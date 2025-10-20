Mükellefler torbada olanlardan çok olmayanları soruyor

Öncelikle merak edilen konu­ları hem seslendireyim hem de duyumlarımı paylaşayım.

1.Emlak vergisi düzenlemesi ne oldu?

Emlak vergisi düzenlemesi­nin bu torbaya yetiştirileceği ifade ediliyor. Daha önce yapı­lan ve artışı yeniden değerle­me oranının yarısı ile sınırla­yan yeknesak bir düzenleme­den farklı olacak, farklı vergi değerleri ve yeniden değerleme oranının üstünde değer artış­ları öngöre bir düzenleme ha­zırlığı yapıldığı söylentisi var. Bu konuda bir hatırlatma yap­ma gereği duyuyorum. Birin­cisi bu vergi her yıl ödenecek. İkincisi birçok vergi ve harç için baz teşkil edecek. Üçüncü­sü de gayrimenkullerin değeri artsa bile gayrimenkulden ge­lir elde ediyorsanız o vergile­ri o gayrimenkulün getirisi ile ödeyebilirsiniz. Vergi ödemek için gayrimenkulü satacak hale gelmiyor olmak gerek. Kaldı ki gayrimenkulden kira geliri elde ettiğinizde zaten üzerinden ge­lir vergisi veya kurumlar vergi­si ödüyorsunuz. Velhasıl bu sis­temi emlak vergileri üzerinden çok zorlamamak gerek.

2.Borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme soruluyor

Bu torbada yapılandırmada olur beklentisi vardı. Olmama­sı hayal kırıklığı yarattı. Ancak halen sonradan torbaya soku­lur veya yeni bir torba ile gelir beklentisi var.

3.Enflasyon düzeltmesine erteleme beklentisi

Mali İdarenin bu uygulama­dan verim alamadığı ( vergi ge­lirlerinin azaldığı) ve erteleme­ye istekli olduğu ancak talebin piyasadan gelmesinin beklen­diği düşünülüyor.

Bu ertelemenin, özellikle enf­lasyon düzeltmesi nedeniyle vergi ödemeyecek veya daha az vergi ödeyecek şirketler için adaletsiz ve beklenmedik bir mali yük yarataca­ğı da göz önünde bulundurulmalı­dır. 4.dönem geçi­ci verginin de ye­niden getirilmesi dikkate alındığın­da bu mükellef grubu için hiç hesapta olmayan mali yükler söz konusu olabilecektir.

Bu konuda bir erteleme ola­caksa bir an önce duyurulması uygulayıcıları rahatlatacaktır.

4.Matrah artırımı veya ihtilaflı konularda bir af olur mu?

Mükellef devlet ilişkileri di­namiği, karşılıklı olarak birbi­rini anlama, tahminde bulun­ma sonucu yaratıyor. Mükel­leflerin adeta genlerine işlemiş bu tarihsel birikim biz danış­manlardan daha iyi tahminler­de bulunmalarını sağlıyor. An­cak inşallah bu kez öyle olmaz. Mükellefler ve bir kısım mü­şavirler belki kızacak ama tek­rar 2022 benzeri bir affı bu ka­dar kısa sürede tekrar yaşama­yız temennisindeyim.

Mükellefler, maliye işleri çok sıkılayıp mükellefleri sı­kıştırdığı dönemleri hep bir af izler yaklaşımındalar. Bir di­ğer grup da Maliye bu kez ge­ri dönüşsüz ve hep böyle gele­cekse bir beyaz sayfa imkânı verilsin, eskiye sünger çekip öyle başlayalım duasında.

Peki torbada vergi ile ilgili neler var?

TBMM’ye gönderilen kanun teklifi özetle;

1 2025 yılını da içerecek şe­kilde 4. geçici vergi beyanı geri geliyor. Uzun yıllar tartışıl­dıktan sonra 2022 yılında kal­dırılan 4.geçici vergi beyanı üç yıl sonra geri getirilmek isteni­yor. Aniden, yılın son iki ayın­da. Bu düzenleme iş yükü ya­nında vergi ödeyecek mükellef­lerin ödemelerinde 2,5 aylık bir öne çekme anlamına gelecek.

2 2025 yılında da uygulan­mak üzere, gelir vergisi beyanında konut kredisi faizi konut kira gelirlerinden gider olarak indirilemeyecek.

3 2025 yılı için 47.000 TL olan, konut kira gelirleri için uy­gulanan kira istisnası emeklilerin konut kira gelirleri hariç 2026’dan itibaren kaldırılıyor.

4Bazı fon gelirlerinde ver­gi istisnası kaldırılıyor. Sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da iş­lem gören hisse senetlerin­den oluşan fonlardan; katıl­ma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, Tür­kiye Elektronik Fon Alım Sa­tım Platformu’nda (TEFAS) iş­lem görmeyen ve fon portföyü­ne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sı­nırlamaya tabi olmayanlar için 1 yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnasının uy­gulanmaması öngörülüyor.

Bu durumda istisna kapsa­mından çıkarılan gelirler üze­rinden stopaj yapılacak, bu ge­lirler üzerinden stopaj yapı­lacağı için söz konusu gelirler yine beyan edilmeyecek. Stopaj nihai vergi olacak.

Bu düzenleme kanunun yayı­mı tarihinde yürürlüğe girecek.

5 Gayrimenkullerin devir ve iktisabında emlak ver­gisi değerinden az olmamak üzere mükelleflerce beyan edi­len alım satım bedeli üzerin­den tapu harcı hesaplanıyor ve beyan edilen alım satım bedeli­nin gerçek durumu yansıtma­dığının tespiti halinde aradaki farka ilişkin tapu harcı üzerin­den %25 nispetinde vergi ziyaı cezası kesiliyor. Tapu satış be­delini düşük gösterenin cezası artık %25 i değil %100 ü (eksik ödenen harcın bir katı) olması teklif ediliyor.

6Tapu bedelinin emlak vergisi değerinden az ola­mayacağı netleştirildi. Bu de­ğişiklikle uygulamada oluşan karışıklığın önüne geçilmesi, gayrimenkul devir ve iktisap­larında tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere mükelleflerce beyan edi­len alım satım bedeli üzerin­den alınacağı hususunun pe­kiştirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklik yayım tarihinde yü­rürlüğe girecek.

7 Trafik Kanunu kapsa­mında araçların ilk tes­cil işlemleri ile tescil edilmiş araçların ikinci el satış ve de­virlerinde, 1.000 TL’den az ol­mamak üzere satış ve devir be­deli üzerinden binde 2 oranın­da harç alınması öngörülüyor.

Bu değişikliğe paralel olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin altıncı paragrafı değiştirilerek noterler tarafından gerçekleş­tirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve de­vir işlemlerine ilişkin harç is­tisnası kaldırılıyor.

Bu düzenleme kanunun ya­yımını izleyen ayın başında yü­rürlüğe girecek.

8Ayakta teşhis ve teda­vi yapılan özel sağlık ku­ruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık ku­ruluşlarına ait belgeler, vete­riner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan has­tanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belge­leri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatların­dan yıllık harç alınacak.

Ayrıca mevcut durumda sa­dece ruhsat alımında harca tabi hususi hastaneleri ve la­boratuvarları açmak için dü­zenlenen ruhsatnameler ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getiriliyor.

Bu düzenleme 1/1/2026 tari­hinde yürürlüğe girecek.

9 Vakıf üniversiteleri, üc­ret artışını TÜFE+ÜFE ortalamasına göre yapacak.

10 SGK borçlanma oranı %45’e yükseliyor.

11 Emeklilik prim oranı artırılıyor (%32- %33).

12 İşveren prim indirimi imalat dışı sektörler­de 4 puandan 2 puana düşüyor.

13 SGK prime esas ka­zanç üst sınırı 7,5 -9 kat oluyor.

14 SGK aylıklarından borç tahsilatı yapılabi­lecek (%25’e kadar).

15 5434 sayılı Kanunda­ki borçlanma oranı da %45’e çıkıyor.

16 SGK geçici madde dü­zenlemesiyle teknik uyum sağlanıyor.

17 Askerlik borçlanması oranı %32’den %45’e çıkarıldı.

18 Dernek ve vakıf gelir­leri muafiyet süresi 2035’e uzatıldı.

19 Çeklerin erken ibraz yasağı 2028’e kadar uzatıldı.

20 İstanbul deprem pro­jesi vergi istisnası 2035’e kadar uzatıldı.

21 Kentsel dönüşüm özel hesabı 2027 sonuna kadar sürecek.

22 Elektrik aydınlatma katkısı süresi 2030’a kadar uzatıldı.

23 Belediye başkanları ve meclis üyeleri sa­dece bir görev için ödeme ala­bilecek.