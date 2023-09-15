Fonların yeni ayda hisse seçimleri

Yerli yatırımcının getiri arayışı çerçevesinde öne çıkan adresi niteliğindeki Borsa İstanbul’da, Eylül ayı da pozitif başladı. Özellikle Orta Vadeli Program’ın açıklanması sonrasında yabancı kredi derecelendirme kuruluşları ve yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasının da etkisini görüyoruz.

Kısa vadede düzeltmelerin olması çok olası ve normal ama orta vade için enflasyon üzeri getiri beklentisi aracı kurum strateji raporlarında da dile getiriliyor. Hisse senedine fonlar üzerinden de yatırım artıyor. Hatta bu hafta içinde Dünya Gazetesi’ndeki analizde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde hisse senedi yatırımlarının payının altın yatırımlarını geçtiği değerlendirildi.

Menkul kıymet yatırım fonlarında da yatırımcı ilgisindeki artış ile hem para girişi hem de yatırımcı adet artışı gözlemliyoruz. Hisse senedine yatırım sağlayan fonlarda da çeşitlenmeyi takip ediyoruz. Son dönemde özellikle belirli bir tema çerçevesinde hisse senedine yatırım sağlayan fonların işleme açıldığını gördük.

Örnek verirsek; Allbatross Portföy’ün İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonu - AOJ, Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu - GIH, İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonu - AEV ve Yapı Kredi Portföy’ün büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım sağlayan BIST100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu - YHB son iki ay içinde yatırımcılar ile buluştu. Fonlara para girişinin olması ve fonların tercih edeceği hisse senetleri, piyasanın yönünü belirleme anlamında önem kazanıyor.

Bu kapsamda; her ay başında KAP’ta yayınlanan hisse senedi detayında portföy dağılımı raporlarını inceleyerek fon yöneticilerinin tercihlerinde öne çıkan hisse senetlerini paylaşıyorum. Tabi bunu yaparken bir önemli noktayı belirtmekte fayda var; sırf bu raporlardan yola çıkarak yatırım kararı oluşturmak doğru değil çünkü rapor bir önceki ayın son gününe ait ve güncel hisse dağılımı günlük olarak değişebiliyor.

Yani raporda görünen hisse senetleri ay sonuna kadar aynı oranda fon portföyünde taşınıyor diye bir durum olmayabilir, ancak genel eğilim ve portföy yöneticilerinin tercihleri anlamında bir değerlendirme sunabiliceğini söyleyebiliriz. Belirttiğim mantık çerçevesinde Tefas’ta işlem göre 50 hisse senedi yoğun fonun Eylül ayı başında açıklanan Ağustos sonuna ait dağılımlarını inceleyerek, yatırım yaptığı ve portföyünde en yüksek paya sahip ilk 10 hisseyi analiz ettim.

Genel olarak bakıldığında, Bankacılık hisseleri yanında döviz kazancı da olan BIST30 endeks hisse senetlerinde yoğunlaşmayı görebiliyoruz. Rakamsal ifade edersek, 50 fonun 23 adedinde Türk Havayolları (THYAO), Akbank (AKBNK) ve BİM A.Ş. (BIMAS), 19 adedinde Tüpraş (TUPRS) ve İş Bankası (ISCTR), 18’inde KCHOL (Koç Holding) ve 17’sinde Turkcell (TCELL) fon portföylerinde en yüksek ağırlığa sahip ilk 10 hisse senedi içinde yer alıyor.

Sonrasında Sabancı Holding (SAHOL), Ereğli Demir Çelik (EREGL), Mavi Giyim (MAVI), Migros (MGROS), CocaCola İçecek (CCOLA), Pegasus (PGSUS) ve Şişecam (SISE) hisse senetlerini de görmek mümkün. Bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak bakmak da değerli, çünkü portföy yöneticileri piyasadaki genel gidişat ve beklentiler çerçevesinde fon dağılımlarını değiştirebiliyor.

Bu açıdan baktığımızda, Temmuz-Ağustos verilerine göre, Akbank, İş Bankası, Turkcell, Ereğli Demir Çelik ve Mavi Giyim hisse senetlerinin fon portföylerinde bir önceki aya göre daha çok ilk sıralarda tercih edildiğini görüyoruz. Bir önceki aya göre fon portföylerinde ilk 5 hisse senedi arasında daha az yer bulan hisse senetlerinde DOAS, TTRAK, ASELS ve TOASO’yu sayabiliriz.

Önceki ay fonların portföyünde ilk 10 hisse senedi arasında yer almayıp bu dönem eklenen veya portföydeki payı artarak ilk 10 hisse senedi arasında girenlere bakarsak da DEVA, EUPWR, ANGEN, KTSKR, KOZAL ve AKSEN hisse senetlerini görüyoruz. Özellikle Deva Holding hisse senedinin yoğun olarak fon portföylerinde ilk 10 hisse içine eklendiğini görüyoruz.

Fon portföylerindeki değişimler, fonların ne kadar aktif yönetildiğinin de bir göstergesi. Fonlar, piyasadaki gelişme ve beklentilere göre dönemsel değişiklikler yaparken uzun vadeli bakış açısıyla da değer yaratmaya çalışıyor. Bu açıdan özellikle sermaye piyasaları ile yeni tanışan yatırımcılar için fonların önemi büyük. Orta-uzun vade pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de tek hisse senedine yatırım tercihi yerine fonlara yönelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.