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Hisse senedi yatırımı için fonları değerlendirin

E. Onur DUYGU
E. Onur DUYGU FON DÜNYASI info@dunyaeko.com

Hisse yatırımı için fonların pozitif ayrıştığı bir dönemden geçiyoruz. BIST 100 Endeksinin negatif getiri sağladığı dönemde 92 hisse senedi fonundan 57'sinin pozitif getiri sağladığı görüldü.

Uzun bayram tatili önce­sinde piyasalarda tansi­yon yüksek. Hem yurt dı­şı hem de yurt içi piyasalar yaz sı­caklarından nasibini almışcasına sıcak kalmaya devam ediyor. Yurt dışı piyasalarda gündem uzun za­mandan beri konuştuğumuz glo­bal enflasyonda düşüş ve faiz in­dirim döngüsünün ne zaman baş­layacağı ekseninde oluşurken, içeride makro veriler ve yurt dı­şı yatırımcıların ilgisi olarak öne çıkıyor. Tabi yurt içi için son dö­nemde sıklıkla konuşulan borsa ve kripto piyasalarda vergilendir­meyi de dikkate almakta fayda var.

Haziran ayı başından itibaren bakıldığında özellikle yurt içi pi­yasalarda risk iştahında azalı­şı takip ediyoruz. Mayıs ayında bankacılık endeksindeki yükse­liş ile güçlü getirileri yatırımcıla­rına sunan Borsa İstanbul’da ha­ber akışına bağlı olarak düzeltme hareketini gözlemliyoruz. Bu nok­tada Haziran ayına 10400 sevi­yesinden başlayan BIST100 en­deksinin 10.06.2024’e kadar ne­gatif bir seyir sergilediğini izledik. 10000 puan seviyesini de aşağı kı­ran endekste özellikle işlem ver­gisine dair haber akışı ile tekrar yukarı döndüğünü gözlemliyoruz.

Hisse senetlerindeki düşüş ile birlikte yatırımcı psikolojisi­nin de negatif etkilendiğini söy­lemek mümkün. Zaten borsa­da çıkış bankacılık hisseleri ek­seninde gerçekleştiği için çoğu yatırımcı portföyünün yükseli­şe iştirak edemediğini yatırımcı yorumlarından takip ediyorduk.

Düşüşle birlikte portföylerde­ki kayıpların derinleştiğini gö­rüyoruz. Bu kapsamda hisse se­nedi ağırlıklı fonların çeşitlen­dirilmiş yapısı ile birlikte daha başarılı bir sınav verdiğini söy­leyebiliriz. Rakamlarla ifade ede­lim. 13 Haziran itibarıyla baktı­ğımızda, son 1 ayda BIST100 en­deksinin %0,5 kayıp yaşadığını görüyoruz. BIST30 endeksi öze­linde ise %0,5 pozitif getiriyi takip ediyoruz. Fonlara bakıldığında aylık getiride BIST100 üzerinde getiri sağlayan hisse senedi fonu adedi 61 olarak karşımıza çıkı­yor.

Toplam 92 fon olarak düşün­düğümüzde BIST100 üzerin­de getiri sağlayan fon oranı %66. BIST100’ün negatif getirdiği dö­nemde pozitif kalmayı başarabi­len fon adedi ise 57. Bu da oldukça değerli. Bu 57 fonun BIST30 üzeri getiriyi de yakaladıklarını söyle­yelim. Katılım esaslı olarak yatı­rım yapan hisse senedi fonlarında durum ise daha başarılı. Toplam 13 katılım hisse senedi fonu mev­cut ve son 1 ayda BIST Katılım 50 Endeksi üzerinde getiri yaratma­yı başaran fon adedi 10. Bu fonlar arasında 2 adedi ise yatırımcıları­na aylık süre zarfında kazanç sağ­lamayı başarmış.

Hisse seçimini uzmanlara bırakmakta fayda var

Sektör ve endeksten ziyade his­se senedi seçiminin öne çıkacağı ve kazanç/kayıp oranını etkileye­ceği önümüzdeki dönemde, işi uz­manına bırakmak ve hisse senedi yatırımını fonlar üzerinden yap­makta fayda var. Bayram sonrasın­da gri listeden çıkış ve not artırımı gibi konuları konuşuyor ve buna göre beklentileri oluşturuyor ola­cağız, bu nedenle hisse senedin­deki son 1 aylık dönemden daha zi­yade beklentilere göre portföyleri oluşturmakta fayda var.

Herkese sağlıklı, mutlu ve hu­zurlu bir bayram diliyorum.

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