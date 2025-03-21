312 milyar dolarlık sıcak para riski
Siyasi alandaki gerilimler piyasa göstergelerinde volatil bir sürecin işaretini verirken, Türkiye’ye park etmiş 300 milyar doların üstündeki yabancı sıcak para stoku risk unsuru olarak öne çıkıyor.
Yabancı yatırımcıların üretim, istihdam yaratan kalıcı nitelikteki doğrudan yatırımlarının aksine, ülkede siyasi gerginlik ve riskler arttığında hızla çıkabileceği için finansal piyasalar ve genel ekonomide dalgalanma ve krizlere yol açma tehlikesi bulunan ‘sıcak para’ stoku, ocak sonu itibarıyla 312,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
Piyasalarda dalgalanma sürer mi?
Bazı siyasetçilere yönelik kovuşturma ve adli işlemler ile siyasal alanda yaşanan şok gelişmelerin yol açtığı istikrarsızlık algısı piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Şok gelişmelerin ilk gününde özellikle altın ve döviz kurlarında hızlı yükseliş yaşandı. Dolar 41-42 TL, euro 44-45 TL aralığını, gram altın 4 bin TL’yi gördü. Gram altın, dolar ve euro en yüksek tarihi seviyelere ulaştı. Sert yükselişlerin ardından dövizlerde yüzde 5-6 yükseliş civarında bir dengelenme görüldü. Daha sonra Merkez Bankası’nın müdahale satışları ile dolar 38 TL, euro 41 TL dolayına geriledi. Piyasada oluşan panik üzerine Borsa düşüşe geçerken, gün içinde iki kez devre kesici uygulandı. BIST 100 endeksi ise günü yüzde 8,7 düşüşle kapadı.
Bu arada piyasalardaki sert dalgalanmalar, Türkiye’nin CDS puanını beş ayın zirvesine taşıdı. Ülkenin borçlanma maliyetlerini etkileyen 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 279 baz puana çıkarak Ekim 2024’ten bu yana en yüksek düzeyi gördü.
Gelişmelerin ilk gününde piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların devam edip etmeyeceğini, siyasi alandaki gelişmelerin seyri, piyasaların buna tepkisi ve ekonomi yönetiminin alacağı önlemlerin etkisi belirleyecek.
‘Sıcak para kaçar mı’ kaygısı
2023’ün ikinci yarısından itibaren uygulanan ekonomik programın etkisiyle Türkiye ekonomisine yönelik güvendeki artış, kredi notlarına da yansımış, aşırı yükselen faizler ve stabil seyreden kurların döviz getirecekler lehine yarattığı denge, sıcak para girişlerini özendiren bir ortam yaratmıştı. Siyasi alanda patlak veren gerilim üzerine ‘sıcak para çıkışı yaşanır mı?’ kaygısı da gündeme gelmeye başladı.
Genel anlamda sıcak para yatırımları ‘para ile para kazanma’ esasına dayanıyor ve faiz-kur makasından yararlanarak spekülatif kazanç hedefliyor. ‘Carry trade’ olarak adlandırılan yatırım türü ise sahip olunmayan (başka ekonomilerden borç alınan) para ile para kazanma şeklinde işliyor. Düşük faizli bir ekonomiden alınan borçla, yüksek faizli bir ekonomideki finansal araçlara yapılan kısa vadeli yatırımlar, ilgili ülkenin ulusal parasının dövizler karşısındaki değeri düştüğü ya da sabit kaldığı durumlarda, yüksek getiriler sağlıyor.
Siyasi alandaki şok gelişmelere bağlı olarak kurların yükselişe geçmesi, var olan sıcak para için çıkışın kârlı olmayacağı bir durum yarattı. Özellikle getirdiği dövizi bozdurarak Borsa’ya giren yabancıların şimdi ellerindeki hisseleri satarak tekrar dövize çevirip fonlarını ülkeden çekmeleri için kurun ilk gelişteki düzeye göre yüksek olmaması gerekiyor.
Ancak siyasal risklerde artış, kurlarda artışlar, ekonomide genel risklerin artması gibi durumlar, genelde sıcak paranın ülkeden kaçmasına yol açacak güçlü faktörler. Yerli sermayenin yatırımlarını ertelemesine yol açan bu durumlar, kısa vadeli yabancı sermaye yatırımlarında ise ani çıkışlara yol açabiliyor. Sıcak para getiren yabancıların, ülkede siyasi istikrarsızlığın giderek artacağı, piyasa göstergelerindeki sert dalgalanmanın süreceği kanısının güçlenmesi durumunda çıkışı tercih edebileceği değerlendiriliyor.
Türk özel sektörünün yurt dışından kullandığı kısa vadeli ticari kredilerin hacmi ocak ayında 0,5 milyar dolar azalarak 58,9 milyar dolar oldu. Yabancıların bankalar ve reel sektöre kullandırdığı kısa vadeli kredilerin hacmi de ocakta 3,5 milyar dolar artarak 22,6 milyar dolara yükseldi. Bunun 20,7 milyar dolarla büyük bölümü bankaların kısa vadeli kredi borcu.
Yurt dışı yerleşiklerin Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli mevduatları ocak ayında net 3,2 milyar dolarlık çekilişle 31,5 milyar dolara geriledi. Yabancıların Türk bankalarındaki yabancı para mevduatları bir ayda 1,4 milyar dolarlık net azalışla 38,3 milyar dolara gerilerken, Türk parası mevduatları 2,4 milyar dolar artarak 24,9 milyar dolara çıktı. Böylece yabancıların Merkez Bankası ve bankalardaki mevduatların toplam hacmi ocak sonu itibarıyla 94,7 milyar dolarlık bir büyüklük oluşturdu. Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki ‘Özel Çekme Hakkı’ (SDR) ise itibarıyla 7,1 milyar dolar.
Stok ocakta 5,2 milyar $ büyüdü
Hisse senedi ve borçlanma araçları ile mevduata park etmiş ve kısa vadeli krediler şeklinde gelmiş bulunan sıcak para yatırımlarının Türkiye’deki stokunun 2023 sonunda 282,3 milyar dolar olan piyasa 2024’te 24,6 milyar dolar büyüyerek aralık sonu itibarıyla 306,9 milyar olmuştu. Merkez Bankası’nın önceki gün açıkladığı en güncel uluslararası yatırım pozisyonu verilerinden yapılan hesaplamaya göre istikrarsızlık ve risk algısı durumunda ani bir kararla ülkeyi terk etme olasılığı bulunan sıcak para yatırımlarının stok değeri ocak ayında 5,2 milyar dolar büyüdü.
Yabancının Borsa’da 33,7 milyar $'ı var
Yabancıların Türkiye’deki portföy yatırımlarının, piyasa değeri itibarıyla 33,7 milyar dolarlık bölümü ise BIST’te işlem gören Türk hisse senetlerinden oluşuyor. Kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından tutulan hisse senetlerinin piyasa değeri her ay açıklanan ‘uluslararası yatırım pozisyonu’ tablosunda stok veri olarak, iki dönem arasındaki değişim ise fiyat ve kur hareketlerinden arındırıldıktan sonra ‘akım veri’ olarak ödemeler dengesi tablosundaki ‘sermaye hesabı’ kalemine kaydediliyor. Hisse senedi stoku içinde yer almakla birlikte yüzde 10 kriterini aşan ve BIST’te gerçekleştirilen hisse senedi alımları, portföy yatırımı yerine doğrudan yatırım sayılıyor. Yabancıların portföyündeki Türk hisselerinin stok değeri ocak ayında sadece 104 milyon dolar arttı.
58,9 milyar dolarlık kısa vadeli ticari kredi
Türk özel sektörünün yurt dışından kullandığı kısa vadeli ticari kredilerin hacmi ocak ayında 0,5 milyar dolar azalarak 58,9 milyar dolar oldu. Yabancıların bankalar ve reel sektöre kullandırdığı kısa vadeli kredilerin hacmi de ocakta 3,5 milyar dolar artarak 22,6 milyar dolara yükseldi. Bunun 20,7 milyar dolarla büyük bölümü bankaların kısa vadeli kredi borcu.
Yurt dışı yerleşiklerin Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli mevduatları ocak ayında net 3,2 milyar dolarlık çekilişle 31,5 milyar dolara geriledi. Yabancıların Türk bankalarındaki yabancı para mevduatları bir ayda 1,4 milyar dolarlık net azalışla 38,3 milyar dolara gerilerken, Türk parası mevduatları 2,4 milyar dolar artarak 24,9 milyar dolara çıktı. Böylece yabancıların Merkez Bankası ve bankalardaki mevduatların toplam hacmi ocak sonu itibarıyla 94,7 milyar dolarlık bir büyüklük oluşturdu. Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki ‘Özel Çekme Hakkı’ (SDR) ise itibarıyla 7,1 milyar dolar.
128 milyar doları portföy yatırımı
Ocak sonu itibarıyla 312,1 milyar dolarlık sıcak para stokunun 128,1 milyar dolarla en büyük bölümü portföy yatırımı. Portföy yatırımları içinde en büyük ağırlığı ise 94,4 milyar dolarla Türk kamu ve özel sektörü tarafından ihraç edilmiş borçlanma senetleri oluşturuyor. Bu yatırımların da 63 milyar doları devlet, 16,7 milyar doları bankalar ve 14,7 milyar doları özel sektör tarafından ihraç edilmiş borçlanma senetlerinde tutuluyor. Yabancıların Türkiye’deki portföy yatırımlarının stok değeri ocak ayında 3,8 milyar dolar büyüdü. Bu artışın 2,8 milyar doları portföylerindeki kamu kağıtlarından, 1,1 milyar doları özel sektöre ait borçlanma senetlerinden geldi, banka kağıtlarının değeri ise 112 milyon (0,1 milyar) dolar azaldı.