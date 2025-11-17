Yüksek vergi cezaları vergi affına sebep olacak
Değerli okurlar, beyan edilmeyen kazançlara uygulanacak cezalar çok yüksek. 100 TL kayıt dışı kazanç için 287 TL ödemek zorunda kalabilir, sekiz yıl hapis cezası ile de yargılanabilir, tüm müşterilerinizi de Mali İdareden giden yazılar yüzünden kaybetmiş olabilirsiniz.
Hak etmiş, ödesin, hapse de girsin de diyebilirsiniz. Ancak ceza sistemi bir bütündür. Cezaların mukayeseli, mantıklı, tutarlı, dengeli, hiyerarşik bir uyumunun olması gerekir.
100 TL’nin fatura kesilmemek suretiyle beyan dışı bırakıldığını varsaydığımızda, bir yıl sonra karşı karşıya kalacağımız tarhiyat tutarları tabloda görülmektedir.
Genel toplam 147,73 TL olacaktır
Şayet vergi dairesine faaliyet bildiriminde bulunulmamışsa bu tutar, uygulanacak cezalar %50 artırımlı uygulandığı için 187, işin içinde sahte belge kullanımı varsa, cezalar üç kat uygulanacağı için 287 TL olacaktır. Şayet tekerrür hali söz konusu ise cezalar %50 artırımlı uygulanacaktır.
İlk iki halde cezalar için uzlaşma istenebilecekken, üçüncü(sahte belge kullanımı iddiası) halde cezalar için uzlaşma talebinde bulunulamayacak, ayrıca ceza mahkemesinde 8 yıla kadar hapis istemi ile yargılama olacaktır. Görüleceği üzere sahte belge kullanarak 100 TL’lik beyan dışı bırakılmış kazanca karşılık, kazancın üç katı ceza ödenmesi ve ceza yargılaması ile karşı karşıya kalma ihtimali vardır.
100 liralık kazancı beyan e t m e m e n i n maliyeti 147 TL ile 287 TL arasında olduğu bir durumda, hele de incelemeler şuan olduğu gibi yoğun yaygın yapılır, bir de otomasyon, akıllı programlar desteği ile incelemeler iyice hızlanır ve yaygınlaşırsa, hiç bir siyasi irade af baskısına dayanamaz. Aslına bakarsanız dayanmamalı da. Çünkü bu haliyle bu yapıyı sürdürmek doğru değil.
Cezalar yükseldikçe bir sonraki affın gerekçesi haline geliyor
Şayet bu cezalar caydırıcılığını da muhafaza ederek uygulansın ve bir sonraki affın gerekçesi olmasın isteniyorsa makul, ölçülü, suçla , vergi dışı bırakılan kazançla, mali güçle orantılı seviyelere çekilmesi gerekiyor. Yüksek cezalar caydırıcılıktan çok yeni af uygulamalarına gerekçe oluşturmaya hizmet ediyor.
Kayıt dışılıkla tabi ki mücadele edilmeli ve kayıt dışılığın ceremesi de ağır olmalı. Ancak cezalar ağırın ötesine geçerse ceza olma anlamını yitiriyor.
Cezalar sadece sahtecilere uygulanmıyor
Cezalar daha konu kesinleşmeden etkisini göstermeye başlıyor. Yakında yürürlüğe girecek vergi tarhiyatları ile ilgili teminat sistemi nasıl bir etki yaratacak henüz bilmiyoruz. Teminat sadece sahte belge düzenleyen veya kullananlarla sınırlı olursa bir nebze daha anlaşılır ancak büyüklüğe bağlı olarak tarhiyat yapılan herkesten istenirse sorun olacaktır.
Ne yapmalı?
Aynı vergi dışı tutar üzerinden KDV, Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi adlarıyla ayrı ayrı vergi ziyaı cezaları almak doğru değil. Her af bir sonraki affın gerekçesini oluşturuyor ve kayıt dışılığının psikolojik desteği haline geliyor. Cezalar kayıt dışı kazançla mütenasip olmaktan uzaklaştıkça her uygulama af değirmenine su taşıma işlevi görmeye başlıyor.
