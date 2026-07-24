Borsa dışı finansman küresel sermayenin yeni merkezi olabilir mi?
Uzun yıllar boyunca şirketler için başarının en önemli göstergesi borsaya açılmaktı. Halka arz, yalnızca finansman sağlamanın değil, aynı zamanda kurumsallaşmanın, güvenilirliğin ve küresel ölçekte kabul görmenin de sembolüydü.
Bugün ise finans dünyasında bir dönüşüm yaşandığına şahitlik ediyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin önemli bir bölümü artık halka arzı ilk hedef olarak görmüyor. Daha dikkat çekici olan ise yatırımcıların da bu değişimi doğal karşılaması. Çünkü sermaye, şirketlere ulaşmak için artık mutlaka borsaya ihtiyaç duymuyor.
Son yıllarda BlackRock'ın HPS Investment Partners'ı satın alması, Apollo'nun özel kredi alanındaki büyümesi, KKR'nin altyapı yatırımlarına yönelmesi, Blackstone ve Brookfield'in alternatif varlıklara ayırdığı kaynaklar aynı gerçeğe işaret ediyor: Küresel sermaye yeni bir yöne doğru hareket ediyor.
Bu değişim, borsaların önemini ortadan kaldırmıyor; ancak sermayenin özel fonlarda nasıl toplandığını ve şirketlerin nasıl büyüdüğünü yeniden tanımlıyor.
Geçmişte şirketlerin büyüme sermayesinin en önemli kaynağı halka açık piyasalar ve bankalardı. Bugün ise özel sermaye fonları ve özel kredi piyasaları çok daha etkin bir rol üstleniyor. Bunun temel nedenlerinden biri, halka açık olmanın giderek daha maliyetli hâle gelmesi.
Borsaya kote olan şirketler yalnızca yatırımcılarına değil, analistlere, düzenleyici kurumlara ve piyasanın kısa vadeli beklentilerine de sürekli cevap vermek zorunda kalıyor. Her üç ayda bir açıklanan finansal sonuçlar, birçok yönetim ekibini uzun vadeli yatırımlar yerine kısa vadeli performansa odaklanmaya itiyor. Oysa teknoloji, enerji, altyapı veya sağlık gibi sektörlerde gerçek değer yaratımı yıllar içinde gerçekleşiyor.
Tam da bu noktada özel sermaye fonları devreye giriyor. Bu fonlar yalnızca finansman sağlamıyor; aynı zamanda şirketlere zaman kazandırıyor. Günlük hisse fiyatı baskısından uzak bir ortam sunarak yönetim ekiplerinin uzun vadeli stratejilere odaklanmasına imkân tanıyor. Bu nedenle artık birçok girişimci için en önemli hedef mümkün olduğunca erken halka arz olmak değil, mümkün olduğunca uzun süre özel kalabilmek.
Bu eğilim yatırımcı açısından da önemli sonuçlar doğuruyor. Geçmişte Amazon, Google, Meta veya Tesla gibi şirketlerin büyüme hikâyelerine halka arz sonrasında ortak olmak mümkündü. Günümüzde ise birçok teknoloji şirketi yıllarca özel fonlarla büyüyor. Halka açıldığında ise değerinin önemli bir bölümünü zaten oluşturmuş oluyor. Böylece büyümenin en yüksek getiri sağlayan kısmı bireysel yatırımcıdan çok kurumsal fonların portföyünde gerçekleşiyor.
Yaşanan dönüşümün merkezinde ‘sabırlı sermaye’ anlayışı bulunuyor
Finans dünyası uzun yıllar boyunca likiditeyi en büyük avantaj olarak gördü. Hisseler saniyeler içinde alınıp satılabiliyor, yatırımcılar istedikleri anda pozisyon değiştirebiliyordu. Ancak bu özellik zamanla şirket yönetimleri açısından önemli bir baskı unsuruna dönüştü. Günlük fiyat hareketleri, analist raporları ve piyasa beklentileri, uzun vadeli yatırımların önüne geçmeye başladı.
Özel sermaye fonları ise farklı bir yaklaşım benimsiyor. Onlar günlük fiyatlarla değil, şirketlerin beş ya da on yıl sonraki değerleriyle ilgileniyor. Finansmanın yanında stratejik danışmanlık, uluslararası bağlantılar ve operasyonel destek sağlayarak şirketlerin büyüme süreçlerine aktif şekilde katkı sunuyor.
Bu nedenle dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri son yıllarda geleneksel hisse senedi ve tahvil fonlarının yanı sıra özel sermaye, özel kredi, altyapı ve alternatif yatırımlara daha fazla ağırlık vermeye başladı. Çünkü geleceğin büyümesinin önemli bölümünün halka açık şirketlerden değil; veri merkezlerinden, enerji projelerinden, yapay zekâ yatırımlarından, lojistik altyapısından ve henüz borsaya açılmamış teknoloji şirketlerinden geleceğine inanıyorlar.
Bu dönüşümde bankacılık sektörünün yaşadığı değişim de önemli bir rol oynuyor
2008 küresel finans krizinin ardından getirilen sıkı düzenlemeler, bankaların uzun vadeli ve yüksek riskli finansman sağlama kapasitesini sınırlandırdı. Sermaye yeterliliği kuralları nedeniyle bankalar büyük ölçekli satın almalar ve uzun vadeli yatırımlar konusunda daha temkinli davranmaya başladı. Ortaya çıkan boşluğu ise özel kredi fonları doldurdu.
Bugün ‘private credit’ olarak adlandırılan bu piyasa, küresel finans sisteminin en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline geldi. Şirket satın almaları, altyapı projeleri ve büyük ölçekli yatırımlar artık birçok durumda banka kredileri yerine özel kredi fonları tarafından finanse ediliyor. Bu fonların daha hızlı karar alabilmesi, daha esnek finansman modelleri sunabilmesi ve uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmesi şirketler açısından önemli avantajlar sağlıyor.
Dolayısıyla BlackRock, Apollo, KKR veya Blackstone gibi kurumların attığı adımlar yalnızca yeni yatırım kararları değil; küresel finans sisteminin geleceğine ilişkin güçlü mesajlar içeriyor. Ancak bu dönüşüm bazı önemli soruları da beraberinde getiriyor.
Eğer şirketlerin en hızlı büyüdüğü dönemler artık borsa dışında yaşanıyorsa, bireysel yatırımcı bu büyümeden nasıl pay alacak?
Bugün sermaye piyasalarında en çok tartışılan konulardan biri de bu. Şirketlerin halka arz süreçlerinin gecikmesi veya hiç gerçekleşmemesi, değer artışının büyük bölümünün kurumsal yatırımcıların elinde kalmasına neden oluyor. Bu durum sermaye piyasalarının kapsayıcılığı açısından yeni tartışmalar yaratıyor. Önümüzdeki yıllarda düzenleyici kurumların ve finansal piyasaların bu konu üzerinde daha fazla çalışması kaçınılmaz görünüyor. Çünkü sermaye piyasalarının temel amacı yalnızca şirketlere finansman sağlamak değil, aynı zamanda yatırımcıların büyüme hikâyelerine adil biçimde ortak olabilmesini sağlamaktır.
Türkiye açısından bakıldığında ise bu dönüşüm önemli fırsatlar içeriyor.
Son yıllarda girişim sermayesi yatırım fonları, özel sermaye fonları ve alternatif yatırım araçlarının gelişmeye başlaması olumlu bir gelişme.
İstanbul Finans Merkezi hedefi de yalnızca daha fazla halka arz gerçekleştirmek olarak görülmemeli. Gerçek bir finans merkezi; halka açık piyasalar ile özel sermaye piyasalarının birlikte geliştiği, yenilikçi şirketlerin farklı finansman seçeneklerine erişebildiği bir ekosistem oluşturabilmelidir.
Belki de artık finans dünyasında başarıyı yalnızca borsa endekslerinin seviyesine bakarak değerlendirmek yeterli olmayacak. Asıl belirleyici unsur, bir ülkenin yenilikçi şirketlerini büyütecek uzun vadeli sermayeyi ne kadar etkin şekilde oluşturabildiği olacaktır.
Sonuç olarak bugün yaşanan gelişmeler finansal sistemin evrimini gösteriyor. Halka açık piyasalar şeffaflık, likidite ve fiyat oluşumu açısından önemini koruyacak. Ancak özel sermaye ve özel kredi piyasalarının yükselişi, şirketlerin finansmana erişim biçimini köklü şekilde değiştiriyor. Önümüzdeki yılların kazananları, yalnızca sermayeye ulaşabilen şirketler değil; doğru yatırımcıyla uzun vadeli ortaklık kurabilen şirketler olacak.
Aynı şekilde başarılı finans merkezleri de yalnızca güçlü borsalara sahip olanlar değil, halka açık ve özel sermaye piyasalarını birlikte geliştirebilen ülkeler olacak. Görünen o ki finans dünyasının yeni rekabeti artık yalnızca borsa salonlarında yaşanmıyor. Geleceğin şirketlerini bugünden keşfedebilen, onları uzun vadeli sermayeyle destekleyebilen ve değer yaratma sürecine ortak olabilen yatırımcılar, küresel finansın yeni kazananları olmaya aday görünüyor.
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