Fonlarda son dönem yatırımcı tercihleri

Yılın sonuna yaklaştığımız bu günlerde piyasalar oldukça hareketli. Normalde son ay içinde daha yatay ve düşük hacimli olmasını beklesek de, yoğun veri ve haber akışı ile birlikte dalgalanmanın yüksek olduğunu görüyoruz.

Yurt dışı piyasalar daha pozitif seyir ile yatırımcılarını Kasım ayı başından itibaren mutlu ederken, yurt içi piyasalarda karışık seyir hakim. Piyasalardaki hareketin yansıması olarak yatırım fonlarında da getiride farklılık gözlemleniyor.

Yılbaşından itibaren baktığımızda getiri performansına göre ilk 10’da yabancı varlıkları içeren fonların öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Kasım ayı başından itibaren pozitife dönen ABD endekslerinin bunda payı büyük. Bu hafta içinde Fed’in faizleri bir kez daha sabit bırakması ve 2024 yılına ilişkin güvercin tonu ile birlikte özellikle yurt dışı hisse içerikli ve kıymetli maden fonlarında hareketin devam etmesi mümkün olacaktır.

Ekimden bu yana büyüme 10,4 milyar TL

Yılbaşından itibaren getiri listesinde ilerledikçe yerli hisse senedi ağırlıklı fonları da görüyoruz. Bu fonlar son dönem negatif seyre rağmen enflasyon üzeri getiri sağlamış görünüyor. 8500 seviyesi üzerine çıkan BIST100 endeksi ile birlikte Ekim ayı başına kadar önemli getirileri hisse senedi içerikli fonlarda görmek mümkün. Yeni yıla yaklaşırken, yatırımcı tercihlerini değerlendirmek adına fon türlerinde getiriden arındırılmış büyüme rakamlarını inceledim.

Özellikle son üç ayı değerlendirecek olursak, ekim ayı başından bu yana fonlarda büyüme 104,4 Milyar TL olarak görünüyor. Burada aslan payı 90 Milyar TL ile serbest döviz fonlarında. Bu durum KKM ve döviz mevduatın azaltılmasına yönelik yapılan düzenlemeler sonrasında bankaların döviz mevduat tarafında iştahlı olmaması ve bunun alternatifi olarak içinde risksiz ürünleri içeren serbest döviz fonlarına yatırımcıların geçişi kaynaklı. Torba yasada Cumhurbaşkanı’na verilen yatırım fonu stopajı artırma yetkisinin bu fonlara yönelik olduğuna dair değerlendirmeler mevcut.

Güvenli fonlara kayış var

Bu fonların dışında para girişi olan fon türleri temkinli değişken fonlar, kısa vadeli kira sertifikaları fonları ve para piyasası fonları olarak görünüyor. Bu durumu piyasalardaki dalgalanma sonrası daha güvenli liman olarak nitelendirilebilecek fonlara kayış olarak yorumlayabiliriz. Tahvil faizlerinde gerileme ile birlikte son 2 hafta getiri yaratan orta/uzun vadeli borçlanma araçları fonlarına da giriş görüyoruz. 2024 yılı için faizlerde düşüşün başlaması ile birlikte bu fonlar tekrar ön plana çıkacaktır.

Sersezt hisse fonlarına giriş var

Yerli hisse senedi fonlarında ekim ayı başından bu yana 5,2 Milyar TL çıkış görünürken, serbest hisse senedi fonlarına giriş mevcut. Nitelikli yatırımcıların - 1 Milyon TL üzeri nakit/sermaye piyasası ürünü bulunduğunu beyan eden kişiler - hisse senedi fonları tarafında toplamda 2,7 Milyar TL pozisyon artırdığını görüyoruz. Bu büyümeyi, nitelikli yatırımcılarda uzun vadeli beklentisinin Borsa İstanbul için pozitif olduğu şeklinde yorumlayabiliriz.

Yerli hisse fonlarına göre çok daha iyi performans gösteren yabancı hisse fonlarına giriş ise bu dönemde 250 Milyon TL. Kıymetli maden fonları, Eurobond içerikli fonlar ve emtia fonlarında da son 3 ayda çıkışın ağırlıklı olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki sene bu fonlarda daha pozitif bir seyir mümkün olabilir ama yatırımcının fon seçiminde genel motivasyonunun uzun vadeli beklentilerden ziyade güncel getiri performansı olduğunu buradan değerlendirmek mümkün.