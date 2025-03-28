Dış ticarette yıllık açık 85 milyar dolara dayandı
Değerli TL ve dış pazarlarda daralma gibi faktörlerin etkisiyle ihracatta düşüş yaşanırken, ithalatın ara malları kaynaklı olarak büyümesini sürdürdüğü şubat ayında dış ticaret dengesi aleyhte gerçekleşti. Aylık bazda 7,8 milyar dolar dış ticaret açığı verildi, ilk iki aydaki açık 15 milyar doları aştı.
Sanayi üretiminde faiz indirimi arifesinde yeniden başlayan ve devam eden canlanma paralelinde girdi ithalatının giderek hızlanması, bunun da toplam ithalat faturasını ve dış ticaret açığını büyütmesi şeklindeki trend özellikle son dört aya damgasını vurdu. Bu süreçte yeniden büyümeye geçen yıllık bazda dış ticaret açığı şubat sonu itibarıyla 85 milyar dolara yaklaştı. Yıllık dış ticaret açığında kesintisiz büyüme süreci şubatla birlikte dört aya ulaşmış oldu.
Şubat dış ticaret gelişmeleri
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre şubat ayında ihracat 20 milyar 761,1 milyon dolarla geçen yılın aynı ayındaki hacmin yüzde 1,6 altında; ithalat ise 28 milyar 532,6 milyon dolarla yüzde 2,4 üstünde gerçekleşti. Şubatta, geçen yılın aynı ayındakinden yüzde 14,8 daha fazla olmak üzere 7 milyar 771,4 milyon dolar dış ticaret açığı verildi. Geçen yıl şubatta yüzde 75,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yıl aynı ayda yüzde 72,8’e düştü.
İthalatı ara malı büyüttü
Yılın ilk iki ayında toplam ihracat geçen yılın eş dönemine göre yüzde 2 oranında bir artışla 41 milyar 920,9 milyon, ithalat ise yüzde 5,9 artışla 57 milyar 234,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 büyüyerek 15 milyar 313,8 milyon dolara yükseldi. İlk iki aylık dönemlere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76’dan yüzde 73,2’ye geriledi.
Şubat ayında toplam ithalatta yaşanan büyüme, sanayide hızlanan çarklar paralelinde hammadde/ara malı dış alım faturasındaki büyümeden kaynaklandı. Diğer ürün gruplarının ithalatı gerilerken hammadde ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 20 milyar 749,8 milyon dolara ulaştı.
Parasal sıkılaştırmanın başladığı Temmuz 2023’ten Eylül 2024’e kadar hammadde/ ara malı dış alımı, sanayi üretiminde frene basılması nedeniyle aylar itibarıyla sürekli ve hızlı düşüşler kaydetmiş, ekimden itibaren ise yeniden artış süreci başlamıştı.
Hammadde ithalatı yeniden artışa geçtiği süreçte ise önceki yıl aynı aylara göre ekimde yüzde 0,1, kasımda yüzde 3,9, aralıkta yüzde 11,6 ve bu yıl ocakta yüzde 9,5 artmıştı. Girdi ithalatında devam eden artış süreci, şubatla birlikte beş aya ulaştı.
Tüketim malı ithalatı düşüşe geçti
Parasal sıkılaştırma döneminde hız kesmekle birlikte genel olarak aylar itibarıyla artışını sürdüren tüketim malı ithalatı ise şubatta düşüşe geçti. Tüketim malı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8’lik düşüşle 4 milyar 242 milyon dolar oldu.
Tüketim mallarında önceki yıl aynı aylara göre Temmuz 2023’te yüzde 99,6 ile rekor düzeyde bulunan artış izleyen aylarda giderek hız kesmiş ve Temmuz 2024’e gelindiğinde yüzde 3,2 ile ilk kez yerini düşüşe bırakmıştı. Ancak ağustostan itibaren yeniden yıllık bazda artmaya başlayan tüketim malı ithalatı eylüldeki yüzde 12’lik artıştan sonra ekimde yüzde 7,9, kasımda yüzde 15,5, aralıkta yüzde 27 ve bu yıl ocakta da yüzde 27,9 artış kaydetmişti. Buna göre şubat, program döneminde tüketim malı ithalatının düşüş kaydettiği ikinci ay oldu.
Yeni yatırımların göstergesi niteliğindeki sermaye (yatırım) malı ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 düşüşle 3 milyar 472,5 milyon dolar oldu. Yatırım malı ithalatında 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren kesintisiz düşüş yaşanıyor.
İhracatta şubat düşüşü AB dışı ülkelerden
Şubat ayında yaşanan ihracat düşüşü AB dışı ülkelerden kaynaklandı. AB alanına yapılan ihracat şubatta hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Aylık 8,9 milyar dolarla ihracatta yüzde 42 pay alan AB ülkelerine yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış kaydetti. Diğer ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 3,3 düşüşle 11,9 milyar dolara geriledi.
Diğer ülkeler arasında yer alan AB dışı Avrupa ülkelerine ihracat da şubatta yüzde 0,9 artarken, özellikle Orta Amerika ve Karayipler bölgesinde yüzde 17,3, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yüzde 14,6, Kuzey Amerika ülkelerinde yüzde 13, diğer (Kuzey hariç) Afrika ülkelerinde yüzde 12,4 gibi sert düşüşler yaşandı. Ocak-şubat dönemi itibarıyla ise AB ülkelerine ihracat yüzde 3,8 artışla 17,8 milyar dolara ulaşırken, AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat yüzde 0,7’lik bir artışla 24,1 milyar dolar oldu.
Yıllık açık 84,6 milyar dolar
Şubat sonu itibarıyla son bir yıldaki ihracat 262,6 milyar dolar, ithalat ise 347,2 milyar dolar oldu. Böylece son bir yılda 84,6 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Yıllık dış ticaret açığı, parasal sıkılaştırma önlemlerinin başladığı Temmuz 2023 sonu itibarıyla 121,1 milyar dolarla rekor bir düzeyde bulunuyordu.
İzleyen dönemde ihracat mutedil artışını sürdürürken, sanayide frene basılması hammadde dış alımını azaltmış, tüketim ithalatı da eski hızını yitirmiş, bu gelişmeler toplam ithalatı yavaşlatmıştı. Buna bağlı olarak küçülen yıllık dış ticaret açığı Ekim 2024 sonunda 78 milyar dolara kadar inmişti.
Böylece Temmuz 2023-Ekim 2024 döneminde yıllık dış ticaret açığında 43,1 milyar dolarlık küçülme kaydedilmişti. Ancak ekim sonunda 340,1 milyar dolara kadar düşmüş olan yıllık ithalatta, hem sanayinin girdi ithalatının artışa geçmesi hem de tüketim malı dış alımının yeniden ivme kazanmasına bağlı olarak kasımdan itibaren yeniden yükseliş başladı. Yıllık ithalat kasım sonunda 340,9 milyar, aralıkta 344 milyar, bu yıl ocak sonunda 346,5 milyar ve şubat sonunda 347,2 milyar dolara kadar yükseldi.
Ekim sonunda 262,1 milyar dolara yükselmiş olan yıllık ihracat hacmi ise kasım sonunda 261,3 milyar dolara, aralık sonunda 261,8 milyar dolara geriledi. Yıllık ihracat ocak sonunda 263 milyar dolara çıkarken, aylık ihracatın düşüş kaydettiği şubat ayında ise 262,6 milyar dolara geriledi. Ekim sonu itibarıyla 78 milyar dolara kadar inmiş olan ancak 15 ay sonra ilk kez kasımda yeniden artışa geçerek 79,4 milyar dolara çıkan yıllık dış ticaret açığı, bu ivmeyi sürdürerek aralık sonunda 82,2 milyar, ocakta 83,6 milyar ve şubat sonunda 84,6 milyar dolara ulaştı. Böylece yıllık dış ticaret açığı son dört ayda toplam 6,4 milyar dolar büyümüş oldu.