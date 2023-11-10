Coante’den ikinci fabrika için 60 milyon euroluk yatırım

Ermaş Grubu bünyesinde kuvars yüzey üretimi gerçekleştiren Coante'nin, ikinci fabrikası Haziran 2024’te üretime başlıyor. 60 milyon euro yatırımla hayata geçirilen fabrikanın devreye girmesiyle Coante’nin üretim kapasitesi 1 milyon metrekare artacak.

Ermaş'a ait Coante 60 milyon euro yatırımla ikinci fabrikasını kuruyor. Yatırıma ilişkin bilgi veren Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, 1985’te Muğla’da kurulan Ermaş Grubu tarafından kuvars yüzey üretimi için Coante ismiyle 2015’te şirket kurulduğunu söyledi.

Yeni nesil üretim sistemleriyle doğanın en sert minerallerinden olan kuvarsı, tasarım ve teknolojiyle bir araya getirerek iç mekânlarda kullanılmak üzere estetik yüzeyler ürettiklerini dile getiren Erdem, “Coante, yeni ürünleriyle trendleri yakalayan, inovasyona öncelik veren marka stratejisini gösteriyor. Türkiye’de 20 yıllık geçmişi olan kuvars yüzeyler piyasasındaki alışılagelmiş ürün tarzını kısa bir süre içerisinde yeni nesil uzun damarlı ürünlerle değiştirdik. Bu anlamda yurt içinde trend belirleyen konumdayız.

Yurt dışında ise bu tip yenilikçi ürünleri yüksek teknoloji ve kaliteyle üretebilen sınırlı sayıdaki firmalardanız. Gerek klasik serimiz gerekse dünya modasına uyumlu ultra serisi ve kreos teknolojili yeni serimiz gibi özel tasarımlı ürünlerimizle hem yerelde hem de global pazarda öncü konumdayız” diye konuştu.

Üretim kapasitesi 1 milyon metrekare artacak

Kenan Erdem, Türkiye’de ve dünyada son yıllarda kuvars yüzeylere artan ilgiden bahsederek, uzun süredir tam kapasiteyle çalıştıklarını ve ikinci fabrikayı yine Muğla’da kurmak için harekete geçtiklerini anlattı.

İkinci fabrikalarında devreye alacakları 3’üncü üretim hattı sayesinde yıllık 1,2 milyon metrekare olan üretim kapasitesinin 2,2 milyon metrekareye çıkacağını ifade eden Erdem, “Haziran 2024’e kadar devreye alacağımız ikinci fabrikamız için 60 milyon euroluk yatırım yaptık.

Yatırımı, kapasite artırımının yanı sıra pazarın ihtiyacına uygun yeni ürünler oluşturma hedefiyle yapıyoruz. Kapasite artırmak, büyümeyle birlikte ürün gamımızla farklılaşmayı da sağlayacak. Sadece mutfakta değil iç mekanlarda neredeyse tüm yüzeylerde kullanılabilir ürünler üreteceğiz. Bu anlamda sektörde öncü bir pozisyondayız.

Hep ilklere imza attık. Bu ilklerden birini de şimdi yeni yatırımımızla yapacağız. Yeni üretim hattıyla sektörde çığır açacak yeni nesil ürünleri dünyada ilk üretecek firmalardan birisi olacağız” dedi. Erdem, 50’nin üzerinde ürünlerinin bulunduğunu, yurt dışındaki markalar için özel üretim de yaptıklarını bildirdi.

“ABD ve İspanya’da şirket kuruyoruz”

Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, kuruldukları günden bu yana ihracatlarını sürekli artırdıklarını ve yurt dışında ürünlerinin çok beğenildiğini belirterek, hâlihazırda yıllık ihracatlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu ve 30 milyon euroyu aştığını aktardı.

Tüm imkânlarını yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelterek bu noktaya geldiklerini dile getiren Erdem, toplam satışlarının yüzde 60’ını yurt dışına yaptıklarını, en yüksek ihracatı ABD'ye gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İnovasyondaki farklarını ortaya koyarak, işlerinde öncü olmak ve sektörü değiştirmek istediklerine dikkati çeken Kenan Erdem, şunları kaydetti: “Yeni ürünlerimizle birlikte fiyat odaklı pazardan değer odaklı bir pazara geçerek bunu başaracağımıza inanıyoruz.

Bu yaklaşımla kısa sürede hedeflediğimiz yurt dışı piyasalara ve özellikle ABD pazarına çok hızlı girerek ülke çapında faaliyet gösteren önemli firmaların partneri haline geldik. Avrupa ve Orta Doğu coğrafyasında ürünleri Coante markası ile pazarlayan distribütörler edindik. 2023 yılında tasarımda ve farklı uygulama alanlarında kullanım olanağı sağlayan yeni ürünlerle yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ediyoruz.

Yurt dışıyla alakalı şirket kurulum çalışmalarımız da başladı. İspanya’da kuracağımız şirketle Avrupa’ya yayılacağımız bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda ABD’de de bir şirket kuracağız. Amacımız hem Avrupa hem de Amerika’da marka bilinirliğini de artırmak. Şirketlerle birlikte iki ülkede depolarımız da olacak.”