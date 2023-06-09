Fonların haziran hisse seçimleri

Seçimler sonrasında şekillenen ekonomi yönetimi ve rasyonel politikaya dönüş sinyali kurda ve Borsa İstanbul’da hızlı yükseliş, ülke risk primi CDS’de ise düşüşü getirdi.

Uzun zamandan sonra Borsa İstanbul’da görülen bol yeşilli tablo, hisse senedi yatırımcısını doğrudan ve/veya hisse senedi yoğun fonlar üzerinden yatırıma yöneltmeye başladı.

Ekonomi bürokrasisine yapılacak atamalar ve bundan sonraki politika adımları Borsa İstanbul’un seyrini ve yerli yatırımcıya ek olarak yabancı yatırımcının risk iştahını belirleyecek. Biz son haftaya odaklanalım ve fonlardaki seyre bakalım. Fonlar özelinde Haziran başından itibaren yatırımcı adetleri ve büyümeleri incelediğimizde, hem yatırımcı tarafında artış hem de para girişi görüyoruz.

Rakamla ifade edersek, Haziran başından itibaren bakıldığında yaklaşık 50 Milyon TL’nin yurt içi hisse senedi - hisse senedi yoğun - fonlara park ettiğini söyleyebiliriz. Yatırımcı adetlerinde dramatik bir artış olmasa da, uzun zamandır yatırımcı kaybeden fonlarda pozitif adetleri görmek sevindirici. Fonlara para girişinin olması ve fonların tercih edeceği hisse senetleri, piyasanın yönünü belirleme anlamında önem kazanıyor.

Bu kapsamda; her ay başında KAP’ta yayınlanan hisse senedi detayında portföy dağılımı raporlarını inceleyerek fon yöneticilerinin tercihlerinde öne çıkan hisse senetlerini paylaşıyorum. Tabi bunu yaparken bir önemli noktayı belirtmekte fayda var; sırf bu raporlardan yola çıkarak yatırım kararı oluşturmak doğru değil çünkü rapor bir önceki ayın son gününe ait ve güncel hisse dağılımı günlük olarak değişebiliyor.

Yani raporda görünen hisse senetleri ay sonuna kadar aynı oranda fon portföyünde taşınıyor diye bir durum olmayabilir, ancak genel eğilim ve portföy yöneticilerinin tercihleri anlamında bir değerlendirme sunabiliceğini söyleyebiliriz.

Belirttiğim mantık çerçevesinde Tefas’ta işlem göre 41 hisse senedi yoğun fonun Haziran ayı başında açıklanan Mayıs sonuna ait dağılımlarını inceleyerek, yatırım yaptığı ve portföyünde en yüksek paya sahip ilk 5 hisseyi analiz ettim.

Genel olarak bakıldığında, BIST30 endeks hisse senetlerinde yoğunlaşmayı görebiliyoruz. Rakamsal ifade edersek, 41 fonun 20 adedinde BİM A.Ş. (BIMAS), 16 adedinde Türk Havayolları (THYAO), 13’ünde Migros (MGROS) ve 12’sinde KCHOL (Koç Holding) fon portföylerinde en yüksek ağırlığa sahip ilk 5 hisse senedi içinde yer alıyor.

Sonrasında Pegasus (PGSUS), Tofaş Oto (TOASO), Coca Cola İçecek (CCOLA), Tüpraş (TUPRS) ve Sabancı Holding (SAHOL) hisse senetlerini de görmek mümkün. Bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak bakmak da değerli, çünkü portföy yöneticileri piyasadaki genel gidişat ve beklentiler çerçevesinde fon dağılımlarını değiştirebiliyor.

Bu açıdan baktığımızda, Nisan-Mayıs verileri arasında İş Bankası (ISCTR), Mavi Giyim (MAVI), Turkcell (TCELL) ve Ford Otosan (FROTO) hisse senetlerinin fon portföylerinde bir önceki aya göre daha çok ilk sıralarda tercih edildiğini görüyoruz. Bir önceki aya göre fon portföylerinde ilk 5 hisse senedi arasında daha az yer bulan hisse senetlerinde CCOLA, PGSUS ve TOASO’ü sayabiliriz.

Önceki ay fonların portföyünde ilk 5 hisse senedi arasında yer almayıp bu dönem eklenen veya portföydeki payı artarak ilk 5 hisse senedi arasında girenlere bakarsak da ASTOR, CWENE, GUBRF, VESTL, KMPUR ve KOZAL hisse senetlerini görüyoruz.

Kurdaki artış beklentisi ile ihracat oranı yüksek olan şirketlere yönelim olduğunu belirtmek mümkün. Fon portföylerindeki değişimler, fonların ne kadar aktif yönetildiğinin de bir göstergesi. Fonlar, Piyasadaki gelişme ve beklentilere göre dönemsel değişiklikler yaparken uzun vadeli bakış açısıyla da değer yaratmaya çalışıyor.

Bu açıdan özellikle sermaye piyasaları ile yeni tanışan yatırımcılar için fonların önemi büyük. Seçim sonrası için orta-uzun vade pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de tek hisse senedine yatırım tercihi yerine fonlara yönelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.