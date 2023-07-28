Hisse senedi fonlarında temalar çeşitleniyor

Borsa İstanbul’daki yükselişin Haziran’a paralel şekilde Temmuz ayında da devam etmesi, yatırım fonları yatırımcılarının yönünü uzun zamandan sonra tekrar yurt içi hisse senedi fonlarına çevirmesini sağladı.

Temmuz ayı başından itibaren getiriden arındırarak bakıldığında 4 milyar TL’ye yakın hisse senedi fonlarında büyüme görüyoruz.

Yatırımcı adedinde artış ve yeni para girişi oldukça portföy yönetim şirketlerimizin hisse senedi içerikli fonları çeşitlendirme iştahı da artıyor. Son ay içinde farklı tema ve içeriklerde yeni hisse fonların işleme açıldığını ve yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü takip ettik.

Son dönemde kurulan hisse senedi içerikli fonlara baktığımızda fonların içerdiği temalar; büyüme hisseleri, değer yatırımı, gıda ve içecek, BIST100 dışı olarak öne çıkıyor. Bunlara ek olarak katılım hisse senedi fonlarında da çeşitlenmenin arttığını görüyoruz. Hisse senedi piyasasında yükseliş ve ilgi çekici yatırım temaları ile birleşince, fona giriş ve yatırımcı adetlerinde hızlı büyüme görüyoruz.

Örneğin Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Ak Portföy Büyüyen Şirketler endeksi içindeki 30 şirkete yatırım sağlayan Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu’nun ilk ayı dolmadan 35000 yatırımcısı ile en yüksek yatırımcı adedine sahip fon olduğunu takip ettik. Fonun güncel büyüklüğü 1 milyar TL seviyesine yaklaşıyor. Fonu tema olarak ayrıştıran yüksek büyüme potansiyeli olan hisselere odaklanması ve 30 belirli şirkete yatırım yapması olarak değerlendirilebilir.

Diğer yanda yine uzun vadeli hisse senedi yatırımını önceliği arasına alan ve bu mantıkla yönetim ücretini düşük ve al/sat işlem maliyetlerini sınırlı tutarak, fon giderlerini sınırlayarak yatırımcıya getiri yaratma hedefi olan KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Fonu da ilk ayında 2300 yatırımcı ve 150 milyon TL’ye yakın büyüklük elde etmiş görünüyor. Bu iki fon da dahil olmak üzere son dönem işleme açılan hisse senedi fonlarının şeffaf bir şekilde yatırımcılarına hangi temaya, sektöre ve hatta hisse senedine yatırım yapacağını açıklaması da çok değerli.

Getiri verisi olmadan yeni fonların bu büyüklüklere ulaşmasında bunun da payı büyük. Burada sektörün alması gereken çok yol var diye düşünüyorum. Portföy yönetim şirketleri bir yandan geçmiş getiri üzerinden fon alım kararı verilmemesi üzerine yatırımcıları yönlendirirken (ki bu çok doğru), fona dair getiri ve aylık kap portföy dağılım raporu dışında iletişimi sınırlı tutuyor.

KAP portföy dağılımlarını yüzlerce satır veri olarak paylaşan şirketleri hala maalesef görüyoruz. Sektörün gelişmesi için bilgilendirme ve fonların tanıtımı çok önemli. Hisse senedi yatırımı için fonlar özellikle birikimlerini finansal piyasalarda yeni değerlendirmeye başlayan yatırımcılar için önemli fayda sağlıyor.

Hisse seçimi, günlük piyasa takibi ve alım/satım zamanlaması tarafında fonlar, tekil hisse yatırımına göre daha avantajlı. Bu nedenle hisse senedi fonları üzerinden Borsa İstanbul’a yatırım, uzun vadede sermaye piyasası katılımını da teşvik edecektir. Burada önemli konu fonlarla ilgili çeşitlenme ve tema farklılaşması yanında, yatırımcıların bilgilendirilmesi için iletişim ve bilgilendirmelerin artması olacaktır.