Yurt içinde seçim; yurtdışında enflasyon, banka iflasları ve Fed faiz kararları derken çok yoğun bir haber akışı ile karşı karşıyayız. Gelen her haberin piyasalara etkisini gözlemliyoruz ve son dönem kısa vadeli yatırıma odaklananlar için oldukça yorucu geçiyor. Biraz bu yoğun gündemden kafayı kaldırıp farklı konulara da bakmakta fayda var.

Kısa vadede belli etkilerini gördüğümüz ancak uzun vadede çok önemli olan konuları da düşünmek ve etkilerini her açıdan değerlendirmek önemli. Son dönemde özellikle iklim değişikliği, kuraklık ve su sorununa ilişkin haberleri bu açıdan değerlendirebiliriz.

Geçtiğimiz Ocak ayında Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun ana gündemini Çevresel, Sosyal ve Yönetişim uygulamaları (Kısaca ESG) ve sürdürülebilirlik kavramı oluşturdu.

Bu konudaki farkındalık ve odak yıldan yıla artıyor. İngiltere’nin önemli üniversitelerinden London School of Economics (LSE) blog sayfasında yer alan “Who is Davos Man today?” başlıklı analizde; 2014 ve 2021 yılları arasında Dünya Ekonomik Forumu’nun basın bültenlerinde geçen çevre ve iklim temalı kelimelerin sayısının 3 kat artış gösterdiği belirtiliyor.

Bu odaklanmayı yatırımlar tarafında da gözlemliyoruz. Statista tarafından yayınlanan araştırmaya göre yatırımcıların %39’u ESG ve sürdürülebilirliği esas alan yatırımları, daha yüksek getiri elde edecekleri yatırımlara tercih edeceğini belirtirken, yine aynı kurum tarafından yapılan çalışmada, yatırımcıların %89’u ESG tarafındaki yatırımlarını önümüzdeki yıl içinde artıracaklarını ifade ediyor. Bu konu o kadar popüler ve belirleyici hale gelmeye başladı ki, yurtdışında yatırım araçlarının ESG skorlamalarına bile rastlıyoruz.

ESG ve sürdürülebilirlik temasına yatırım

Bizim piyasamızda da ESG ve sürdürülebilirlik temasına yatırım, yatırım fonları üzerinden mümkün. İki tür yatırım olanağı görüyoruz.

Birincisi Borsa İstanbul’da Sürdürülebilirlik endeksine dahil hisse senetlerine yatırım yapan hisse senedi yoğun fonlar; diğer seçenek ise yabancı hisse ve borsa yatırım fonlarına yatırım sağlayan fon sepeti, serbest ve katılım fonları olarak karşımıza çıkıyor.

Hisse senedi yoğun fonların yatırım yaptığı BIST Sürdürülebilirlik endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı endeks olarak tanımlanıyor. Bu endekse yatırım yapan 5 hisse senedi yoğun fon bulunuyor. Bu fonların toplam büyüklüğü 600 milyon TL civarında ve ortalama 6000 yatırımcısı var.

Performans olarak bakıldığında, BIST100’ün %150 civarı getirisine yakın bir yıllık getiriyi ortalamada sağlamış görünüyorlar. Diğer dönemlerde de benzer getiri performansından bahsedebiliriz. Yabancı hisse ve ETF’leri içeren fonlara baktığımızda ESG kodlu serbest fon da dahil toplam 8 fon mevcut.

Bu fonlar yurtdışı piyasalardaki olumsuz seyre paralel getiri olarak yurt içi hisse senedi fonlarının altında kaldı. Bu nedenle daha az büyüklüğe ve yatırımcı adedine sahip. 8 adet fonun toplam büyüklüğü yaklaşık 400 milyon TL ve yatırımcı adedi toplam 5000’e yakın.

Yılbaşında yabancı fonlardaki olumlu hava bu fonlarda da pozitif getirileri sağlasa da teknoloji fonlarındaki getirilerin gölgesinde kaldıklarını söyleyebiliriz. Yine de uzun vadeli bir tema olarak tercih edildiğinden kemikleşmiş bir yatırımcı kitlesine sahip ve performanstaki düşüş yatırımcı sayısında belirgin bir düşüş yaratmamış görünüyor.

Yatırım yaparken hem varlık bazında hem de yatırım yapılan tema bazında çeşitlendirmenin önemine hep vurgu yapıyorum. Bu noktada gerek hisse senedi yoğun fonlar üzerinden gerekse de yabancı hisse içeren fonlar üzerinden ESG ve Sürdürülebilirlik temalı yatırım; daha iyi bir dünya için yaratacağı etki açısından, salt getiri performansından fazla bir katma değer sunuyor.