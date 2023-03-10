Fonların hisse senedi tercihleri

Şubat ayının son günlerini de kapsayan Mart ayının ilk haftası, yurt içinde siyaset düzlemindeki gelişmelerle, baş döndürücü bir şekilde geçti. Bunun Borsa İstanbul’a etkisini 3 Mart ile 8 Mart arasında takip ettik. Millet İttifak’ındaki gerilim ile önce negatife dönen borsa, uzlaşma sonrasında yönünü yukarı çevirdi.

Bunun yansıması olarak hisse senedi yoğun fonların uzun bir aradan sonra yeniden yatırımcıların radarına girdiğini söyleyebiliriz. Getirilerin yükselmesi ve beklentiler çerçevesinde fonlara para girişi ve yatırımcı adedinde artışı gözlemliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Borsa İstanbul’un yükselişinde fonların çok önemli payı olduğunu değerlendirmiştik.

Fonlara para girişi olması bu etkiyi tekrar gündeme getirecektir. Fonların yatırım tercihleri de piyasanın yönü bakımından önem kazanıyor olacak; bu nedenle her ay başında KAP’ta yayınlanan portföy dağılımı raporlarını incelemek değerli.

Genel bir bilgi verelim; yatırım fonları (serbest fonlar hariç) her ayın ilk haftasında bir önceki ayın sonuna ait portföylerini kıymet bazında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan etmek zorunda. Sırf bu raporlardan yola çıkarak yatırım kararı oluşturmak doğru değil çünkü raporun bir önceki aya ait ve güncel hisse dağılımı günlük olarak değişebilir, ancak genel eğilim ve portföy yöneticilerinin tercihleri anlamında bir değerlendirme sunabiliceğini düşünüyorum.

Belirttiğim mantık çerçevesinde 70’e yakın fonun Mart ayı başında açıklanan Şubat ayına ait dağılımlarını inceleyerek, yatırım yaptığı ve portföyünde en yüksek paya sahip ilk 5 hisseyi analiz ettim. Genel olarak bakıldığında, belli hisse senetlerinde yoğunlaşmayı görebiliyoruz.

Rakamsal ifade edersek, 70 fonun 37 adedinde Türk Havayolları (THYAO), 27 adedinde Tüpraş (TUPRS) ve 26 adedinde BİM A.Ş. (BIMAS) hisse senedi, fon portföylerinde ilk 5 hisse senedi içinde yer alıyor. Sonrasında Şişecam (SISE) ve Erdemir (EREGL) hisse senetlerini de görmek mümkün.

Aydan aya tercih değişiklikleri de önemli, çünkü portföy yöneticileri piyasadaki genel gidişat ve beklentiler çerçevesinde fon dağılımlarını değiştirebiliyor. Bu açıdan baktığımızda, Ocak-Şubat verileri arasında belirgin değişimleri analiz edebiliriz. Bu türden değişimi Turkcell (TCELL) hisse senedinde görüyoruz.

Ocak sonu dağılımlarına göre TCELL 11 fonun içeriğinde en yüksek paya sahip 5 hisse arasında yer alırken, Şubat sonu dağılımlarında bu rakamın 3’e düştüğünü görüyoruz. Olumlu yönde değişimi gördüğümüz hisse senetleri olarak BIMAS, SISE, SAHOL, KRDMD ve ISCTR’yi sayabiliriz.

Önceki ay fonların portföyünde ilk 5 hisse senedi arasında yer almayıp bu dönem eklenen veya portföydeki payı artarak ilk 5 hisse senedi arasında girenlere bakarsak da gıda, çimento ve enerji hisse senetlerini görüyoruz.

Fon portföylerindeki değişimler, fonların ne kadar aktif yönetildiğinin de bir göstergesi. Fonlar, Piyasadaki gelişme ve beklentilere göre dönemsel değişiklikler yaparken uzun vadeli bakış açısıyla da değer yaratmaya çalışıyor. Bu açıdan özellikle sermaye piyasaları ile yeni tanışan yatırımcılar için fonların önemi büyük.