Fonlarda getiri enflasyonu aştı Gözler temalı fonlarda olacak

Fonlarda yılın ilk 8 ayı yatırımcı ilgisi devam ediyor. Özellikle yerli ve yabancı hisse ağırlıklı fonlarda güçlü performans yatırımcı sayısı ve fon çeşitliliğinin artmasını sağladı. 8 ayda fonların büyüklüğü yüzde 90 artarak 1 trilyon 444 milyar TL’ye ulaştı.

2023 yılı, sermaye piyasamızın büyümesi ve yatırımcı adedi artışı açısından çok önemli bir yıl oldu. Birikim sahiplerinin ağırlıklı yatırım aracı olan mevduat, altın ve dövizin yıl boyunca enflasyon altında getiri sağlaması neticesinde başta hisse senedi ve yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasası ürünlerine olan ilgi ve talebin arttığını gördük.

Benzer şekilde, kripto paraların negatif seyrinin de hisse senedi ve fonlara yönelimi hızlandırdığını söylemek mümkün. MKK verilerini incelediğimizde yatırım fonlarına 500 bine yakın yeni yatırımcı geldiğini ve bu kitlenin yarısının 25-44 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Bu yeni kitlenin kripto alım/satımında olduğu gibi güzel bir kullanıcı deneyimi ile dijitalden fon alım/satım işlem yapmasını sağlayan Yancep, Gri gibi yeni uygulama ve fintek çözümlerinin de katkısı da çok önemli.

8 ayda fonların büyüklüğü yüzde 90 arttı

Yeni gelen yatırımcılar ve fonlara aktarılan birikimlerin büyümesi ile birlikte fonların toplam büyüklüğü 2023 Ocak-Ağustos aralığında yüzde 90 artarak 1 trilyon 444 milyar TL’ye ulaştı.

Bu büyüme piyasa derinliği ve sermayeye ulaşım açısından çok değerli. Yatırım fonlarındaki getiri ve çeşitliliğin birikim sahiplerinin artan getiri arayışına cevap vermesi bu artışı açıklıyor. Sektörün de bu ihtiyacı karşılamak adına yeni fon kurulumları noktasında oldukça yoğun çalıştığı aşikar. 2023 yılının ilk 8 ayında büyük çoğunluğu serbest fon olmak üzere toplam 160 yeni fon kurulduğunu görüyoruz.

Kurulan yeni fonlara baktığımızda döviz birikimlere alternatif sunan ve döviz ile alım yapılabilen serbest döviz fonlar, kurumların nakit yönetimi tarafında değerlendirebileceği kısa vadeli/para piyasası serbest fonlar, yabancı hisse ağırlıklı olarak tarım ve gıda içerikli fonlar ile çoklu varlık içeren fon sepeti/değişken fonları görüyoruz.

Hisse senedi içerikli fonlarda da artış var ama burada portföy yönetim şirketlerinin yeni tercihi belli temaları içeren fonlar olarak görüyoruz. Örneklere baktığımızda BIST100 dışı, ihracatçı şirketler, gıda sektörü, inşaat sektörü ve büyüyen şirketler gibi farklı temaları görmek mümkün. Yerli ve yabancı hisse senedine yatırım için fon alternatiflerinin çoğalması fonlara olan ilgiyi de artırıyor.

İlk 15 fon getiride enflasyonu solladı

Fon performansları da yatırımcı ilgisinde önemli etken. Yılbaşından itibaren ortalama dolar/TL kuru yüzde 42 ve altın yüzde 51, mevduat yüzde 20 ve BIST100’ün yüzde 48 getiri sağladığı piyasa koşullarında, özellikle yurtdışı ve yerli hisse senedi ağırlıklı fonlar önemli getiriler elde etti. 2023 ilk 8 ayında en yüksek getiri sağlamış olan ilk 15 fona baktığımızda tümünün bu fonlardan oluştuğunu ve getiri oranının yüzde 82,9 ile yüzde 116,5 arasında değiştiğini görüyoruz.

Hisse senedi şemsiye fonu getiride lider

Tüm fonların karnesine baktığımızda, 2023 başından itibaren 1 yıldır aktif olan ve TEFAS’ta işlem gören 474 fonun getiri dağılımını incelediğimizde en fazla getiriyi yüzde 56,2 ile hisse senedi şemsiye fonu sağladı. Onu yüzde 55,5 getiri ile karma şemsiye fonu, yüzde 50,9 ile değişken şemsiye fonu takip etti.

Sadece 9 fon yüzde 10’un altında getiri sağladı

Tablodaki veriler ışığında, yıllık getiride %10'un altında getiri sağlamış fon adedi sadece 9 ve bu da toplam fon adedinin %2’sine tekabül ediyor. Negatif getiri sağlamış tek fon var, o da orta/uzun vadeli borçlanma araçları fonu olarak karşımıza çıkıyor. Faizlerdeki artış trendi ile orta/uzun vadeli tahvil taşıyan fonlarda negative ve/veya düşük getiri görmemiz çok normal. Bu fonların faizlerin düşüş trendinde olduğu zaman öne çıkmasını bekleyebiliriz.

Ortalama Mevduat getirisi olan yüzde 20 altında getiri sağlamış fonlara baktığımızda genelde mevduata eş getiri sağlamayı hedefleyen aynı gün nakde çevrilebilir Para Piyasası, kısa vadeli borçlanma araçları/kira sertifikası fonları ile banka/şirket bonolarına yatırım yapan özel sektör borçlanma araçları fonlarını görüyoruz. Mevduat getirisi üzerinde ancak enflasyon, kur ve altın ortalama getirisi altında kazanç sağlamış fonları incelediğimizde Para Piyasası Fonları, orta risk seviyesindeki Dengeli/Temkinli Değişken ve Fon Sepeti Fonları ve Altın/Gümüş fonlarını görüyoruz.

Eurobond/Katılım (Döviz) fonları, ülke risk primindeki (CDS) dalgalı seyre bağlı olarak kura paralel getiriyi yatırımcılarına sağlamış görünüyor. Tema içeren fonlarda ise sağlık, tarım/ gıda ve emtia temalı fonların yüzde 20-45 arası getiri sağladığını belirtebiliriz. Teknoloji ve BIST30 hisse senedi içerikli hisse yoğun fonlarda da getiriler bu aralıkta gerçekleşti.

Muhteşem 7'linin getirisi yüzde 100'ü aştı

Enflasyon üzerinde getiri sağlamış fonları değerlendirdiğimizde tek bir varlık sınıfı karşımıza çıkıyor; yerli/yabancı hisse senedi. Yıla beklentilerin altında başlayan Borsa İstanbul, seçim sonrasında hızlı bir ralli ile yılın ilk çeyreğindeki negatif getirileri pozitife çevirmeyi başardı.

Bu kapsamda yurt içi hisse senedi fonlarında ortalama %55 getiri görmek mümkün. Burada dikkat çekici durum hisse senedi fonlarının 70’inin BIST100 üzeri getiriyi yatırımcısına sağlaması. En yüksek getiri sağlayan hisse senedi fonu getirisi yüzde 89. Hisse senedi fonları hisse senedi yatırımı için önemli bir alternatif olduğunu bu performansla kanıtlıyor. Yabancı fonlara baktığımızda ise muhteşem 7 olarak adlandırılan Apple, Amazon, Google, Microsoft, Meta, Nvidia ve Tesla’daki hızlı yükseliş ile birlikte teknoloji temalı fonlarda yüzde 100 üzeri getirileri görmek mümkün.

Bu fonlarda hem yabancı hisse senedinin etkisi hem de kurdaki yükselişin katkısını görüyoruz. Teknoloji fonlarındaki yükseliş sonrasında özellikle Temmuz döneminde sağlık, finans ve enerji hisselerinin de getiri sağlaması, bu içerikteki yatırım fonlarının getirilerini de artırdı. Sağlık, turizm ve temiz enerji içerikli fonlarda da yılbaşından itibaren %45 üzeri getiri görmek mümkün.

Fonlar yılı nasıl kapatacak?

Yatırımcıların getiri arayışı kapsamında yılın geri kalanında da fon piyasasına yeni yatırımcı katılımının arttığı, fonların çeşitlendiği ve yeni para girişleriyle portföylerin büyüdüğü bir dönem olacağı beklentisindeyim. Piyasa beklentileri doğrultusunda fon portföylerinde birden fazla fona yer verilmesi veya fon sepeti/karma/değişken fonlarda risk tercihine göre pozisyon alınması doğru bir strateji olacaktır.

Benim görüşüm hisse senedinde özellikle BIST30, temettü ve ihracatçı şirketler temalı fonların son çeyrekte öne çıkacağı yönünde, buna ek olarak altın/gümüş ve emtia fonları, sağlık/sürdürülebilirlik/ temiz enerji/teknoloji temalı yabancı hisse fonlarının da portföyde bulunmasının faydalı olacağını düşünüyorum.