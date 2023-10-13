Fonların ekim ayında hisse seçimleri

Borsa İstanbul’da pozitif seyir yeni ayda da devam ediyor. Özellikle enflasyon üzeri getiri arayışı kapsamında, yerli yatırımcının tercihinin hala hisse senedi olduğunu görüyoruz.

Yabancı yatırımcıların da katılması söz konusu olursa pozitif seyrin sürmesi muhtemel. Bu ay içinde tüm hisselerin hareketinden ziyade; bilançolarla birlikte, hisse/sektör özelinde hareket görmemiz daha olası.

Bu nedenle hisse seçiminin daha fazla ön plana çıkacağı bir dönem olarak bu ayı değerlendirebiliriz. Yatırım fonları yatırımcıların hisse senedi seçme zorluğu yaşamadan hisse senedine yatırım yapmasını sağlıyor. Bu nedenle hisse senedi fonlarına da son dönemde yatırımcı ilgisini görüyoruz.

Geçen haftaki yazımda da belirttiğim gibi bizim piyasamızda işlem gören hisse senedi yoğun yatırım fonları oldukça başarılı yönetiliyor ve çoğunlukla endeks üzeri getiriyi fonlar üzerinden de elde etmek mümkün.

Fonlara para girişinin olması ve fonların tercih edeceği hisse senetleri, piyasanın yönünü belirleme anlamında önem kazanıyor. Bu kapsamda; her ay başında KAP’ta yayınlanan hisse senedi detayında portföy dağılımı raporlarını inceleyerek fon yöneticilerinin tercihlerinde öne çıkan hisse senetlerini paylaşıyorum.

Tabi bunu yaparken bir önemli noktayı belirtmekte fayda var; sırf bu raporlardan yola çıkarak yatırım kararı oluşturmak doğru değil çünkü rapor bir önceki ayın son gününe ait ve güncel hisse dağılımı günlük olarak değişebiliyor.

Yani raporda görünen hisse senetleri ay sonuna kadar aynı oranda fon portföyünde taşınıyor diye bir durum olmayabilir, ancak genel eğilim ve portföy yöneticilerinin tercihleri anlamında bir değerlendirme sunabileceğini söyleyebiliriz.

Belirttiğim mantık çerçevesinde Tefas’ta işlem göre 50 hisse senedi yoğun fonun Ekim ayı başında açıklanan Eylül sonuna ait dağılımlarını inceleyerek, yatırım yaptığı ve portföyünde en yüksek paya sahip ilk 10 hisseyi analiz ettim. Genel olarak bakıldığında, Bankacılık, Sigorta, Holding, Havacılık hisseleri yanında döviz kazancı da olan BIST30 endeks hisse senetlerinde yoğunlaşmayı görebiliyoruz.

Rakamsal ifade edersek, 50 fonun 20 adedinde Akbank (AKBNK) ve BİM A.Ş. (BIMAS), 19 adedinde Türk Havayolları (THYAO), 16’sında Tüpraş (TUPRS), 15’inde Mavi Giyim (MAVI), ve 14’ünde KCHOL (Koç Holding) Turkcell (TCELL), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) fon portföylerinde en yüksek ağırlığa sahip ilk 10 hisse senedi içinde yer alıyor.

Sonrasında İş Bankası (ISCTR), Sabancı Holding (SAHOL), Migros (MGROS), CocaCola İçecek (CCOLA), Pegasus (PGSUS) ve Şişecam (SISE) hisse senetlerini de görmek mümkün. Bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak bakmak da değerli, çünkü portföy yöneticileri piyasadaki genel gidişat ve beklentiler çerçevesinde fon dağılımlarını değiştirebiliyor.

Bu açıdan baktığımızda, Ağustos-Eylül verilerine göre, Mavi Giyim, Yapı Kredi Bankası, Tofaş Oto, Torunlar GYO, Medical Park ve Türkiye Sigorta hisse senetlerinin fon portföylerinde bir önceki aya göre daha çok ilk sıralarda tercih edildiğini görüyoruz.

Özellikle sigorta şirketleri ve yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle GYO hisselerinin fon portföylerinde daha fazla yer aldığını görmek mümkün. Bir önceki aya göre fon portföylerinde ilk 10 hisse senedi arasında daha az yer bulan hisse senetlerinde ISCTR, CIMSA, TTRAK, ENJSA, ULKER ve DOAS’ı sayabiliriz.

Önceki ay fonların portföyünde ilk 10 hisse senedi arasında yer almayıp bu dönem eklenen veya portföydeki payı artarak ilk 10 hisse senedi arasında girenlere bakarsak da AYGAZ, ALKIM, GLYHO ve OZKGY hisse senetlerini görüyoruz.

Özellikle AYGAZ hisse senedinin yoğun olarak fon portföylerinde ilk 10 hisse içine eklendiğini belirtebiliriz. Fon portföylerindeki değişimler, fonların ne kadar aktif yönetildiğinin de bir göstergesi. Fonlar, piyasadaki gelişme ve beklentilere göre dönemsel değişiklikler yaparken uzun vadeli bakış açısıyla da değer yaratmaya çalışıyor.

Bu açıdan özellikle sermaye piyasaları ile yeni tanışan yatırımcılar için fonların önemi büyük. Orta-uzun vade pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de tek hisse senedine yatırım tercihi yerine fonlara yönelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.