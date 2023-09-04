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Dünyadaki tüm büyükbaşları doyurabiliriz

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Resmi verilere göre 14.6 milyon hektar çayır ve meraya sahibiz… Yani:Topraklarımızın yüzde 19’u (beşte biri) çayır ve mera…

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Bu veri… Basit bir hesaplamayla… Dünyadaki tüm büyükbaşları meralarımızda doyurabileceğimizi gösteriyor…

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Yanı sıra: Yine resmi verilere göre 22.3 milyon hektar ormanlık alana sahibiz… Ve… 2018’de bu alanın 12 milyon hektarlık bölümünü de otlatmaya açmışız…

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Kısacası sağımız, solumuz, her yer otlak alanı! Ama, yem pahalı!

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Sonuç mu?

Çoğunluk, et ve süt ürünlerine ulaşamıyor… Dahası: Azınlık ise yiyebildiği et gerçekten et mi? Peynir gerçekten peynir mi? Yoğurt gerçekten yoğurt mu? İçtiği süt, gerçekten süt mü?... Şüpheleniyor…

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Demek ki… Masa başında, “Şuna sahibiz; şunu yaptık/yaparız…” demekle olmuyor… Sahip olduklarımızı, alanda, bilimsel yollarla rasyonel zemine oturtmak, tanımlamak ve ekonomiye kazandırmak için de “alanda ter dökmek” ve yalnızca alanda ter dökenleri/dökecekleri desteklemek/ yetiştirmek gerekiyor…

VELHASIL

Tersi durumda… Çoğumuz proteinden de uzak kalıyor… Ve belki de bu nedenle, meralarımızın ortada bırakıldığını, bakımının/ıslahının yapılmadığını, bu nedenlerle ekolojik işlevini görmediğini göremiyor! Ve, “14 milyon hektar mera ve çayırımız var…” diye diye, senelerini “proteinden uzak…” tüketmeye devam ediyor…

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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı meralara yönelik yeni bir kanun hazırlandığını anlattı… *** Her alanda yetenek/zihin geliştirmeye ağırlık vermedikçe; Okullar bu hedefe yönelik planlanmadıkça; Sosyal ve kültürel yapı çabadan/yetenekten/çıraklıktan/ çalışmaktan/üretmekten/geliştirmekten uzakta inşa edilince, binlerce kanun madden de olsa bir işe yaramıyor…

 

 

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