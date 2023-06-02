Fonlarda mayıs fotoğrafı netleşti

Mayıs ayını tamamlayarak Haziran ayına adımımızı attık. Hem yurt içinde hem de yurtdışında oldukça yoğun bir gündem geçtiğimiz ay piyasalara yön verdi.

Riskli varlıklar için ayın genelinin çok olumlu geçmediğini belirtmekte fayda var ama ayın sonunda özellikle gündemi meşgul eden belirsizliklerin ortadan kalkması, kapanış fotoğrafını değiştirmeyi başardı. Öncelikle varlık bazında getirilere bir bakalım. Nisan ayını 4600 seviyesinde tamamlayan BIST100 endeksi, Mayıs ayını 4886 puandan kapattı.

4400 seviyesine kadar düşen endekste Son hafta %10 yükseliş, aylık getiriyi %5 üzerine çekti. Kur tarafında yükseliş özellikle seçim sonrası ayın son haftası hızlandı ve aya 19,44’ten başlayan USD/TL, 20,7 seviyesi üzerinden ayı tamamladı.

Altına ons olarak baktığımızda ciddi bir hareket olmamakla beraber, kurdaki yükseliş ile birlikte gram altında rekor seviyeleri gördük. Yurtdışı endekslerde veri ve haber akışına bağlı dalgalı seyir, ayın son günlerinde gelen bilanço rakamları ve borç tavanı belirsizliğinin çözülmesi ile özellikle teknoloji hisseleri önderliğinde yükseliş ile son buldu.

Tüm bunların yansımasını fonlar üzerinden inceleyelim. Ayın kazandıranı son hafta Borsa İstanbul’daki yükseliş ile hisse senedi fonları oldu. Ay boyunca getiride dalgalanma ve negatif getiriye dayanabilen yatırımcılar, ay sonunda mutlu sona ulaştı diyebiliriz.

Aslında fon yatırımını diğer yatırımlardan ayıran da bu, fon bir alım/satım ve piyasa zamanlaması yapılacak finansal ürün değil, günde bir defa maksimum getirisine bakacağınız ve profesyonel yönetime bırakıp unutunca birikiminizi artıracağınız bir ürün. Hisse senedi içerikli fonlara baktığımızda, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde piyasa hareketini tahmin edip düşüş veya yükseliş yönünde vadeli pozisyon açanlar özellikle aylık %20 üzeri getiri yaratmayı başardılar.

Şimdi piyasalar seçim sonrasında oluşacak ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalara göre yönünü belirleyecek. Bu nedenle hisse senedi fonları tarafında performansın devamı için bu haftasonu yapılacak açıklamalar kritik. Yurt içi hisse senedi fonları yanında yabancı hisse ve borsa yatırım fonu (ETF) içeren fonlarda da aylık yüksek getiri gözlemledik.

Burada bazı fonlar iki yönlü olarak getiri sağladı. USD/TL kuru artışı ilk olarak bu fonların getirilerine pozitif etki ederken, fonun içinde yer alan hisse senetlerindeki yükseliş de getiride önemli oldu. Yurt içindeki endekslere benzer şekilde yurtdışı endeksler de yatırımcısına gül bahçesi vadetmedi.

ABD’de istihdamın ve kişisel harcamaların canlı olduğunu gösteren veri akışı, enflasyonun kalıcılığına işaret ederken faiz artışlarının haziran Fed toplantısında da devam edebileceği kanaatini piyasada oluşturdu. Buna ek olarak Mayıs ayının son 2 haftasına ABD borç tavanı görüşmeleri damga vurdu.

Borç tavanının artırılmaması durumunda ABD hükümetinin borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayacak olması ABD tahvillerine satış, dolar endeksinde yükseliş ve pek tabi altın ve hisse senetlerinden kaçışı getirdi. Ayın son haftasonunda bu düğümün de çözülmesi ve çip üreticisi NVIDIA başta olmak üzere ay içinde açıklanan güçlü teknoloji şirket ilk çeyrek bilançoları, teknoloji temalı yabancı fonlarda önemli getiri yarattı.

ABD ve Euro Bölgesi enflasyon seyrinde yavaşlamanın faizde bekle-gör politikasını getirmesi bu fonlardaki performansın devam etmesi için önemli, ama tabi orta-uzun vade bakabilmek ve negatif getiride küsmemek şartıyla. Benzer bir durum kıymetli maden içerikli fonlarda da var, altın/gümüş tarafında kurun da etkisiyle rekor seviyelere geldik.

Mayıs ayında yatırımcısını çok tatmin etmese de bu fonlar da yabancı hisse/ETF içerikli fonlar gibi ABD-Euro Bölgesi makro verileri ve faiz politikası ile orta-uzun vadede olumlu ayrışabilir. Yatırımcı adet artışı ve getiriden arındırılmış fon büyümelerini incelediğimizde altın fonlarına ilginin canlı olduğunu görebiliyoruz.

Eurobond ve döviz kira sertifikası içeren fonlar, CDS’deki yükseliş ile seçim ertesi hızlı bir düşüş yaşadı ancak kurdaki ivmelenme ve CDS’deki kademeli geri çekilme, bu fonlarda da kapanışı olumlu hale getirdi. Belirsizlik ve ülke risk primindeki yükseliş bu fonlarda negatif performans getirebilir, o nedenle ihtiyatlı olmak ve kısa vade için değerlendirmemek önemli.

Haziran ayında yurt içinde ekonomi politikası adımları, yurtdışında Fed faiz kararı takip edilecek. Yine dalgalı bir piyasa muhtemel o nedenle uzun vadede prim yapacak yatırım temalarına sepet mantığında yatırım yaparak biraz da yazın keyfini çıkarmak tavsiyem