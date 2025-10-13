Kurgan yazılarının asıl hedefi kim? Yazı gitmeyen mükellefler dikkat!

Size kurgan yazısı gelmedi di­ye sevinmeyin belki asıl he­def siz olabilirsiniz. Kurgan ya­zısı Mali İdarenin sisteminde sahteci olarak görülen şirketlere değil onlardan mal veya hizmet almış mükelleflere gidiyor.

Kur­gan yazılarını Mali İdare bir ne­vi “sinyal” ve “karşıt inceleme” olarak görüyor. Bu gelen ilk Kur­gan dalgası yazıları daha ziya­de geçmiş yıllarla ilgili ( rivaye­te göre 150.000 yazı gönderilmiş, 650.000 e kadar çıkacakmış) sis­temin incelemeye almak üzere ayırdığı, belki görevlendirme ya­pılıp sıra beklemekte olan mü­kelleflerle ilgili.

Bu yazılarla murad edilen geç­mişten gelen inceleme yükünü azaltmak. Mali İdare, sahte bel­ge kullanıcısı olarak şüphelen­diği şirketlere düzeltme imkâ­nı verip daha ziyade düzenleyi­ci olarak gördükleri şirketlere odaklanmak istiyor. Kullanıcı olarak gördükleri şirketlerin ya­pacakları düzeltmeler de hedef şirketler için birer karşıt incele­me ve iddiayı kuvvetlendirecek delil gibi işlev görecek beklentisindeler.

Yargısız infaza dönüşmemeli

Kurgan sisteminden gelen yazılarda riskli teşhisi yapılan şirket­lerden tedariklerin ke­silmesi yönünde karar­lar alınmaya başlandığı örnekleri paylaşılmaya başlandı. Bu durum, daha muha­tap şirket ne olduğunu anlamadan, yanlışlık veya algoritmik şüphe ile risk iddiası bir anda “mali infaza” dönüşebilir. Program ve algorit­malar eliyle otomatikleştirilmiş yaklaşımlarla ve yaşanabilecek teşhis hatalarıyla, çok sayıda ma­sum mükellefin zarar görebilme ihtimali görmezden gelinemez.

Kurgan yazısı gelenler ne yapmalı?

Konuyla ilgili risk değerlendir­mesi yapar, bir düzeltme ( piş­manlıkla beyan) yapıp yapmama­ya karar verirken tavsiyem mut­laka fatura aldığınız şirketle de irtibata geçmeniz yönündedir. O şirketin konuya yaklaşımı ve ve­receği bilgi ve belgeler de dikka­te alınarak karar verilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Hakkında müşterilerine kurgan yazıları gönderilen mükellefler ne yapmalı?

Gözünüzü kulağınızı dört açın. Doğrudan veya dolaylı, dedikodu dâhil müşterilerinizden gelecek sinyallere açık olun. Müşterile­rinizin sizinle ilgili kurgan yazı­sı aldığını öğrenirseniz mutlaka çok ciddi bir risk değerlendir­mesi yapmalı ve kendilerine bir haksızlık yapıldığını düşünüyor­sanız harekete geçmelisiniz.

İlk etapta da müşterinize ya­zıya vereceği cevap konusunda yardımcı olmalı veya ikna etme­ye çalışmalısınız.

Kurgan yazıları ( Rehberden anladığımız kadarıyla) muha­tabın da Mali İdare tarafından sahte belge kullanıcısı-şüphe­lisi- olarak görüldüğünü ortaya koyuyor ve bundan kurtulabil­mek için mükelleften beklenen üç yoldan birinin izlenip izlen­mediğini; yazıya konu faturaları kayıtlarına alıp almadığı, beyana dâhil edip etmediği veya düzelt­me beyanı verip vermediğini öğ­renmeye çalışıyor.

Bu yazıyı alan mükellefler ra­kamlar canlarını acıtmayacaksa hemen düzeltme, kayıtlara alma­ma veya beyana dâhil etmeme yo­lunu seçiyorlar. Vergi incelemesi ve sonrasında kuvvetle muhte­mel dava ile uğraşmak istemiyor­lar. Ancak sadece bu üç yolun iz­lenmesi bizce hiçbir şekilde o belgenin sahte olduğu anlamına gelmemektedir. Sadece mükel­lefler bu yaklaşımları ile beladan uzak durmaya çalışmaktadırlar.

Bu yazılar Mali İdare ne der­se desin bu yazıların koda alma, özel esaslara alma dönemlerinde yazılan yazılardan bir farkı yok. Bu yazılar henüz bir vergi incele­mesi bile başlamamış mükellef­lerle ilgili riskli/problemli dam­gası vurmak anlamına geliyor. Bu mükelleflere vebalı muamelesi yapılması, alışverişin kesilmesi çok kuvvetle muhtemel.

Kimse kolaylıkla, bu yazıların idari işlem değeri yok o nedenle dava edilemez, diyemez. Yazıla­rı alanlar için dava açılamama­sı doğru olabilir, asıl haklarında yazı yazılanların dava açma hak­kı var ve bu davaların kod ve özel esaslar davalarında olduğu gibi gönderilmesinin durdurulması kararı verilebilir.

Ancak dava açıldığında za­ten bir karar verilse bile işlem bitmiş, yazı gönderilmiş, Ma­li İdarenin maksadı hasıl olmuş olacağı için bir anlamı, değeri olmayacaktır. Bu yazılar nede­niyle zarar görenler muhteme­len konuyu tazminat davalarına dönüştürebilirler.

Mükelleflerin af falı doğru çıkabilir mi?

Mali İdareden gelen yazılar bir taarruza dönünce herkesin aklına hemen aynı soru geliyor: “ Af mı geliyor?”. Aftan kasıt da matrah artırımı, stok ve ortak­lar cari hesap ve inceleme/ yargı aşamasındaki ihtilafları da kap­sayacak bir af.

Nasıl Mali İdarenin mükellef­ler nezdinde bir sicili varsa, mü­kellefler de belki yüz yıllık ku­şaktan kuşağa gelen birikimle Mali İdarenin davranış kalıp ve gidişatından kendine göre ma­li falcılık yapıyor. Çoğunlukla da mükellefler bizden daha iyi tah­min yapageldiler.

Bana sorulduğunda verdiğim cevap: Başta Bakan, Hazine ve Maliye Bakanlığının buna karşı olduklarını, böyle bir gündem veya hazırlığın olmadığı, öde­me kolaylığı/ borçların yapılan­dırılmasına dönük bir düzenle­me olabileceği şeklinde oluyor. İnşallah yanılmam. Çünkü işin cılkı çıktı.