Geleceğin şehirlerini yapmak için milyarlarca dolarlık bütçe ayıran ülkeler arasında yer alan Katar’da Türk şirketi Çalık Holding özel bir anlaşma imzaladı. Çalık, Siemens ile Katar’da birlikte proje geliştirecek.

20 Kasım’da başlayıp 18 Aralık’ta sona eren FIFA Dünya Kupası, Katar’ın modern yüzünü tanıtacağı bir vitrin oldu. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olan dünyanın en modern kenti Lusail ile birlikte Akıllı Şehir Konsepti’nin de milyarlarca izleyiciye sunulduğu kupada, modern altyapı kadar teknolojik gelişmeler de geleceğin yaşam standartlarını gözler önüne serdi. Modern Katar’ın kurucusu Şeyh Jassim bin Mohammed Al Thani’nin doğduğu kasaba olan 38 kilometrekarelik alana kurulu Lusail’e 45 milyar dolarlık yatırımla Hollywood filmlerindeki gibi modern olan şehir, sadece mimari yapılarıyla değil ulaşım imkanlarıyla da dikkat çekti.

Paris sokaklarını daha modern hale getiren bu sistemin altında ise dünyaca ünlü şirketlerin gerçekleştirdiği akıllı şehir çalışmaları var.

Altyapı ve enerji projeleriyle çalışacak

Bu bilgileri vermemin nedeni bir Türk şirketin akıllı şehir konseptine yönelik önemli bir anlaşmaya imza atması. Dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan Siemens, Türk şirketi Çalık Grubu ile önemli bir ortaklık kararı aldı. Beyaz eşyadan ulaşıma, enerjiden sağlığa, yazılım endüstrisinden su tedarikine, yapı otomasyon sistemlerinden telekomünikasyona kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Siemens, bu alandaki deneyimini Ortadoğu’da Türk şirketi Çalık Grubu ile paylaşacak.

Siemens, Çalık Grubu ile yaptığı anlaşma ile akıllı altyapı uygulamaları, akıllı şehirler ve enerji projelerine hizmet vermenin yanı sıra Katar’da Nesnelerin İnterneti (Internet of Things- IoT) gücünden yararlanarak ülkenin dijital ekonomisini ilerletmek için de birlikte çalışacak. Anlaşmayı Alman ve Türk şirketleri yapsa da imzaları atan tarafların Türk olması dikkat çekici. 175 yıllık geçmişi olan, 62 milyar euroluk ciro yapan, 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Alman devi adına Siemens’in Katar CEO’su Hakan Özdemir ile birlikte anlaşmayı Çalık Grubu’nun 3’üncü jenerasyondan temsilcisi Mert Turgut Çalık imzaladı.

2025’e kadar 326 milyar dolar yatırılacak

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın oğlu olan Mert Turgut Çalık, CLK Yönetim Kurulu Başkanı ve Çalık Pamuk Yönetim Kurulu Üyesi. Mert Çalık, grubun iştiraklerinden biri olan para transfer sistemi UPT’nin de Yönetim Kurulu Üyesi. Malezya, bitki kaplı binaların yanı sıra, boş olan her araziye ağaçların ekildiği Forest City projesini 100 milyar dolara yapmayı planlıyor. Suudi Arabistan, 500 milyar dolarlık NEOM City projesini hayata geçirecek. Kenya’dan Hindistan’a ülkeler artık akıllı şehirler kurmak için projelerini açıklıyor. Sadece 2025 yılına kadar akıllı şehir altyapısına 326 milyar dolarlık yatırımın hayata geçeceği planlanıyor.

Türk inşaat şirketleri artık sadece bina yapan, yol yapan değil, bu tür projeler üreten şirketler olmak adına dönüşüme giriyor. Çalık Grubu’nun attığı bu adım yeni konsept için önemli. Dijital müteahhitlik çağını yaşıyoruz çünkü.