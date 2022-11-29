Eyvah özel esaslara alınmışız

Değerli Dünya okurları,24 Kasım tarihli yazımdan sonra çok sayıda soru ve yorum aldım. Bu nedenle bu konu üzerinde durmaya devam edeceğim. Bahse konu yazıma www.dunya.com adresinden erişebilirsiniz.

Özel esaslara almak kara listeye almanın kibarcası. Mal veya hizmet aldığınız şirketlerden biri incelemeye defter belge ibraz etmese, adresinde bulunamasa,sahte belge kullandığı tespit edilse,sahte belge düzenlediği sonucuna varılsa,siz de başkasının yaptıklarından dolayı büyük problemler yaşayabilirsiniz.

Beş yıl önceki bile olsa tedarikçiniz incelenip sahteci damgası yediyse olayı sakın küçümsemeyin

Sahte belge düzenleyicisi teşhisi konulanlar mükellefiyetten de çıkarılıyor.Vergi idaresi bu teşhisi koyduğu şirketin fatura düzenlediği tüm şirketleri incelemeye alıyor. İnceleme görevi sahteci şirketin vergi tekniği raporu ile birlikte iş emrine bağlanıyor. Ne yazık ki böyle bir durumda incelemeye gelen arkadaşlar sizin daha ziyade kasten,bilerek,isteyerek mi bu belgeleri kulandığınızı ve failin kim olduğunu tespite çalışıyorlar.

Açıklamalarınızın ayrıntılı ve tutarlı olması sizi çoğu zaman 3 kat ceza uygulanıp,kasten sahte belge kullanma suçlamasıyla yargılanmaktan koruyor.

Çoğu zaman , ne açıklarsanız açıklayın,herhalukarda ,tedarikçiniz sahte belge düzenleyicisi olarak değerlendirilmişse en iyi ihtimalle 1 kat ceza ile kurtulabiliyorsunuz.Bu tür durumlarda (sizin kasten sahte belge kullanmadığınız sonucuna varıldı ise) kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmıyor ancak o faturalarla ilgili kdv ler cezalı olarak tekrar isteniyor.Bu arada sizi de sahte belge kullanıcısı diye listeye kaydediyorlar. Bu aşamada “ödemeleri bankadan yapmıştık” açıklaması tek başına yetmiyor. 24 Kasım tarihli yazımda ne gibi belgeler sunulabileceği hususunda listeleme yapmaya çalışmıştım.

Tedarikçiniz henüz sahteci damgası yememiş ama listede ise

İlk etapta size bir yazı geliyor ve tedarikçinizle yürüttüğünüz işlemlerle ilgili başta banka ödeme belgeleri olmak üzere ,işlemin gerçekliğini ortaya koyabilecek açıklamalar ya da bu belgeleri ,bu belgelerdeki kdv leri kayıtlarınızdan çıkarmanız,iade almışsanız iade etmeniz talep ediliyor.

Yazıyı gerektiği gibi ya da hiç cevaplamadıysanız siz de hem tarhiyatla karşı karşıya kalıp hem de kara listeye (özel esaslar listesine) girebilirsiniz.

Bu aşamada ( henüz tedarikçi ve veya sizinle ilgili rapor yokken)idare daha toleranslı.Listeye koyarken çıkarırken sunduğunuz belge ve açıklamalardan hareketle inisiyatif kullanabiliyor.

Tedarikçi kabul protokolünüz olmalı

Şirkette nasıl bir sistem kurmalı ki sonradan daha rahat savunabilelim?Son yıllarda yurt dışında,bir çok ülkede bankada hesap açtırma zorluklarını görmüş, duymuşsunuzdur. Bankadan kredi talebiyle ilgili değil,- hesap açma ile ilgili çok sayıda belge istenir.

Türkiye’de uluslararası veya büyük Türk şirketlerine mal veya hizmet satanlardan adeta hesap açar gibi bir çok belge ,açıklama istendiğine şahit oluyoruz.

Bu belgelerin istenme nedeni sadece vergi değil tabi ki.

Hangi nedenlerle tedarikçilerden bir çok belge isteniyor:

● Vergi mevzuatı açısından sorumlu tutulmamak için,

● Kara para suçlamaları ile karşı karşıya kalmamak için,

● İcradan-hacizden mal kaçırma fiili çerçevesinde değerlendirilmemek için,

● Repütasyon açısından,

● Olası dolandırılma ihtimalleri nedeniyle,

● Şirket içi suistimaller nedeniyle,

● Şirketin aradığı niteliklerde mal veya hizmet verebilme kapasite ve niteliklerinde olduklarını belgeleyebilmek için…

Bu belgeler bir kez istenip de bitmiyor.Tedarikçi bilgileri sürekli kontrol edilip yenilenmesi de gerekiyor.

Adresleri ,iletişim bilgileri kontrol edilmeli. Fatura adresi,banka bilgileri,imza sirküleri,iletişim bilgileri, vergi beyanname, ticaret sicil, web sitesi uyumlu mu bakılmalı.

Tedarikçiniz ve veya sizin hakkınızda rapor tanzim edildiğinde işler değişiyor.

Rapor yazılınca ya kabul edip herşeyi ödeyeceksiniz ya da dava(lar) açacaksınız.

1. dava listeden çıkmak için,

2. dava tarhiyatlara karşı,

3. dava listeden çıkarılsanız bile kdv iadesi açısından özel esas uygulamasına devam edildiğinden açılmak zorunda kalabilecek.

Listeden çıkarılma(özel esaslardan çıkarılma) davasında mahkemeler Anayasal ilkelerden hareketle çok hızlı (2 ay civarını bulabiliyor)yürütmeyi durdurma kararı veriyorlar.

YD kararı ne işe yarıyor?

Mali idare kdv iadesi ve mahsup için yürütmeyi durdurma (yd) kararı veya özel esaslardan çıkarılma kararını dikkate almıyor. Mali İdare,özel esaslardan çıkarılma konusunda verilen mahkeme kararına rağmen KDV iadesinde halen (KDV Genel Tebliği Özel Esasları uygulayarak) yüksek (dört kat) teminat mektubu isteyebiliyor.

Yürütmeyi durdurma veya özel esaslardan çıkarma kararı müşterilerinize yazılar gitmesini engelliyor.

Protokoller nedir?

24 Kadım tarihli yazıda, “Özel Esaslar İletişim Yönetimi Protokolü”,

“Alarm Protokolü” , “E Tebligat İzleme Prokolü” üzerinde durduk.

Bugün de ilave olarak ”Tedarikçi kabul protokolü”,kavramlarından bahsettik.

İleride bir korunma önlemi olarak TTK 367 kapsamında düzenlenecek “Yetki,görev yönergeleri” konusuna da değineceğim.

Bu konuda,”Protokolden kastın nedir ?” soruları ile karşılaştım.Önceden bu konularda ne yapılacağının yazılı talimatlara dönüştürülmesi,- bu talimatlarda görev tanımlarının, görevlilerin ve kontrol noktalarının belirlemesini kastediyorum.

Bu pilav daha çok su kaldıracağa benziyor. Sizlerin yorum,soru ve katkılarıyla,fırsat buldukça işlemeye devam ederiz