Bütçeden SGK’ya 5 aylık transfer 558 milyar TL
Ülke genelindeki belediyelerden 96 milyar liralık prim alacağı gündem oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) çeşitli sosyal kesimlere yönelik devletçe üstlenilmiş ödemeler dolayısıyla bütçeden yapılan aktarmalar ise yılın daha ilk beş ayında 558 milyar liraya ulaşarak, geçen yılın aynı dönemindeki tutarı ikiye katladı.
Dağıtım (pay as you go) modeline göre işleyen sosyal güvenlik sisteminde SGK, aktif çalışanlardan topladığı primlerle emeklilere aylık ödeyip, aktif sigortalı ve emekliler ile bağımlılarının sağlık giderlerini karşılarken, devletçe üstlenilen ödemeler dolayısıyla merkezi yönetim bütçesinden Kurum’a transfer yapılıyor. Söz konusu transferler SGK’nın gelir-gider tablosunda hem gelir hem gider kaleminde yer alıyor.
Başka deyişle söz konusu ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanıyor, ancak SGK eliyle gerçekleştiriliyor. İlk beş aya ait veriler, bu dönemde SGK’nın prim tahsilatının emekli aylığı ödemelerinin üzerinde gerçekleştiğini, dönemsel açığının küçüldüğü, bütçeden transfer yoluyla karşılanan ödemelerin ise rekor bir hacme ulaştığını ortaya koyuyor.
SGK’nın açığı küçüldü
SGK’nın açıkladığı son verilere göre, Kurum’un ocak-mayıs dönemindeki prim tahsilatı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 106,5 artışla 1 trilyon 31,7 milyar lira oldu. SGK, bu dönemde borç yapılandırmalarından da 9 milyar lira dolayında gelir elde etti. Devlet katkısı olarak bütçeden aktarılan tutar beş ayda yüzde 86,8 artışla 219,1 milyar, faturalı ödemeler ve ek karşılıklar için aktarılan yüzde 110,9 artışla 115,2 milyar, ek ödeme karşılığı aktarılan tutar yüzde 102,4 artışla 39,7 milyar lira, aynı dönemde SGK’nin diğer gelirleri de yüzde 51,4 artışla 11,2 milyar lira oldu.
Böylece aktif sigortalılardan yapılan prim tahsilatlarının yanında devletçe üstlenilen ödemeler için bütçeden yapılan transferlerle birlikte Kurum’un toplam geliri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,1 artışla 1 trilyon 465,8 milyar liraya ulaştı.
SGK’nın ocak-mayıs dönemindeki giderlerine bakıldığında ise emekli aylığı ödemelerinin yüzde 100,7 artışla 986,9 milyar lira olduğu görülüyor. Kurum’un bu dönemdeki sağlık giderlerinin de yüzde 101,5 artışla 358,1 milyar liraya ulaştığı dikkati çekiyor. Aynı dönemde bütçeden aktarma yoluyla karşılanan faturalı ödemeler yüzde 40,9 artışla 63,5 milyar, aynı şekilde gerçekleşen “ek ödeme” de yüzde 97,6 artışla 41,2 milyar lira, SGK’nın aynı dönemdeki sigorta ödemeleri 11,4 milyar, yönetim giderleri 7,1 milyar, yatırım ve diğer giderleri de 9,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Böylece SGK’nın emekli aylığı ödemeleri, sağlık harcamaları, devletçe üstlenilen ve bütçeden aktarma yoluyla karşılanan ödemeler ve diğer alanlarla birlikte toplam gideri yüzde 97,2 artışla 1 trilyon 477,6 milyar liraya ulaştı. Bu gelişmelerle SGK’nın yılın ilk beş ayındaki açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 küçülerek 11,8 milyar lira oldu. SGK’ya “açık finansmanı” için ayrılmış yıllık ödeneğin de 23,6 milyar lirası bu dönemde kullandırıldı.
Yılın tümünde öngörülen 1,5 trilyon
2023’ün ilk beş ayında merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya 281 milyar lira transfer edilirken, yılın tümünde ise bu tutar yüzde 118,3 artışla 849,8 milyar liraya ulaşmıştı.
Geçen yılın sonlarında yasalaşan 2024 Mali Yılı Bütçesi kapsamında, bu yılın tümünde SGK’nın gelirlerinin 3 trilyon 300,9 milyar, giderlerinin 3 trilyon 686,5 milyar lira olacağı ve Kurum’un yılın tümündeki açığının 385,7 milyar liraya ulaşacağı öngörülmüş, bütçeden sisteme yapılacak yıllık transfer tutarı da 1 trilyon 512,8 milyar lira olarak belirlenmişti.
Bu yılın ilk beş ayında bütçeden SGK’ya yapılan transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,6 artışla 558,1 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl ilk beş aydaki aktarma yılın tümündekinin üçte birini oluşturmuştu. Bu yıl da aynı dengenin devam edeceği varsayılırsa yılın tümündeki aktarma tutarının 1,5 trilyon lirayı aşacağı görülüyor.
Bütçeden transfer kalemleri
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca her ay SGK tarafından tahsil edilen malullük, yaşlılık, ölüm ve sağlık sigortası ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri kadar “devlet katkısı” SGK’ya ödeniyor.
Makam, görev, temsil, terör emsal tazminatları, harp malullüğü zamları, emekli ikramiyelerinden oluşan faturalı ödemeler ve ek karşılıklar, emeklilere “ek ödeme”, devletçe üstlenilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve yatırım teşvikleri kapsamında işverenlerin sigorta primi giderleri gibi farklı kalemlerde sosyal kesimlere yönelik devletçe üstlenilmiş çeşitli ödemeler de merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya transfer yoluyla gerçekleştiriliyor.
Sosyal güvenliğin bütçeye yükü arttı mı?
Öte yandan, sosyal güvenlik transferlerinin son yıllarda hacim olarak büyümekle birlikte, bütçedeki büyümenin daha fazla olması nedeniyle payının oransal olarak düştüğü dikkati çekiyor. Son 20 yıllık dönem içinde sosyal güvenlik, 2006’daki ile aynı oranda olmak 2023’te ikinci kez bütçeden oransal olarak en düşük payı aldı.
2003 yılında bütçenin yüzde 11,3’ünü oluşturan söz konusu transferlerin oranı 2004’de yüzde 13,4’e, 2005’te yüzde 16’ya çıkmış, 2006’da ise yüzde 12,9’a düşmüştü. Ancak söz konusu pay izleyen dönemde hızla artarak 2008’de yüzde 15’i, 2020 yılında da yüzde 20’yi aşmıştı. Son üç yılda ise bütçede sosyal güvenliğin payında sürekli düşüş yaşandı. 2021’de yüzde 15,7’ye, 2022’de yüzde 13,2’ye inen söz konusu pay, geçen yıl yüzde 12,9 olarak ikinci kez son 20 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşmiş oldu.
Bu yılın tümünde öngörülen sosyal güvenlik transferinin 11 trilyon 89 milyar lira büyüklüğündeki bütçenin yüzde 13,6’sını oluşturacağı öngörülüyor. Sosyal güvenlik transferlerinin 2020 yılında yüzde 4,9 düzeyinde bulunan, 2021’de yüzde 3,5’e, 2022’de yüzde 2,6’ya kadar düştükten sonra 2023’te yüzde 3,2 olan gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYH) payının da bu yılın tümünde yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.