Fonlar perakende hisselerine yöneldi

Nisan ayı Borsa İstanbul yatırımcıları için pozitif başladı. Uzun zamandır 4750 - 5000 bandına sıkışan BIST100 endeksinde bu hafta 5100 üzerine gidişi ve üst üste birkaç gün yükselişi gözlemledik. Nisan ayı sonunda başlayacak bilanço sezonu ve bilançolara dair beklentiler, seçim öncesine kadar endeksin yönünü belirleyecek gibi görünüyor.

Seçimin sonucuna dair öngörüler ve özellikle seçim sonrası ekonomi politikasına ilişkin açıklama ve yönlendirmeler, 14 Mayıs’a kadar hisse senedi pozisyonlarında değişimi getirebilir, bu nedenle işi uzmanına bırakıp hisse senedi fonları üzerinden hisseye yatırım yapmak bu dönem için daha iyi bir tercih. Nitekim endeksteki yükselişle birlikte hisse senedi fonlarına girişlerin başladığını gözlemliyoruz.

Fonlara para girişinin olması ve fonların tercih edeceği hisse senetleri, piyasanın yönünü belirleme anlamında önem kazanıyor. Bu kapsamda; her ay başında KAP’ta yayınlanan hisse senedi detayında portföy dağılımı raporlarını inceleyerek fon yöneticilerinin tercihlerinde öne çıkan hisse senetlerini paylaşıyorum.

Tabi bunu yaparken bir önemli noktayı belirtmekte fayda var; sırf bu raporlardan yola çıkarak yatırım kararı oluşturmak doğru değil çünkü rapor bir önceki ayın son gününe ait ve güncel hisse dağılımı günlük olarak değişebiliyor.

Yani raporda görünen hisse senetleri ay sonuna kadar aynı oranda fon portföyünde taşınıyor diye bir durum olmayabilir, ancak genel eğilim ve portföy yöneticilerinin tercihleri anlamında bir değerlendirme sunabiliceğini söyleyebiliriz.

Belirttiğim mantık çerçevesinde Tefas’ta işlem göre 70’e yakın hisse senedi yoğun fonun Nisan ayı başında açıklanan Mart sonuna ait dağılımlarını inceleyerek, yatırım yaptığı ve portföyünde en yüksek paya sahip ilk 5 hisseyi analiz ettim. Genel olarak bakıldığında, BIST30 endeks hisse senetlerinde yoğunlaşmayı görebiliyoruz.

Rakamsal ifade edersek, 70 fonun 37 adedinde BİM A.Ş. (BIMAS), 31 adedinde Türk Havayolları (THYAO), 17 Tüpraş (TUPRS) ve Şişecam (SISE) fon portföylerinde en yüksek ağırlığa sahip ilk 5 hisse senedi içinde yer alıyor. Sonrasında holding (KCHOL/ SAHOL), banka (AKBNK/ISCTR), Erdemir (EREGL), Pegasus (PGSUS) ve Migros (MGROS) hisse senetlerini de görmek mümkün.

Bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak bakmak da değerli, çünkü portföy yöneticileri piyasadaki genel gidişat ve beklentiler çerçevesinde fon dağılımlarını değiştirebiliyor. Bu açıdan baktığımızda, Şubat-Mart verileri arasında en belirgin değişim perakende hisse senetlerine yönelim olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle BIMAS, MGROS ve SOKM hisse senetlerinin fon portföylerinde bir önceki aya göre daha çok ilk sıralarda tercih edildiğini görüyoruz. Bu şirketlerle ilgili aracı kurum raporlarını incelediğimizde; enflasyon kaynaklı güçlü talep ve mağaza büyümesi ön plana çıkarılıyor.

Perakende kadar belirgin olmasa da benzer bir yönelim bankacılık hisselerinde de mevcut, başta ISCTR ve AKBNK olmak üzere bankacılık hisselerinin de fon yöneticileri tarafından daha fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz. Bir önceki aya göre fon portföylerinde ilk 5 hisse senedi arasında daha az yer bulan hisse senetlerinde TUPRS, EREGL ve SAHOL’ü sayabiliriz.

Önceki ay fonların portföyünde ilk 5 hisse senedi arasında yer almayıp bu dönem eklenen veya portföydeki payı artarak ilk 5 hisse senedi arasında girenlere bakarsak da gıda, çimento ve enerji hisse senetlerini görüyoruz. Burada da öne çıkan iki hisse senedi CCOLA ve AEFES. Fon portföylerindeki değişimler, fonların ne kadar aktif yönetildiğinin de bir göstergesi. Fonlar, Piyasadaki gelişme ve beklentilere göre dönemsel değişiklikler yaparken uzun vadeli bakış açısıyla da değer yaratmaya çalışıyor.

Bu açıdan özellikle sermaye piyasaları ile yeni tanışan yatırımcılar için fonların önemi büyük. Seçim sonrası için orta-uzun vade pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de tek hisse senedine yatırım tercihi yerine fonlara yönelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.