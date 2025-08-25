Endeks kadar kazanmıyorsan, bırak ya da…
Yatırımlarında asıl kayıp, kazandırmayan stratejide ısrar etmektir. Kazandırmayanı nasıl anlarsın, bu zor bir soru ama kendini ve yatırımlarını ölçmenin çok basit birkaç aritmetiği var. Ne kadar derine inmek istersen göstergeleri biraz farklılaşıyor ama biz basitten alalım. Varlığın en azından enflasyon karşısında erimiyorsa ayaktasın, borsa endeksinin üstünde ise hareket ediyorsun demektir.
Borsada herkesin gözü kulağı BIST 100 endeksindedir. Çünkü bu endeks, piyasanın nabzını tutar, ortalamayı gösterir. Eğer yatırımcı uzun vadede endeks kadar bile kazanamıyorsa, kendisine şu soruyu sormalı: “Ben neden uğraşıyorum?” Finans literatüründe buna benchmark (ölçüt) denir. Basit bir örnekle; endeks son beş yılda yıllık yüzde 20 getiri sağlarken, portföyünüz yüzde 10 kazandırdıysa, aslında tek yapmanız gereken endeksi takip eden bir fon almaktır. Ünlü bir söz vardır: “Alpha (piyasa üstü getiri) üretemiyorsan, endeksi takip et.”
Alternatifler var
Ama çözüm “borsadan çık” değil. Alternatifler var. İlki, pasif yatırım. Endeks fonu alırsınız, hisse seçme stresinden kurtulur, piyasa ortalaması kadar kazanırsınız. İkincisi, çeşitlendirme. Portföyü sadece iki üç hisseye değil, farklı sektörlere, hatta döviz, altın ve tahvile yayarsınız. Üçüncüsü, zaman ufku (time horizon). Kısa vadede endeksi geçmek zordur. Ama uzun vadede doğru şirketlere sabırla yatırım yapanlar öne çıkar. Son olarak, kendi risk-getiri profilinizi iyi bilmeniz gerekir. Eğer sürekli geri kalıyorsanız, belki de bireysel hisse seçmek yerine profesyonel yönetilen fonlara yönelmek daha doğru bir çözümdür.
Türkiye’den örnekler bu tabloyu netleştiriyor. 2023– 2024’te borsaya giren birçok yeni yatırımcı, sosyal medya tüyolarıyla al-sat yaptı ve endeksin altında kaldı. Buna karşılık, sigorta gibi en çok kazandıran hisseleri alan ve sabreden yatırımcılar endeksi geçti. Yine, birkaç küçük hisseye sıkışan portföyler endeks yüzde 30 yükselirken yüzde 10’da kaldı. Oysa portföyünü endeks fonu, altın ve dövizle dengeleyenler hem riskini azalttı hem endekse yakın getiri yakaladı.
Strateji değiştirin
Endeksi geçemiyorsanız, bırakmak zorunda değilsiniz. Ama stratejinizi değiştirmek zorundasınız. Borsada kaybettiren şey çoğu zaman hisse değil, yanlış stratejiye inatla bağlı kalmaktır.
Bu hesapların hepsi kişiyi profesyonel bir muhasebeci olmaya zorlayacaktır. Çünkü ölçemeyen kontrol edemez. Bu nedenle özellikle bireysel yatırımcıların finansal okur yazarlık ediniminde “kazanıyor muyum” sorusuna cevap veren, yönlendirmelerle doğru soruları soran ve cevaplarına göre de yatırımcıya en doğru yolu gösteren uygulamalar hayat geçmeli.
Unutmayın, yatırımda asıl mesele sadece kazanç değil, doğru stratejiyi seçebilmektir; çünkü paranızı yönetmeyi öğrendiğinizde yatırım yapmak sizin için bir oyun değil, hayat boyu süren bir yolculuk olur. Bu yolculukta da disiplinli bütçe yönetimi ve finansal farkındalık, en az hisse seçimi kadar değerlidir.