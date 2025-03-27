Sanayici üretimde gaza basmaya hazırlanıyordu
Merkez Bankası’nın reel sektörde gerçekleştirdiği ve imalat sanayiinin mevcut durum ve son üç aya ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek üç aya ilişkin beklenti ve planlamalarını yansıtan İktisadi Yönelim Anketi, ilk çeyrekte frene basan işyerlerinin, ikinci çeyrekte üretimi belirgin biçimde artırma azmini ortaya koydu.
Ankete verilen yanıtların toplulaştırılmış sonuçlarına göre yılın ilk çeyreğinde imalat sanayiinde alınan yurt içi ve dışı siparişler ve buna bağlı olarak üretim ve istihdam göstergeleri düşüş ya da düşük profilli bir seyir izlerken, ortalama birim fiyatlar ve satış fiyatları aşırı yükseldi. Yılın ikinci çeyreği için ise üretim beklentileri belirgin biçimde yükselen bir grafiğe işaret etti. Üretimdeki ağırlığına göre ilk çeyrekte üretim kısanların iki katından fazla bir kesimin ikinci çeyrekte üretimi artırma azminde olduğu dikkati çekti.
Ancak bu sonuçlar, sanayicilerden ayın 1-15’inci günleri arasında alınan yanıtlara dayandığı için siyasal gerginlik öncesi durumu yansıtıyor. Geçen hafta patlak veren ve ekonomik göstergelerde volatiliteye yol açan siyasi gerilimin sanayicilerin beklentileri ve üretim planlarını ne şekilde etkilediğini bir ay sonraki ankette görülecek. Sanayicilerde ikinci çeyrek için oluşan üretimi artırma eğiliminin devamı; milli gelir büyümesi, istihdam ve enflasyonla mücadeleye de pozitif yansıyacak olan üretim azminin kırılmaması, bunun için de siyasi alandaki gerginliğin kısa sürede aşılması önem taşıyor.
İlk çeyrek nasıl geçti?
Mart anketine katılan imalat sanayi işyerlerinin yanıtlarının üretim değeri ağırlıklı ortalamasına göre yüzde 14,2’lik kesimi son üç ayda (ocak-mart) üretimini artırdığını, toplam üretimdeki payı yüzde 15,9 olan bir kesim ise kıstığını bildirdi. Buna göre yüzde 69,9’luk kesim üretimini aynı düzeyde sürdürdü. İlgili soruya verilen yanıtların yüzdelerinin farkı eksi (-) 1,7 olarak gerçekleşti. Bu da imalat sanayi üretiminde ilk çeyrekte bu dolayda bir değişime işaret ediyor.
İlk çeyrekte yüzde 15,1’lik kesim ihracat siparişlerinin arttığını, yüzde 18,7 ile daha büyük bir kesim ise azaldığını bildirdi. İç piyasa siparişlerinde artış yaşayanlar yüzde 13,2’lik kesimi oluştururken, düşüş yaşayanlar yüzde 19,5’le daha büyük bir kesimi oluşturdu. Böylece toplam siparişlerde artış yaşayanların oranı yüzde 17,6, düşüş yaşayanlar yüzde 18,5 olarak ölçüldü.
Toplam siparişlerde artış-azalış yüzdelerinin farkı eksi (-) 0,9 oldu. İmalat sanayicilerinin yüzde 64,5’le üçte ikilik kesiminin ilk çeyrekteki piyasa koşullarında birim maliyetlerinin arttığı, yüzde 33,7’lik kesimin aynı kaldığı, sadece yüzde 1,8’lik kesimde ise maliyetlerin düştüğü belirlendi. Birim maliyetlerde artış-azalış yüzdelerinin farkı olarak denge 62,7 olarak hesaplandı.
İkinci çeyrek beklentileri
Gelecek üç aya (nisan-haziran) yönelik değerlendirmelerde ise üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.
Gelecek üç aylık dönemde üretim artışı öngören imalat sanayicilerin şubat anketinde yüzde 23,5 olan üretim değeri ağırlıklı oranı martta yüzde 32,5’e yükseldi ve ilk çeyrekte üretim artışı bildirenlerin iki katından daha yüksek bir düzeyde çıktı. Üretim kısma eğilimindekilerin oranı ise yüzde 8,5’le şubattaki ile aynı çıktı. Bu oran, ilk çeyrekte üretimini kıstığını bildirenlerin yaklaşık yarısı düzeyinde kaldı. Buna göre ilk çeyrekte frene basan sanayicilerin önemli bir bölümünün ikinci çeyrekte üretime yükleneceği bekleniyor. Gelecek üç ayda üretimde artış-azalış bekleyenlerin dengesi 24 puanla yüksek bir düzeye tekabül ediyor.
Yılın ikinci çeyreğinde sanayicilerin yüzde 42,5’lik kesimi iç piyasa siparişlerinde artış, sadece yüzde 2,4’ü düşüş; yüzde 27,7’si ihracat siparişlerinde artış, yüzde 10’u düşüş bekliyor. Buna göre toplam siparişlerde artış bekleyenlerin üretimdeki ağırlığı yüzde 32,4, düşüş bekleyenlerin oranı ise yüzde 9,5’lik bir düzeye denk geliyor.
Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağı beklentisi lehine seyir, martta zayıfladı. Sanayicilerin yüzde 58,4’le ilk çeyrektekinden daha düşük bir orandaki bir kesimi ikinci çeyrekte de ortalama birim maliyetlerinde artış beklerken, yüzde 1,5’lik bir kesim ise düşüş öngörüyor. İkinci çeyrekte kısa vadeli TL kredi faizlerinde artış bekleyenlerin oranı yüzde 5,9 çıkarken, düşüş bekleyenler yüzde 53,8’e ulaşıyor. Maliyet artışı beklentisi devam ettiği için gelecek üç ayda satış fiyatlarını artırmayı planlayan işyerlerinin oranı yüzde 44,4’e ulaşıyor, yüzde 1,6’lık bir kesim ise fiyat indirimi planlıyor.
Genel gidişatta iyimserlik artışı
İmalat sanayii işyerlerinin, bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin bir önceki aya göre görüşlerinin dağılımında iyimserlerin oranı martta yüzde 8,9’la son on aylık dönemin en yüksek düzeyine çıktı. Mayıs 2024’te yüzde 9,2 olan bu oran, eylül ayında yüzde 4,7 ile dibe inmişti. Sanayi dalındaki genel gidişata dair iyimserlerin oranı faiz indirim süreci beklentisinin arttığı son çeyrekte ve indirimlerin başladığı aralıktan itibaren giderek yükseldi.
Bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat hakkında bir önceki aya göre daha kötümser olanların oranı da martta yüzde 12,4’le pandemi dönemi olan Ağustos 2021’den bu yana olan dönemin en dip düzeyine indi. Genel gidişata ilişkin iyimserler ile kötümserler arasındaki fark, durumun aynı olduğu görüşündekilerin oranını veriyor.
Yatırım eğilimi güçlenemiyor
İmalat sanayii işyerleri, geçmiş on iki aya göre gelecek on iki aylık dönemde daha fazla yatırım harcaması yapma konusunda ise daha ihtiyatlı. Mart ayında sanayicilerin üretim değeri ağırlıklı olarak yüzde 21,4’ü gelecek on iki ayda önceki on iki aya göre daha fazla, yüzde 14,3’ü ise daha az sabit sermaye yatırım harcaması yapacağını bildirdi.
Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıfladı. Şubat anketinde söz konusu yatırımlar için sanayicilerin yüzde 22,9’u artış, yüzde 14,4’ü ise azalış yönünde eğilim bildirmişti.
Geçen yılın mart ayında yatırımları artırma eğilimindekiler yüzde 24,8, kısma eğilimindekiler yüzde 10,6’lık bir oran oluşturuyordu. Yatırım artışı öngörenlerin oranı nisanda yüzde 30’a kadar çıktıktan sonra düşüşe geçti. Söz konusu oranın bu yıl mart itibarıyla 52 ayın en düşük düzeyine indiği dikkati çekti. Ancak mevcut üretim düzeyini koruyacağını bildirenlerin mart itibarıyla yüzde 64,3 olan oranının ise genelde aylar itibarıyla çok fazla değişmediği belirlendi.