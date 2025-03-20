Enflasyon liginde Türkiye Arjantin’le yer değiştiriyor
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü’nün (OECD), ulusal kamu ekonomi otoriteleri, reel ve finansal sektör temsilcileri ve yerli uzmanların beklentilerinin üzerinde öngördüğü yıllık enflasyonu ile Türkiye, 2025’te G20 ülkeleri içinde birinci sıraya yükseliyor. Uzun yıllardır adı enflasyonla özdeşleşmiş olan, ancak Javier Gerardo Milei’nin devlet başkanlığında dezenflasyonda hızlı yol alan Arjantin böylece ikinci sıraya geriliyor.
OECD’nin Mart Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin tüketici fiyatları (TÜFE) bazında 2025 enflasyonu, 2024 sonunda yapılan bir önceki projeksiyona göre 0,7 puan artırılarak yüzde 31,4 olarak öngörüldü. Bu tahmine göre 2025 itibarıyla Türkiye, G20’de en yüksek enflasyonlu ülke olacak. Dünyada “enflasyon” denince ilk akla gelen ülkelerden Arjantin’in 2024’de yüzde 117,8 olan enflasyonunun ise 2025’te yüzde 28,4’e ineceği, bu ülkenin Türkiye’nin ardından ikinci sıraya kayacağı tahmin ediliyor.
G20’de Türkiye ve Arjantin dışında en yüksek enflasyonlu ülke 2024’teki yüzde 8,4 düzeyinden bu yılın tümünde yüzde 9,9’a çıkması beklenen oranı ile Rusya. Buna göre 2025 tahminlerinde Türkiye ile en yakın takipçisi olan Arjantin arasında 3 puanlık, üçüncü sırada yer alması beklenen Rusya ile ise 21,5 puanlık fark bulunuyor.
2025 için yapılan projeksiyonlarda bu ülkeleri yüzde 5,4’lük yıllık enflasyon oranı ile Brezilya, yüzde 4,5’le Hindistan, yüzde 4,4’le Meksika, yüzde 4’le Güney Afrika, yüzde 3,2 ile Japonya, yüzde 3,1’le Kanada izliyor. 2025’te en düşük yıllık enflasyon ise yüzde 0,6 ile Çin için öngörülüyor. Diğer ülkelerde beklenen yıllık enflasyon oranları yüzde 1,5 ile yüzde 2,8 arasında değişiyor.
OECD aralık ayında yaptığı projeksiyonlarda, G20 ortalamasında 2024’te yüzde 5,3 olan enflasyonun 2025’te yüzde 3,5’e gerileyeceğini öngörmüştü. Mart projeksiyonlarında ise 2025 yılı G20 enflasyon tahmini 0,3 puan yükselterek yüzde 3,8’e çıkarıldı. Türkiye ve Arjantin dışındaki 18 ülke ortalamasında ise 2025 için öngörülen yıllık enflasyon oranı yüzde 2,8’le değişmedi.
OECD, Mart Raporunda 2025 yıllık enflasyon tahminlerini Fransa, İtalya, Arjantin, Çin, Endonezya için Aralık Raporuna göre düşürürken, diğer ülkeler için yükseltti.
Türkiye için 2026’da yüzde 17,3 tahmini
OECD Mart Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için 2026 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 17,3 düzeyinde öngörüldü. Enflasyonla mücadelede hızlı yol alan Arjantin için ise aynı oran yüzde 24,8 olarak tahmin edildi. Buna göre 2026’da G20 ülkeleri içinde enflasyonda düşen oranı ile Arjantin yeniden birinci olacak, Türkiye ikinci sıraya inecek.
2026’da yıllık enflasyonun Rusya’da yüzde 6,3’e, Brezilya’da yüzde 5,3’e, Hindistan’da yüzde 4,1’e, Meksika’da yüzde 3,5’e düşeceği, Güney Afrika’da ise yüzde 4,6’ya yükseleceği öngörülüyor.
G20 ortalamasında yıllık enflasyonun 2026’da yüzde 3,2’ye ineceği öngörülürken, Türkiye ve Arjantin dışındaki ülkeler ortalamasında ise bu oranın da yüzde 2,6’ya gerileyeceği tahmin ediliyor.
MB tahmininin üstünde
Ekonomi yönetiminin geçen yıl eylül ayında yayımladığı 2025-2027 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılı için TÜFE bazında enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası ise 2025 TÜFE enflasyonunu yüzde 21 olarak öngörmüştü. Geçen ay 2025’in ilk enflasyon raporunu paylaşan Banka, yıl sonu enflasyon tahminini üst bant yüzde 29 olmak üzere yüzde 24’e revize etti.
Merkez Bankası’nın, reel ve finansal sektör temsilcileri ve profesyoneller ile her ay düzenli olarak gerçekleştiği piyasa katılımcıları anketinde ise şubatta yüzde 28,30 olan yıl sonu enflasyon tahmini martta yüzde 28,04’e geriledi.
Buna göre OECD’nin Türkiye’ye yönelik 2025 yılı enflasyon projeksiyonu, ulusal kamu ekonomi otoriteleri ve piyasa temsilcileri ve yerli uzmanların beklentilerinin üzerinde. OVP’de yüzde 9,7 ile tek haneli ve Merkez Bankası tahmininde yüzde 12 olarak öngörülen Türkiye’nin 2026 yılı enflasyon oranına ilişkin OECD projeksiyonu için de aynı durum söz konusu.
Enflasyonla mücadelede Arjantin sürprizi
Uzun yıllar hiper enflasyonla boğuşan, dünyada “enflasyon” denince ilk akla gelen ülkelerden Arjantin’in son iki yılda bu alanda kaydettiği mücadele başarısı dünyanın dikkatini çekiyor. 2023 yılı sonunda Arjantin Devlet Başkanı olarak göreve başlayan ve akademisyen, iktisatçı ve finans yöneticisi olan Javier Gerardo Milei’nin izlediği politikalar bunda ana faktörü oluşturuyor.
Siyasal görüş olarak liberalizm ile daha uç sağ görüşler arasında yer alan Milei, kendini bir “anarko kapitalist” olarak nitelendiriyor. Milei, “Peroncu yaklaşımlar” şeklinde nitelendirdiği önceki dönemin ekonomik politikalarının uzun süredir yaşanan sıkıntıların kaynağı olarak ifade ederek, köklü değişim vaadiyle seçimi kazanmıştı. Javier Gerardo Milei, Devlet Başkanlığı sürecinde, devletin ekonomideki ağırlığını hızla azaltarak kamu harcamalarını kıstı, özelleştirmelere yüklendi.
Mile’nin ekonomik politikaları ile ülkede 2023’te yüzde 211 olan enflasyon 2024’te yüzde 117,8’e düştü. OECD’nin Arjantin için 2025’te yüzde 28,4 ve 2026’te yüzde 24,8 olarak öngördüğü yıllık oranlar, dünya ve G20 ortalamasının hala çok üzerinde olmakla birlikte çok hızlı bir düşüşe işaret ediyor. Bu projeksiyonlar, Milei politikalarının uzun vadede olası olumsuz sonuçları bir yana, enflasyonla mücadelede kısa sürede büyük mesafe katedilmesini sağladığını gösteriyor.