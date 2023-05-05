Fonlarda ilk 4 ay kim kazandı, kim kaybetti?

Her ayın ilk yazısını fonların yılbaşından itibaren genel performansını inceleyemeye ayırıyorum. Mart ayındaki yazımı “önümüzdeki dönem yurt içinde seçim, yurtdışında dolar endeksi/FED odaklı olacak.

Risk iştahı bu iki ana tema üzerinden olumlu/ olumsuz etkilenebilir; bu nedenle portföyleri altın, yabancı hisse, eurobond ve hisse ile çeşitlendirerek, düşük riskli fonlar ve likit fonlar ile dengelemek önemli olacaktır” paragrafı ile bitirmiştim.

Bu öngörüye paralel şekilde, özellikle yurt içinde risk iştahındaki düşüklüğün Borsa İstanbul’da hisse performans ve işlem hacmine yansıdığı bir Nisan ayı tamamladık. Döviz kurunda kademeli yükseliş USD/ TL kurunu 19.40, EUR/TL kurunu 21.40 üzerine taşırken, yurtdışında 2000 USD’a hareket eden ons altının da etkisiyle gram altın %2’ye yakın değer kazandı.

Yurtdışında ana odak yine enflasyon ve resesyon endişeleri olarak devam ediyor. Verilerin enflasyonda ivme kaybı, ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi ve bankacılık sektöründeki sıkıntılar Fed’in bundan sonrası için bekle-gör politikası izleyebileceği beklentisini doğuruyor.

Bu gelişmelerin fonların performansına nasıl yansıdığını inceleyelim. Yılın ilk 4 ayına baktığımızda yatırımcısını performansı ile sevindiren fonların başında kıymetli maden içerikli fonları görüyoruz. Yılbaşından itibaren bakıldığında, altın ve altın katılım fonları %15 üzerinde ortalama getiriye sahip. Gümüşte ise ortalama getirilerin %10 civarında olduğunu görüyoruz.

Gümüş yılbaşından itibaren bakıldığında altın kadar yükselmediği için arayı kapatma potansiyeli mevcut. Bunu son dönemde yatırımcı sayıları artan gümüş fonlarından değerlendirebiliriz. Kurdaki artışın yansıması olarak eurobond, döviz kira sertifikaları ve serbest döviz fonlarına talep ve yönelimin arttığını Mart ayı başından beri gözlemledik.

Bu fonlar kur üzerinde getiriyi anılan dönemde sağladığı için, döviz bazlı yatırım için önemli bir alternatif oldu. 2023 yılında bu fonlara para girişinin 70 Milyar TL ve yatırımcı adet artışının 30 binin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Burada ufak bir uyarıyı da yapalım, bu fonların içinde Hazine ve bankaların ihraç ettiği yabancı para cinsinden Eurobond/Döviz Kira Sertifikaları mevcut ve bu ürünler ülke risk primindeki artış/azalışla da negatif/pozitif hareket edebiliyor, bu nedenle bunlara yatırım döviz kuru ile aynı oranda getiri sağlamayabilir.

2023 yılının kaybeden ve kaybettireni, yurt içi hisse senedi ağırlıklı fonlar olmaya devam ediyor. Nisan ayını da negatif kapatan Borsa İstanbul ile birlikte, yılın ilk 4 ayında Tefas’ta iş- lem gören hisse senedi yoğun fonların ortalama getirisi eksi %13 civarında gerçekleşti. İlk çeyreği pozitif kapatan hisse senedi yoğun fon adedi sadece beş.

Piyasa genelinde Borsa İstanbul için genel beklenti seçim sonrası için yoğunlaşıyor. Yurtdışı fonlar, teknoloji teması önderliğinde getiri sağlamaya devam ediyor. İlk 4 ay getiri sıralamasında ilk 15 içinde 6 adet teknoloji temalı yabancı hisse/ETF içerikli fona rastlıyoruz. Bu fonlarda getirinin devamı için Fed tarafından gelecek eylem ve söylemler etkili olacak.

Fed’den gelecek faiz artışının duracağına dair değerlendirmeler, yurtdışı hisse senetleri için pozitif olacaktır. Buna ek olarak USD/TL parametresini de bu fonlarda hesaba katmak önemli; kurdaki artış altın ve yurtdışı hisse senedi fon fiyatlarına pozitif yansırken, düşüş fonun fiyatı ve getirisini negatif etkileyecektir.

Düşük orta riskli fonlar tarafında temkinli ve dengeli portföye sahip değişken ve fon sepeti fonlarının ilk 4 ayda getiri yarattıklarını görüyoruz. Hisse tarafındaki olumsuz performansın etkisiyle altın, eurobond ve özel sektör tahvili tarafında pozisyon almış fonlar öne çıktı. Önümüzdeki ay özellikle içerde seçim belirsizliği düşünüldüğünde bu fonlar yatırımcı için adres olabilir. Yatırımcı adet değişimlerini de piyasanın yönünü görmek açısından önemsiyorum.

Burada ilk çeyreğe benzer bir eğilim devam ediyor. Altın/gümüsş, teknoloji temalı ve ABD/Avrupa endekslerine yatırım sağlayan yabancı hisse senedi içerikli fonlar ile döviz/TL giriş yapılabilen serbest döviz fonları ön planda. Özellikle altın fonlarında yatırımcı adedinde artış dikkat çekici.

Yatırımcı adedi düşen fonlarda ise 2022 yılının öne çıkan yurt içi hisse senedi fonlarını özellikle BIST100 dışı görmek mümkün. Yoğun haber akışı ve önemli gelişmelerin piyasalarda fiyatlanacağı bir aya girdik. Bu ay portföylerdeki riski dengelemek ve yatırım fırsatları için pozisyon almak için önemli olacak. Portföyde varlık ve fon bazlı çeşitlendirme yapmayı da mutlaka değerlendirmenizi öneririm.