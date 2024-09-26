‘Çalışan emekliye GSS’de hedef kitle 2 milyon kişi
Sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengeyi sağlamak için atılacak adım olarak ücret gelirlerinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi kesintisine gidileceği öne sürülen “çalışan emekli” sayısı kayıtlı verilere göre 2 milyon dolayında bir kitleyi oluşturuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre emekli olduğu halde, tekrar bir işte çalışanların Haziran 2022 sonunda 920 bin 963, Aralık 2022 sonunda 945 bin 652 olan, geçen yılın sonunda 1 milyon 864 bin 988 kişiye yükselen sayısı, bu yıl haziran sonu itibarıyla da 2 milyon 23 bin 11 kişiye ulaşmış bulunuyor. Son iki yılda sayıları ikiye katlanan çalışan emeklilerin 1 milyon 797 bin 390’ını erkek, 225 bin 621’ini kadın çalışanlar oluşturuyor.
Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam edenlerin prime esas kazancı üzerinden yüzde 7,5’i işçi payı olmak üzere toplam yüzde 32 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeniyor.
SGK verilerindeki “çalışan emekli” sayısı, adına SGDP ödenenleri kapsadığı için, sadece kayıt içi çalışanları gösteriyor. Emekli olduktan sonra çeşitli işlerde kayıt dışı çalışan önemli sayıda bir emekli kitlesi de bulunuyor.
Emekliye GSS’de SGK’nın olası geliri
2012 yılında getirilen GSS, tüm yurttaşları kapsıyor. Çalışanların her ay kesilen yüzde 14’lük SGK primlerinin yüzde 5’e denk gelen kısmını GSS primi işçi payı oluşturuyor. İşveren payı olarak yapılan ayrıca yüzde 7,5’lik ödeme ile çalışan başına toplam GSS primi oranı yüzde 12,5 ediyor. Çalışan emeklilerin ücret skalası bilinmiyor.
Ortalama ücretin 25 bin TL olduğu varsayılarak kaba bir hesaplama yapıldığında 2 milyon 23 bin 11 çalışan emekli için ödenecek GSS priminden SGK’nın elde edeceği aylık gelir 6,3 milyar, bunun yıllık tutarı da 75,8 milyar TL gibi tutara işaret ediyor. Ortalama ücret olarak 17 bin liralık asgari ücret baz alındığında 51,6 milyar lira milyar lira eden bu tutar, 30 bin TL’lik ortalama ücret varsayımında ise 91 milyar lirayı buluyor.
En son haziran itibarıyla yayımlanan SGK istatistiklerine göre adına Kurum’a prim yatırılan aktif sigortalıların Haziran 2023 itibarıyla 25 milyon 323 bin 691 olan toplam sayısı, bir yılda 104 bin 11 kişi artarak bu yıl aynı tarihte 25 milyon 427 bin 702’ye yükseldi.
Buna karşılık Kurum’dan aylık alan emekliler ile malullük, ölüm, sürekli iş görmezlik aylık ve geliri alanların toplam sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 187 bin 246 kişi artarak 16 milyon 395 bin 33’e ulaştı.
Buna göre son bir yılda sigortalı çalışan sayısındaki her bir kişilik artışa karşılık SGK’den aylık ve gelir alanların sayısında 11 kişilik artış oldu. Adına prim yatırılan sigortalı sayısının, dosya bazında aylık ve gelir alanlara bölünmesiyle bulunan “aktif/pasif dengesi”, başka deyişle bir emekliye düşen pasif sigortalı sayısı Haziran 2024 itibarıyla 1,63’le, Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın “SGK” şeklinde tek çatı altında toplandığı 2007 yılından bu yana olan dönemin en düşük düzeyine indi.
SSK’lı çalışan arttı, esnaf, memur azaldı
Haziran 2024 itibarıyla aktif sigortalıların 23 milyon 205 bin 352’sini uzun vade sigorta kolları kapsamındaki “zorunlu” sigortalılar oluşturuyor. Yeni mevzuatta “4/a” olarak tanımlanan eski SSK’lı 16 milyon 666 bin 703 sigortalı ile “4/b” olarak tanımlanan 2 milyon 455 bin 429 Bağ-Kur’lu esnaf ve “4/c” olarak tanımlanan Emekli Sandığı kapsamındaki 3 milyon 641 bin 353 memurun yanı sıra, 417 bin 154 zorunlu tarım Bağ-Kur’lusu ve 24 bin 713 muhtar da bu kapsamda.
Son bir yılda 4/a kapsamındaki özel sektör çalışanlarının sayısı EYT’den emekli olup tekrar işe dönenlerin etkisiyle 484 bin 411 kişi artarken, 4/b’li esnaf sayısı 39 bin 872, memur sayısı 15 bin 946 kişi azaldı. Bu dönemde zorunlu tarım sigortalıları da 44 bin 552 kişi azaldı, muhtar sayısı ise 1.843 kişi arttı. Haziran sonu itibarıyla 1 milyon 257 bin 353 stajyer ve kursiyer ile 473 bin 941 çırak, hizmet akdiyle çalışan 16 bin 677 tarım işçisi, yurt dışı topluluk çalışanı 11 bin 618 ve 462 bin 761 stajyer öğrenci de toplam “sigortalı” sayısına dahil bulunuyor.
Emekli sayısı EYT’lerle büyüdü
Emekli aylığı ve diğer gelir alan hak sahiplerinin toplam sayısındaki artışın büyük bölümü, sayıca da en büyük bölümü oluşturan 4/a kapsamındakilerden kaynaklandı. Özel sektörden emekli olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 44 bin 793 kişi artarak 10 milyon 993 bin 43’e yükseldi. Bunların büyük bölümünü EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olan, bir bölümü yeniden özel sektörde işe başlayanlar oluşturdu.
Son bir yılda Bağ-Kur emeklilerinin sayısı 83 bin 525 kişi artarak 2 milyon 899 bin 773’e, memur emeklisi sayısı da 58 bin 928 kişilik bir artışla 2 milyon 502 bin 217’ye ulaştı.
Düz emekli 11,8 milyon
Haziran sonu itibarıyla SGK’dan aylık ve gelir alan 16 milyonun üzerindeki nüfusun 11 milyon 790 bin 785’sini “yaşlılık aylığı” alanlar (normal emekliler) oluşturuyor. Yaşlılık aylığı alanların sayısı son bir yılda 1 milyon 59 bin 393 kişi arttı. İkinci büyük grubu ölüm aylığı alanlar oluşturuyor. Bu grupta yer alanların sayısı 118 bin 618 kişi artarak 4 milyon 272 bin 165’e ulaştı. Sürekli iş görmezlik geliri alanlar 3 bin 332 kişi artarak 88 bin 413, sürekli iş görmezlik ölüm geliri alanlar 5 bin 301 kişi artarak 102 bin 816, vazife malulü aylığı alanlar 317 kişi artarak 15 bin 630, malullük aylığı alanların sayısı da 285 kişi artarak 125 bin 194 kişi oldu.
SGK açığı küçüldü
SGK’nın ilk altı ayda çalışanlardan sigorta primi tahsilatı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 99,3 artışla 1 trilyon 220,4 milyar, aylık ödemeleri ise yüzde 94,4 artışla 1 trilyon 182,4 milyar liraya ulaştı.
Buna göre “dağıtım” (pay as you go) modeline göre aktif çalışanlardan topladığı primlerle emeklilere aylık ödeyen Kurum’un altı aylık prim tahsilatı, çalışan-emekli dengesindeki bozulmaya rağmen, bu ödemelerin 38 milyar lira üzerinde gerçekleşti. Ancak çeşitli sosyal kesimlere yönelik olarak devletçe üstlenilen çeşitli ödemeler SGK eliyle gerçekleştiriliyor. SGK’nın hem gelir hem gider kaleminde yer alan bu ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanıyor.
Bu dönemde 10,3 milyar liralık borç yapılandırma geliri elde eden SGK’ya, devlet katkısı, faturalı ödemeler ve ek karşılık, ek ödeme gibi kalemlerle bütçeden aktarılan tutarlar ve diğer gelirlerle Kurum’un toplam geliri yüzde 92,2 artışla 1 trilyon 798,5 milyar, aynı dönemdeki toplam gideri ise yüzde 91,3 artışla 1 trilyon 808 milyar liraya ulaştı. Bu gelişmelerle SGK’nın altı aylık açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 küçülerek 9,5 milyar lira oldu. SGK’ya altı
ayda yapılan bütçe transferleri geçen yıla göre yüzde 81,8 artarak 711,3 milyar liraya ulaştı. Söz konusu transferler 2023’ün tümünde de 849,8 milyar lira olmuştu.