Hisse senedi fonları enflasyonu yendi
Bu hafta içinde TUİK tarafından tüketici enflasyonu aylık bazda %1,64, yıllık bazda %71,6 olarak açıklandı. Beklentiler zaten düşüş olacağı yönünde olmakla beraber, beklentilerin üzerinde bir gerileme görüyoruz. Bu ilerisi için önemli ve değerli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ekonomi yönetiminden de dezenflasyonun başladığına dair söylemlerin geldiğini gözlemliyoruz.
Yüksek enflasyon döneminde birikimlerin değerini korumak için doğru yatırım tercihleri oldukça önemli ve bunu sağladığınızda enflasyon üzeri getiriyi yakalamak mümkün. Bu amaç çerçevesinde yatırım fonları yatırımcıların en önemli yoldaşı konumunda değerlendirilebilir. Enflasyon üzeri getiri yaratmış fonlara ve türlerine daha detaylı bakalım.
Yıllık enflasyon üzerinden değerlendirdiğimizde, TEFAS’ta işlem gören 500 üzeri fon arasında, 164 adedinin enflasyonun üzerinde getiri sağladığını görüyoruz. Ortalamada 3-4 fondan biri enflasyondan yatırımcısını korumuş anlamına geliyor. Değerli bir tablo olarak yorumlanabilir.
164 fon enflasyon üzeri getiri sağladı
Detaylı incelediğimizde, yıllık bazda enflasyon üzeri getiri sağlayan 164 fonun 98’i hisse senedi yoğun fonlardan oluşuyor. Bu fonlar minimum %80 hisse senedini sürekli portföyde bulunduran ve %0 stopaja tabi fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Ortalamada %120 gibi etkileyici bir getiri performansına sahip hisse senedi fonları, %80 getiri yaratmış BIST100 endeksinin de üzerinde performans gösterdi. Özellikle bankacılık ve teknoloji şirketleri hisse senetlerinin tema olarak öne çıktığını görüyoruz.
Ocak-Şubat aylarında teknoloji hisseleri rallisi yerini bankacılık hisselerine bırakırken, özellikle sınai endeks içerikli ihracatçı şirketler hisse senedi fonlarının BIST100 ve enflasyon gerisinde kaldığını görüyoruz. BIST30 endeksine yatırım sağlayan BIST30 endeks fonları ise ortalamada %80 ile enflasyon üzeri getiriyi yatırımcılarına kazandırdı. Yabancı yatırımcıların ilgisinin büyük hisselerde yoğunlaşabileceğini değerlendirdiğimizde uzun vadeli birikim için BIST30 şirketlerinden oluşan fonlar, yatırımcıların odağında yer alabilir.
Enflasyon üzeri getiriyi sağlamış ve çoklu varlık yatırımı yapan karma/değişken/fon sepeti ve serbest fonların adedi 50 ve bunların ortalama getirisi %95 olarak gerçekleşmiş. İlk 5’e baktığımızda %51 ve üzeri hisse senedi içeren fonların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Hisse senedi ağırlıklı yatırımların performansı bu fonlara da sirayet etmiş görünüyor.
Yabancı tematik fonlarda teknoloji ön planda
Yabancı hisse içerikli ve tematik fonlar teknoloji teması önderliğinde getiri yaratmaya devam ediyor. Yıllık performansları incelediğimizde, enflasyon üzeri getiri sağlayan 16 fon yer aldığını görüyoruz. Teknoloji temasının hakim olduğu 16 fonda alt temalara bakıldığında siber güvenlik, metaverse, dijital yaşam teknolojileri, sürdürülebilirlik ve blok zincir temaları öne çıkıyor.
Öte yandan, temiz enerji, tarım, elektrikli araçlar ve emtia fonları enflasyona yenik düşerek yıllık %40 altında getiriyi yatırımcılarına sağladı. Bu temalar içinde önümüzdeki dönem tarım ve global büyümenin hız kazanması ile emtia öne çıkabilir. Temiz enerji temasının performansı ise ABD başkanlık yarışı kapsamında şekillenebilir. Trump’ın yeşil enerji konusunda daha mesafeli olduğunu değerlendirmekte ve buna göre pozisyon almakta fayda var.
Altın ve gümüşün performansı
Altın ağırlıklı kıymetli madenler fonları %53 ortalama getiri ile enflasyonun altında kaldı. Gram altında getiri %53-54 arasında gerçekleşirken, gümüş içerikli fonlar %59 ortalama getiri ile daha iyi performans gösterdi. Altın fonları enflasyon altında kalsa bile gram altın üzeri getiriyi yakalamış görünüyor. Bu kapsamda hep söylediğim gibi altın yatırımı için fonlar en değerli alternatif.
Para piyasası ve borçlanma araçları fonları
Düşük riskli getiriyi hedefleyen yatırımcıların ağırlıklı tercih ettiği para piyasası fonlarında ortalama getiriler %50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun altında getiriye rağmen mevduat üzeri getirinin oluştuğunu görüyoruz.
Dövizdeki stabil seyir ile birlikte CDS’teki gerilemeye rağmen Eurobond fonları ise ortalama %44 getiri ile enflasyonun altında kaldı. En iyi Eurobond fonunun %55 getiri sağladığını söyleyebiliriz. Faizlerdeki yükseliş nedeniyle orta-uzun vadeli Devlet Tahvili içeren borçlanma araçları fonları %40 altında getiri sağladı. Ancak, faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte bu fonların getirilerinde artış bekleniyor. Önümüzdeki dönem için bu fonları takibe almakta fayda görüyorum.
Önümüzdeki dönem beklentilerini değerlendirecek olursak, hisse senedi fonlarının mevcut ekonomi politikası, artan yabancı yatırımcı ilgisi ve not artışları beklentisi ile enflasyon üzeri getiriyi sürdürmelerini bekleyebiliriz. Bunun yanında Fed faiz indirimleri ve yapay zeka temasında gelişmeler yurt dışı içerikli hisse fonlarını da ön plana çıkarıyor. Tabi burada çeşitlendirme yapmak çok önemli. Altında da Fed faiz kararı, Merkez Bankaları rezerv talebi ve jeopolitik riskler çerçevesinde yön yukarı olabilir. Tabi bu kurdaki hareketin sınırlı olmasını beklediğimizi de hatırlatmakta fayda var.
Beklentiler ve fonların performansları çerçevesinde çeşitlendirilmiş bir portföyle enflasyonu geçmek mümkün, burada yatırım danışmanlarından da yardım alarak birikimlerinizi koruyabilirsiniz.