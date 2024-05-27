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EBRD, Orta Asya’yı Türk’e emanet etti

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Yazmaktan en keyif aldığım haberler; Türk gençlerinin, kadınlarının, profesyonel yöneticilerinin ve şirketlerinin küresel başarılarıyla ilgili. Özellikle dünyaca ünlü markaların, kurumların yönetimini üstlenen Türk yöneticilerin atanması, gururla yazdığım yazıların başında geliyor. Bu isimlere en son eklenen ise Hüseyin Özhan...

13 yılı aşkın süredir Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nda (EBRD) görev alan Özhan, 1 Haziran itibarıyla bölgesel direktör ünvanını alacak. Hem de Orta Asya’da. EBRD’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada kurumun 70 milyonluk nüfusu kapsayan Orta Asya bölgesinin başına Hüseyin Özhan atandı. Türk yöneticinin sorumlu olacağı ülkeler Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olacak. Özhan, koltuğu EBRD’nin Londra merkezinde KOBİ Finansmanı ve Geliştirme Genel Müdürü görevine atanan Zsuzsanna Hargitai’den devralacak.

2021’de bankanın Kazakistan direktörü oldu

Çankaya Üniversitesi’nden mezun olan Özhan, ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Malacastar College’da Ekonomi ve Matematik eğitimi aldı. Uluslararası Ticaret Finansmanı’nda yüksek lisans yapan ve Yeditepe Üniversitesi’nde doktorasını yapan Özhan, Botaş, Çalık Enerji, Eurobank Tekfen gibi şirket ve kurumlarda çalıştı. 2011 yılında EBRD’de görev almaya başlayan Özhan, EBRD Ankara Ofisi Başkanı ve Türkiye Başkan Yardımcısı oldu. Özhan son olarak 2021 yılında banka- nın Kazakistan Direktörü olarak atanmıştı.

Geçen hafta Esan Eczacıbaşı’na 50 milyon dolarlık fon sağladı

1991 yılında kurulan uluslararası finans kurumu EBRD, ilk önceleri eski Doğu Bloku ülkelerine odaklanırken kalkınma desteği merkez Avrupa’da merkez Asya’ya 30 ülkeye genişletti. 5 kıtada 71 ülkeyi kapsayan EBRD’de en büyük pay ise ABD’ye ait. Türkiye’de birçok proje ve şirkete fon sağlayan EBRD, geçen hafta madenciliğin önemli oyuncularından Esan Eczacıbaşı’na 50 milyon dolar (yaklaşık 1.6 milyar lira) destekte bulunmuştu. EBRD, Türk yönetici Hüseyin Özhan’ın sorumlu olduğu Orta Asya bölgesine şu ana kadar bin 100 projede yer aldı. Bu projelere sağlanan fon ise 20 milyar dolar oldu.

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