Çalışma Bakanı’ndan asgari ücretin Temmuz’da artmayacağı açıklaması geldi…

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Enflasyonla mücadele için, koro halinde: “Talebi/tüketimi kısmalıyız” deniyor…

Oysa…

Tüketim ve talep refahı simgeliyor…

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Burada:

“Tüketim/talep” ile “israf” karıştırılıyor…

Örnek mi?

Güçlü bir bilgisayar:

Yazılım, tasarım, ürün kalıpları, Ar-Ge gibi üretimin temeli olan alanlarda da kullanılabiliyor,..

Oyun/internet/sosyal medya takibi gibi tüketimin temeli olan alanlarda da kullanılabiliyor… (Teknik eleman/öğrenci gelişmek/geliştirmek için, mevcut kazancıyla bu ürünü zaten tüketemiyor…)

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Uçak/tren/otomobil: Mal ve/veya insanın hızlı/düşük maliyetle taşımasını sağlayıp, üretenlerin verimliliğini ve tasarrufu artırabiliyor… Lüksü/büyüğü/çoğu ile zenginlik/itibar gösterisine de aracılık yapabiliyor…

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Bina: 100 metrekaresi mal/hizmet üretimi/ geliştirilmesinde de kullanılabiliyor; üretici adayının/üretenin/geliştirenin barınması/konaklaması gibi ihtiyaçları da karşılayabiliyor…

Bin 100 metrekaresi, tek bir kamu personeline/bürokrata/siyasetçiye hizmet de edebiliyor…

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Kuruyemiş/et/balık/sebze/meyve: Yeteri kadarı işçinin/öğrencinin verimini artırmak, sağlığını korumak için gerekiyor… Yeterinden fazlası herhangi bir öğüne meze de yapılabiliyor…

VELHASIL

Bu nedenle tüketimi/talebi değil, israfı kısmamız gerekiyor… Tersi durumda: Geleceğimizi inşa edecek gençler/öğrenciler/işçiler donanımsızlık/proteinsizlik/geçim derdi/gelecek kaygısı nedenleriyle yeteneklerini geliştirmeyi unutup; (tüketim/ talebi kısmak için tüm kurumların elbirliğiyle çalıştığı esnada) kafelerde, kahve TÜKETİMİNE odaklanıyor!!!

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Sadece büyük binalar, lüks otomobiller değildir israf… 1-2 saat çalışana/hatta işe gitmeyene, işçinin/öğrencinin 3-5 katı maaş vermek de israftır; 1 kişi ile yapılabilecek iş için 20 kişilik kadro açmak da…

1 birime yapılacak işi, 5 birime yaptırmak da israftır; 5 birimlik malı 1 birime sahiplendirmek de… Yetenekli öğrencinin/gencin/işçinin imkanlarını daraltarak, yetenek geliştirmesine engel koymak en büyük israftır…