Türkiye’nin yeni kalkınma hikâyesi: Girişim sermayesi yatırım fonları

Son yıllarda finans dünyasın­da giderek daha fazla konuşu­lan bir kavramdan bahsetmek is­tiyorum. Girişim Sermayesi Ya­tırım Fonları. Aslında bu fonlar yalnızca bir yatırım modeli değil. Bir ülkenin geleceğe yatırım yap­ma kapasitesinin göstergesi. Çün­kü girişim sermayesi dediğiniz şey bugünü değil, yarını satın al­ma işidir.

Bugün dünyanın en değerli şir­ketlerine baktığınızda, teknoloji geliştirebilen ve küresel ölçekte ölçeklenebilen şirketlerin çok net görüldüğünü fark ediyorsunuz. Eskinin petrol devleri, ağır sanayi şirketleri ya da klasik üretim dev­leri artık yerlerini teknoloji şir­ketlerine bırakıyor. Bu şirketlerin çok büyük bölümü bir zamanlar küçük bir girişimden ibaretti.

Türkiye’nin asıl sorunu sermaye derinliği

Türkiye’de girişimcilik ru­hu aslında oldukça güçlü. Yazı­lım geliştiren binlerce gencimiz var. Savunma sanayisinde önem­li mühendislik kapasitesi oluştu­rabildik. Oyun sektöründe dünya çapında başarı hikâyeleri çıkar­dık. Finans teknolojileri tarafında ciddi bir dinamizm oluşuyor. Ya­pay zekâ alanında çalışan gençle­rin sayısı hızla artıyor.

Sorun fikir eksikliği değil. So­run, bu fikirlerin büyüyebilme­si için gereken sermaye yapısının yeterince gelişmemiş olması.

Türkiye’de birçok girişim he­nüz başlangıç aşamasındayken fi­nansmana erişim problemi yaşı­yor. Çünkü geleneksel finans sis­temi çoğunlukla teminat görmek istiyor. Oysa yeni çağın ekonomik dinamizmi fiziksel teminat üze­rinden değil, fikir üzerinden bü­yüyor.

Bugün bir yazılım şirketinin en değerli varlığı bilgisayarları de­ğil; insan kaynağı, algoritması ve geliştirdiği teknoloji. Fakat kla­sik bankacılık sistemi bu yapıyı finanse etmekte doğal olarak zor­lanıyor. İşte girişim sermayesi ya­tırım fonlarının kritik önemi tam burada başlıyor.

Bu fonlar yalnızca finans­man sağlamıyor. Aynı zaman­da girişimin büyümesine or­tak oluyor. Yönetim desteği veriyor, stratejik bağlantılar sağ­lıyor, uluslararası yatırım ağla­rına erişim sunuyor. Aslında iyi yapılandırılmış bir girişim serma­yesi fonu yalnızca yatırımcı değil, aynı zamanda ülkemiz için de çok önemli bir büyüme motoru.

Dünya ekonomisi çok hızlı de­ğişiyor. Bir dönem ül­kelerin gücü doğal kay­naklarıyla ölçülürken daha sonra sanayi üreti­mi ön plana çıktı. Şim­di ise veri, teknoloji ve yapay zekâ yeni ekono­mik düzenin temel be­lirleyicisi haline geliyor. Bugün ABD ile Çin ara­sında yaşanan rekabetin merkezinde yalnızca ti­caret yok. Teknoloji üstünlüğü ya­rışı var.

Yapay zekâdan yarı iletkenlere, biyoteknolojiden savunma tekno­lojilerine kadar birçok alanda kü­resel bir sermaye savaşı yaşanıyor ve bu savaşın finansmanını büyük ölçüde girişim sermayesi fonları yapıyor. Çünkü artık dünyanın en büyük şirketleri dev fabrikalar­dan değil, küçük teknoloji ekiple­rinden doğuyor. Bir mobil uygu­lama milyonlarca kullanıcıya ula­şabiliyor. Bir yapay zekâ girişimi dev sektörleri dönüştürebiliyor. Bir savunma teknolojisi şirke­ti ülkelerin stratejik dengelerini etkileyebiliyor. Dolayısıyla giri­şim sermayesi yalnızca finansal bir yatırım modeli değil; aynı za­manda ekonomik güç unsuru ha­line geliyor.

Türkiye’nin bu dönüşümün dı­şında kalma lüksü yok.

Türkiye için neden hayati öneme sahip?

Günümüzde artık klasik büyü­me modeliyle sürdürülebilir sıç­rama yapmak zor. Düşük maliyetli üretim modeli eskisi kadar avan­taj sağlamıyor. Küresel rekabet sertleşiyor. Ücret bazlı rekabet uzun vadede refah üretmiyor.

Türkiye’nin daha fazla teknolo­ji şirketi üretmesi gerekiyor. Bu­nun tek yolu da girişim ekosiste­minin büyümesinden geçiyor.

Birçok gelişmiş ülkenin eko­nomik başarısına bakıldığında girişim sermayesi altyapısı dik­kat çekiyor. Güney Kore’nin dö­nüşümünde teknoloji yatırımla­rı belirleyiciydi. ABD’de Silikon Vadisi’nin arkasında dev girişim sermayesi fonları vardı. Çünkü inovasyon yalnızca mühendislik­le oluşmuyor. Sermaye desteği ol­madan teknoloji şirketleri küresel ölçekte büyümesi imkansız.

Türkiye’nin de artık daha fazla unicorn peşinde koşması gereki­yor. Ama burada önemli olan yal­nızca birkaç milyar dolarlık şir­ket çıkarmak değil. Asıl mesele teknoloji kültürünün ekonomiye yayılması. Çünkü yüksek tekno­loji şirketleri yalnızca kendi sek­törlerini büyütmez. Yan sanayiyi, istihdamı ve ihracatı da dönüş­türür. Önümüzdeki 10 yılın eko­nomik dengelerini büyük ölçüde yapay zekâ belirleyecek. Bugün dünyada trilyon dolarlık şirketle­rin neredeyse tamamı yapay zekâ yatırımlarını merkezine koymuş durumda. Bu alan yalnızca tekno­loji meselesi değil. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlık konusu. Bu nedenle Türkiye’de girişim ser­mayesi yatırım fonlarının büyü­mesi artık bir tercih değil; strate­jik gereklilik haline geliyor.

Peki ne yapılmalı?

Öncelikle uzun vadeli serma­ye kültürünün güçlenmesi gere­kiyor.

Türkiye’de yatırımcı davranışı hâlâ büyük ölçüde kısa vadeli fi­yat hareketlerine odaklı. Oysa gi­rişim sermayesi sabır işi. Bazen sonuç almak yıllar sürebilir.

Vergi teşviklerinin artırılma­sı, kurumsal yatırımcıların giri­şim sermayesine daha fazla yön­lendirilmesi, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve teknoloji odaklı yatırım kültürü­nün yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Özellikle emeklilik fonla­rı ve büyük kurumsal yatırımcıla­rın belirli oranlarda girişim ser­mayesi ekosistemine kaynak ayır­ması Türkiye açısından çarpan etkisi yaratabilir. Çünkü sermaye yalnızca bugünü finanse etmez. Geleceği şekillendirir.

Asıl rekabet şimdi başlıyor

Önümüzdeki dönemde ülke­ler teknoloji üretme kapasitesiy­le yarışacak. Belki de geleceğin en güçlü ekonomileri petrol rezervi en büyük olanlar değil, en güçlü girişim ekosistemine sahip ülke­ler olacak. Türkiye genç nüfusu, mühendislik kapasitesi ve strate­jik konumuyla aslında büyük bir avantaja sahip. Ancak bu avanta­jın ekonomik güce dönüşebilme­si için fikir ile sermaye arasındaki köprünün güçlenmesi gerekiyor.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları tam da bu köprünün mer­kezinde duruyor. Lütfen bunu gö­zardı etmeyelim.