıklar “adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek.” G20, uluslararası gündemi etkileyen küresel ekonominin yaklaşık yüzde 80’ini dünya nüfusunun yüzde 65’ini temsil ediyor.

G20 Sosyal; “C20 Sivil Toplum, T20 düşünce Kuruluşları, Y20 Gençlik, W20 Kadınlar, Startup 20, O20 Okyanuslar gibi paydaşlardan oluşuyor. Bu gruplar 20 ülke toplumlarının taleplerini liderlere iletmek ve kararlarını etkilemek için bir araya gelecek. Hükümet dışı aktörler arasındaki deneyim alışverişinin zengin panoraması ortaya konulacak. Ekonomik, sosyal, çevresel adalete dair politikaların inşası için çalışılacak. Brezilya son yıllarda Lula başkanlığında favelalarda yaşayan milyonlarca yoksulu rehabilite etti, inşallah dünyayı da iyileştirir.

Dünyanın 3 bin zengininden alınacak yüzde 2 vergi ile insanlık kurtulabilir.

G20 Sosyal Etkinlik Zirvesi hazırlık toplantısında G20 Devlet Başkanlarına sunulacak belge hazırlandı. G20 Sosyal’in beklentisi; “süper zenginlere yüzde 2’lik küresel vergi getirmek.” Öneri tüm dünyada toplamda 3 bin zenginin 15 trilyonluk bir fonu kapsıyor. Gelecek fon ile 1 milyara yakın yoksulun açlık sorununun çözülebileceği, BM’nin “kimseyi geride bırakma” mottosunun yerine getirilebileceği öngörülüyor.

G20’nin gençleri “Uzun vadeli borcun garantörleri olmayı reddediyoruz”

G20 ülkelerinden 145 delege ve yaklaşık 2 bin gençten oluşan “G20 Genç Zirvesi” de G20 başkanlarına sunulacak bir bildiri hazırladı. Talepleri; “servetin vergilendirilmesi, yapay zekânın denetlenmesi, Gazze şeridinde ateşkes ve gençlik fonu oluşturulması.” G20’nin gençleri; “gelecekte omuzlarımıza düşecek uzun vadeli borcun sadece garantörleri olmayı reddediyoruz, biz yarının gençlerinin koruyucularıyız. Onurlu ve güvenli bir gelecek hedefliyoruz” diyerek “Gençlik Etki ve Danışma Grubunun” kurulmasını talep ediyorlar. Ben de gençlerle aynı düşünüyorum, yetkililerin yarattığı yoksulluğu, fırsat eşitsizliğini, sosyal kokuşmuşluğu reddediyorum.

Bilim olmadan sosyal adalet olmaz

Brezilya Bilimler akademisi Başkanı Helena Nader G20 Zirvesi için kaleme aldığı makalede; “küresel dönüşüm için bilim” temasıyla yapay zekâ, biyoekonomi, sosyal adalet gibi konularda önerilerde bulundu. Nader; “bilim olmadan sosyal adalet olmaz, bilimin nihai hedefi toplumun refahına yönelik olmalı. Bilim, dünyanın sorunlarına dair tüm cevaplara sahip değildir. Ancak bilim olmadan ne yenilik olur ne gelişme” diyerek Breziya’nın bilim temelli inşasına dikkat çekti. G20 Science’da 2024 mottosunu “küresel dönüşüm için bilim” olarak belirlendi.

G20’nin janjanlı oturumları

G20’de birçok ilginç oturum var, “tarımda adaptasyon ve dayanıklı karar almayı destekleyen stratejiler, gıda güvenliğini ve tarımsal gıda sistemlerinin adaptasyonunu artırmak için küresel bilimsel gelişmeler. İklim değişikliği zorlukları bağlamında biyoekonomi, biyoekonomi girişimleri, buğday yanıklığı hastalığı ile mücadele, gıda kayıpları ve israfı konusunda işbirliği girişimi gibi oturumlarda tarım ve gıdanın geleceği bilimden/siyasetten dinlenecek.

G20 Ülkelerinin Tarım Baş Bilim İnsanları Toplantısı Mayıs ayında Brezilya’da MAPA himayesinde yapılmıştı. MAPA 1973 yılında Brezilya tarımı için bilgi ve teknoloji üretmek için kuruldu. 2012 yılında G20 ülkeleri ortak tarımsal araştırma ve inovasyon stratejileri ve yeni işbirliği formatları altında girişimlerin uygulanması yoluyla insanları ve gezegeni etkileyen tarımdaki çeşitli küresel zorlukları ele almak için MACS etkinlikleri başlatıldı.

G20’ye biyoekonomi damgası

G20 başlıkları; yapay zekâ destekli bir ekonomide, inovasyonu, iş güvenliğini, işçi haklarını güvence altına almak için ortak etik ilkelere dayalı politika geliştirmek. İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, yoksulluk ve insan dışı sağlık sorunlarıyla ilgili mücadelede biyoekonominin etkisi, ülkelerin biyoekonomi uygulamaları, sosyal teknolojik yenilik yatırımları, kritik bilgi paylaşımları, yaşam kalitesini iyileştirme ve doğal kaynakların korunmasına yönelik bir politika çerçevesi geliştirmek. Enerji dönüşüm sürecinde emisyonları azaltmaya yönelik küresel çabalar karbon yakalama, kullanma ve depolama yöntemleri. Herkesin ilaçlara, aşılara, teşhis araçlarına erişebilme hakkı ve dijital okuryazarlık, dijital gelişime yönelik altyapı erişimi gibi sosyal adalet stratejilerini geliştirmek. Biyoteknoloji, biyoekonomi yazmaktan yorulduk, dileriz G20 biyoekonomi için milat olur.

2024’de dünya sürekli toplanıyor

15 şehirde yapılacak G20 toplantıları için de 60 milyon dolar bütçe ayrıldı. Zirvenin ana mekânı olan Rio Modern Sanat Müzesi 7,6 milyon dolarlık bir bütçeyle restore ediliyor. Bu kadar parayı bize verselerdi açlık kalmazdı.

Velhasıl; tüm mottoların altına imzamı atsam da konuştukça projelerin gazı kaçıyor, herkes havasını atıyor, projeler yapılamadan rafa kalkıyor, verilen sözler tutulmuyor. İşin özü dostlar alışverişte görsün diye harcanan milyonlarla BM Gıda Örgütü FAO’nun Dünya Gıda Günü için belirlediği “gıda hakkı” mottosuna hizmet eder açlığı, yoksunluğu ortadan kaldırırdık.