Sektörlerde güven toparlanmıyor
Siyasal alanda gerginliğin patlak verdiği mart ayında parasal sıkılaştırma programı ve faiz indirimi sürecinin devamına tehdit niteliğindeki bu gelişme ile ekonomide belirsizlik dozu artarken, uzun süredir zaten önünü görmeye ve pozisyon almaya çalışan sektörlerin bu ayki güven düzeyleri düşük profil sergiledi.
Büyük oranda siyasi gerginlik öncesi durumu yansıtan güven endekslerin mart ayı sonuçları güven düzeyinin ekonomide en büyük ağırlığa sahip sektörlerden imalat sanayii ve hizmetlerde önceki aya göre sınırlı artışlarla yerinde saydığını, perakende ticaret ve inşaatta ise gerilediğini ortaya koydu. Özellikle gelecek üç aya ilişkin beklentilerde iyimserlik dozu dört sektörde de azaldı.
Merkez Bankası’nın reel kesim güveni ve imalat sanayiinde kapasite kullanımı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hizmet, ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven endekslerinin mart ayı sonuçları belli oldu. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre mart ayında güven endeksleri önceki aya göre reel kesimde (imalat sanayii) yüzde 0,4 artışla 103,2, hizmetler sektöründe de yüzde 0,2’lik bir artışla 114,4’e yükselirken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 düşüşle 113,4’e, inşaat sektöründe de yüzde 0,4 düşüşle 88,9’a geriledi.
Şubattaki aylık gelişmelerle güven endeksleri bir yıl önceki düzeylerinin hizmet sektöründe yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 2,6, reel kesimde yüzde 0,3 altında kaldı, perakende ticarette ise sadece yüzde 0,1 üzerinde gerçekleşti.
‘Gelecek üç ay’ kötümserliği
Yayılma endekslerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksinde mart ayındaki sınırlı artışta; genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerdeki pozitif gelişmeler etkili oldu. Ancak gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmelerde ise kötümserlik arttı ve endeksi aşağı çekti.
Martta sınırlı bir artışla yerinde sayan mevsimsel etkilerden arındırılmış hizmetler sektörü güvenine, son üç aydaki iş durumu ve bu dönemde hizmetlere olan talep yukarı yönlü ancak zayıf; gelecek üç ayda hizmetlere talep beklentisi ise aşağı yönlü güçlü etki yaptı.
Perakende ticaret sektörünün mevsimsel etkilerden arındırılmış güven endeksinde ise hem son üç aydaki iş hacmi-satışlar hem de gelecek üç ayda beklenen iş hacmi-satışlara ilişkin değerlendirmelerin güçlü biçimde, mevcut mal stok seviyesinin de sınırlı düzeyde aşağı yönlü etki yaptığı dikkati çekti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksini de mart ayında hem alınan siparişlerin kayıtlı düzeyi hem de gelecek üç ayda toplam çalışan sayısı beklentisinin aşağı çektiği görüldü.
İmalatta kapasite kullanımı yüzde 75,2
Merkez Bankası’nın mart ayında 1.738 işyerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,3 puan (yüzde 0,4) artarak yüzde 75,2 düzeyinde gerçekleşti.
Ancak söz konusu oran, bir yıl önceki düzeyinin ise 0,2 puan altında kaldı. Sektörün, geçen yıl yerel seçimlerin yapıldığı mart ayında yüzde 77,2’ye yükselen kapasite kullanımı, izleyen dönemde düşüşe geçerek aylar itibarıyla dalgalı seyirle bu yıl ocak itibarıyla yüzde 74,8’le son 22 ayın en düşük düzeyine inmiş, şubatta ise sınırlı bir artışla yüzde 74,9 olmuştu.
Kapasite kullanım oranı, bir üretim biriminin belirli bir dönemde fiilen gerçekleştirdiği üretim miktarının fiziki olarak gerçekleştirme imkânı olan en yüksek üretim miktarına oranını gösteriyor. Elektrik kesintisi, makine arızası, çalışanlarla ilgili sorunlar gibi her zaman üretimi aksatacak gelişmeler yaşanabildiği için söz konusu oranın sürekli yüzde 100 olması beklenmiyor. Ancak kapasite kullanımı sanayideki genel gidişatı yansıtıyor. Kapasite kullanımının artması genel eğilim olarak sanayi üretiminde artış, tersi ise düşüş sinyali olarak değerlendiriliyor.
En yüksek kapasite kullanımı % 84’le kâğıtta
İmalat sanayiinde mevsimsel etkilerden “arındırılmamış” kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası’nın bu bazda açıkladığı verilere göre martta imalat sanayi alt sektörleri içinde en yüksek kapasite kullanımı yüzde 84’le kâğıt, yüzde 82,2 ile tütün ürünleri, yüzde 81,2 ile ağaç ürünlerinde gerçekleşti. Bunları yüzde 78,2 kapasite kullanımı ile diğer ulaşım araçları, yüzde 77,6 ile kimya, yüzde 77,5’le temel eczacılık, yüzde 75,9’la kauçuk ve plastik, yüzde 74,8’le giyim ve 74,7 oranı ile mobilya izledi.
Martta en düşük kapasite ile çalışan alt sektörler ise yüzde 61,2 ile deri sanayii, yüzde 67,1’le bilgisayar, yüzde 67,4’le kayıtlı medyanın basım ve çoğaltımı, yüzde 68,6 ile içecek imalatı ve yüzde 70,5’le fabrikasyon metal ürünleri oldu. Önceki aya göre kapasite kullanımında en fazla artış 1,6 puanla elektrikli teçhizat, en sert düşüş ise 1,8 puanla bilgisayarda yaşandı.
Faiz ve enflasyonda düşüş beklentisi devam etti
Merkez Bankası’nın İktisadi Yönelim Anketi’ne imalat sanayii işyerlerinin verdiği yanıtların toplulaştırılmış sonuçlarına göre gelecek üç ayda kısa vadeli TL kredi faizlerinde düşüş bekleyenlerin şubatta yüzde 50 olan oranı martta daha da artarak yüzde 53,8’e yükseldi, artış bekleyenler ise yüzde 7,4’ten yüzde 5,9’a geriledi. Gelecek on iki ayın sonunda üretici fiyatları bazında (ÜFE) yıllık enflasyon beklentisi ise martta yüzde 38,6’ya indi. Geçen yıl mart ayında yüzde 54,5 olarak ölçülen gelecek bir yılın sonundaki ÜFE bazında enflasyon beklentisi izleyen dönemde gerileyerek eylülde yüzde 50’nin altına inmiş, devam eden düşüşle bu yıl şubatta yüzde 39,6’ya gerilemişti.
Fotoğraf siyasal kriz öncesine ait
Reel kesim güveninin ölçümüne baz oluşturan ve imalat sanayiindeki mevcut durum ve gelecek beklentilerini ortaya koyan Merkez Bankası’nın İktisadi Yönelik Anketi’nde yanıtlar, ait olduğu ayın 1-15’inci günleri arasında alınıyor ve toplulaştırılmış anket sonuçları ilgili ayın son haftasında yayımlanıyor. TÜİK’in hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin güven endekslerine ise Hizmet Sektörü Eğilim Araştırması’na verilen yanıtlar baz oluşturuyor.
Bu kapsamda yanıtlar Web tabanlı anket uygulaması (CAWI) ile aylık periyotla toplanıyor. Anket uygulaması sonuçları ağırlıklandırılarak Türkiye için hizmet sektörünün tahmini verecek şekilde toplulaştırılıyor. Buna göre Merkez Bankası ve TÜİK’in açıkladığı güven endeksleri ve bu kapsamdaki değerlendirme ve beklentiler büyük oranda, siyasal alanda patlak veren kriz öncesindeki durumu yansıtıyor.