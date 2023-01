Hisse fonlarında öne çıkan tema değişiyor

2022 yılını en çok hisse senedi ve hisse senedi yoğun fonları konuşarak kapatmıştık, yeni yılda da aynı durum devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi. Özellikle geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri borsada yaşanan volatilite, yatırımcıları oldukça tedirgin etti ve bu tür dalgalanmaların sürmesi olası.

Hisse senedine yatırımı fon üzerinden uzun vadeli yapan yatırımcılar ise geçen haftakine benzer dalgalanmalarda, gün içindeki fiyat hareketlerini takip etmek durumunda kalmıyor ve sakin kalarak yatırımlarını koruyabiliyor. Perşembe günü BIST100’ün %7,4’lük düşüşünde, 80 hisse fonunun 60 adedi BIST100’deki düşüşten daha az kayıp yaşadılar. Bu da fonun özellikle yeni yatırımcılar için ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor.

Hisse senedi fonlarına bakıldığında birçok farklı alternatif söz konusu ve 2022’de BIST100 Dışı Hisse Fonları’nın olduğu gibi dönem dönem bazı temalar öne çıkabiliyor. Bu yazıda son dönem endeks/tema bazında bir değişim olup olmadığını inceleyeceğiz.

Yatırım temalarına göre sınıflandırma

Borsa İstanbul'a yatırım sağlayan hisse senedi fon getirilerinde son 1/3/6 ve 12 aya bakıp fonları yatırım temalarına göre sınıflandırınca, son 1 ay farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Çıkan tabloyu yorumlarsak, 2022’nin öne çıkan teması BIST100 Dışı Hisse Senedi Fonları’ndaki getirilerin son ay azaldığı ve BIST30, Temettü, Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonları’nda getirilerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Rakamlara dökersek, ortalamada geçen sene içinde %20 aylık getiri sağlamış BIST100 Dışı Hisse Fonları, son bir ayda eksi %6’lık bir performans gösterdi. Tüm hisse senedi fonlarının son ay ortalamada %2 getiri sağladığını düşünürsek BIST100 Dışı Hisse Fonları için olumsuz tabloyu net görebiliriz. Tersten baktığımızda ise son 1 yıl %110’a yakın getiri ile hisse senedi fon kategorisi içinde en düşük getirileri sağlayan Temettü Hisse Fonları son ay %5 getiri ile İştirak, Bankacılık ve Sürdürülebilirlik temalı hisse senedi fonları arkasında 4.sırada görünüyor.

Temettü Hisse Fonlar, endeksin üzerinde getiri sağladı

Temettü Hisse Fonları özelinde son 2 yıl benzer bir durum var. Son 2 yılın ilk çeyreklerine baktığımızda, bu fonların BIST100 üzeri getiri sağladığını görüyoruz. 2021 Ocak-Mart döneminde %4, 2022 aynı dönemde %21 getiri ile yatırımcılarını memnun etmiş görünüyor. Aynı eğilim son 1 ay için geçerli ama Mart sonuna kadar devam edecek mi göreceğiz. Bir parantez de herhangi bir temaya/endekse yatırım yapmayan ve portföy yöneticisi tarafından aktif hisse senedi seçimi yapılan fonlara açabiliriz. Yurtdışında genelde endeks fonlarının, aktif yönetilen fonlara göre daha başarılı olduğu kanaati varken bizim piyasamızda tam tersi geçerli. İncelediğim dönemlerin hepsinde aktif yönetilen fonların ortalama getirisi, BIST100 getirisi ve ortalama hisse senedi fon getirisini geçmiş görünüyor.

Getirilerdeki tema değişikliği yatırımcı ilgisine de yansımış görünüyor. Son 1 hafta yatırımcı adetlerinde BIST100 Dışı Fonlarda azalış gözlemlerken, BIST30, İştirak, Temettü hisse senedi fonlarında artışlar görüyoruz.

Borsa İstanbul gül bahçesi vadetmiyor

Borsa İstanbul, getiri arayışında olan yatırımcılar için hala en önemli alternatif ama son 1 hafta gösterdi ki; bu piyasa her an her gelişmeye açık ve özellikle finansal okuryazarlığı görece düşük yeni yatırımcı için gül bahçesi vadetmiyor. Fonlar, hisse senedine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için, hisse seçimi ve birden fazla hisseye yatırım ile riski dağıtma tarafında yardımcı olabilir. Dönemsel öne çıkan temaları yakalamak için hisse senedi fonlarını çeşitlendirmenin de önemini tema bazında fonları incelediğimizde anlıyoruz.