Hisse senedi yatırımı için fonları değerlendirin

Hisse yatırımı için fonların pozitif ayrıştığı bir dönemden geçiyoruz. BIST 100 Endeksinin negatif getiri sağladığı dönemde 92 hisse senedi fonundan 57'sinin pozitif getiri sağladığı görüldü.

Uzun bayram tatili önce­sinde piyasalarda tansi­yon yüksek. Hem yurt dı­şı hem de yurt içi piyasalar yaz sı­caklarından nasibini almışcasına sıcak kalmaya devam ediyor. Yurt dışı piyasalarda gündem uzun za­mandan beri konuştuğumuz glo­bal enflasyonda düşüş ve faiz in­dirim döngüsünün ne zaman baş­layacağı ekseninde oluşurken, içeride makro veriler ve yurt dı­şı yatırımcıların ilgisi olarak öne çıkıyor. Tabi yurt içi için son dö­nemde sıklıkla konuşulan borsa ve kripto piyasalarda vergilendir­meyi de dikkate almakta fayda var.

Haziran ayı başından itibaren bakıldığında özellikle yurt içi pi­yasalarda risk iştahında azalı­şı takip ediyoruz. Mayıs ayında bankacılık endeksindeki yükse­liş ile güçlü getirileri yatırımcıla­rına sunan Borsa İstanbul’da ha­ber akışına bağlı olarak düzeltme hareketini gözlemliyoruz. Bu nok­tada Haziran ayına 10400 sevi­yesinden başlayan BIST100 en­deksinin 10.06.2024’e kadar ne­gatif bir seyir sergilediğini izledik. 10000 puan seviyesini de aşağı kı­ran endekste özellikle işlem ver­gisine dair haber akışı ile tekrar yukarı döndüğünü gözlemliyoruz.

Hisse senetlerindeki düşüş ile birlikte yatırımcı psikolojisi­nin de negatif etkilendiğini söy­lemek mümkün. Zaten borsa­da çıkış bankacılık hisseleri ek­seninde gerçekleştiği için çoğu yatırımcı portföyünün yükseli­şe iştirak edemediğini yatırımcı yorumlarından takip ediyorduk.

Düşüşle birlikte portföylerde­ki kayıpların derinleştiğini gö­rüyoruz. Bu kapsamda hisse se­nedi ağırlıklı fonların çeşitlen­dirilmiş yapısı ile birlikte daha başarılı bir sınav verdiğini söy­leyebiliriz. Rakamlarla ifade ede­lim. 13 Haziran itibarıyla baktı­ğımızda, son 1 ayda BIST100 en­deksinin %0,5 kayıp yaşadığını görüyoruz. BIST30 endeksi öze­linde ise %0,5 pozitif getiriyi takip ediyoruz. Fonlara bakıldığında aylık getiride BIST100 üzerinde getiri sağlayan hisse senedi fonu adedi 61 olarak karşımıza çıkı­yor.

Toplam 92 fon olarak düşün­düğümüzde BIST100 üzerin­de getiri sağlayan fon oranı %66. BIST100’ün negatif getirdiği dö­nemde pozitif kalmayı başarabi­len fon adedi ise 57. Bu da oldukça değerli. Bu 57 fonun BIST30 üzeri getiriyi de yakaladıklarını söyle­yelim. Katılım esaslı olarak yatı­rım yapan hisse senedi fonlarında durum ise daha başarılı. Toplam 13 katılım hisse senedi fonu mev­cut ve son 1 ayda BIST Katılım 50 Endeksi üzerinde getiri yaratma­yı başaran fon adedi 10. Bu fonlar arasında 2 adedi ise yatırımcıları­na aylık süre zarfında kazanç sağ­lamayı başarmış.

Hisse seçimini uzmanlara bırakmakta fayda var

Sektör ve endeksten ziyade his­se senedi seçiminin öne çıkacağı ve kazanç/kayıp oranını etkileye­ceği önümüzdeki dönemde, işi uz­manına bırakmak ve hisse senedi yatırımını fonlar üzerinden yap­makta fayda var. Bayram sonrasın­da gri listeden çıkış ve not artırımı gibi konuları konuşuyor ve buna göre beklentileri oluşturuyor ola­cağız, bu nedenle hisse senedin­deki son 1 aylık dönemden daha zi­yade beklentilere göre portföyleri oluşturmakta fayda var.

Herkese sağlıklı, mutlu ve hu­zurlu bir bayram diliyorum.