Hisse senedi yatırımı için fonları değerlendirin
Hisse yatırımı için fonların pozitif ayrıştığı bir dönemden geçiyoruz. BIST 100 Endeksinin negatif getiri sağladığı dönemde 92 hisse senedi fonundan 57'sinin pozitif getiri sağladığı görüldü.
Uzun bayram tatili öncesinde piyasalarda tansiyon yüksek. Hem yurt dışı hem de yurt içi piyasalar yaz sıcaklarından nasibini almışcasına sıcak kalmaya devam ediyor. Yurt dışı piyasalarda gündem uzun zamandan beri konuştuğumuz global enflasyonda düşüş ve faiz indirim döngüsünün ne zaman başlayacağı ekseninde oluşurken, içeride makro veriler ve yurt dışı yatırımcıların ilgisi olarak öne çıkıyor. Tabi yurt içi için son dönemde sıklıkla konuşulan borsa ve kripto piyasalarda vergilendirmeyi de dikkate almakta fayda var.
Haziran ayı başından itibaren bakıldığında özellikle yurt içi piyasalarda risk iştahında azalışı takip ediyoruz. Mayıs ayında bankacılık endeksindeki yükseliş ile güçlü getirileri yatırımcılarına sunan Borsa İstanbul’da haber akışına bağlı olarak düzeltme hareketini gözlemliyoruz. Bu noktada Haziran ayına 10400 seviyesinden başlayan BIST100 endeksinin 10.06.2024’e kadar negatif bir seyir sergilediğini izledik. 10000 puan seviyesini de aşağı kıran endekste özellikle işlem vergisine dair haber akışı ile tekrar yukarı döndüğünü gözlemliyoruz.
Hisse senetlerindeki düşüş ile birlikte yatırımcı psikolojisinin de negatif etkilendiğini söylemek mümkün. Zaten borsada çıkış bankacılık hisseleri ekseninde gerçekleştiği için çoğu yatırımcı portföyünün yükselişe iştirak edemediğini yatırımcı yorumlarından takip ediyorduk.
Düşüşle birlikte portföylerdeki kayıpların derinleştiğini görüyoruz. Bu kapsamda hisse senedi ağırlıklı fonların çeşitlendirilmiş yapısı ile birlikte daha başarılı bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Rakamlarla ifade edelim. 13 Haziran itibarıyla baktığımızda, son 1 ayda BIST100 endeksinin %0,5 kayıp yaşadığını görüyoruz. BIST30 endeksi özelinde ise %0,5 pozitif getiriyi takip ediyoruz. Fonlara bakıldığında aylık getiride BIST100 üzerinde getiri sağlayan hisse senedi fonu adedi 61 olarak karşımıza çıkıyor.
Toplam 92 fon olarak düşündüğümüzde BIST100 üzerinde getiri sağlayan fon oranı %66. BIST100’ün negatif getirdiği dönemde pozitif kalmayı başarabilen fon adedi ise 57. Bu da oldukça değerli. Bu 57 fonun BIST30 üzeri getiriyi de yakaladıklarını söyleyelim. Katılım esaslı olarak yatırım yapan hisse senedi fonlarında durum ise daha başarılı. Toplam 13 katılım hisse senedi fonu mevcut ve son 1 ayda BIST Katılım 50 Endeksi üzerinde getiri yaratmayı başaran fon adedi 10. Bu fonlar arasında 2 adedi ise yatırımcılarına aylık süre zarfında kazanç sağlamayı başarmış.
Hisse seçimini uzmanlara bırakmakta fayda var
Sektör ve endeksten ziyade hisse senedi seçiminin öne çıkacağı ve kazanç/kayıp oranını etkileyeceği önümüzdeki dönemde, işi uzmanına bırakmak ve hisse senedi yatırımını fonlar üzerinden yapmakta fayda var. Bayram sonrasında gri listeden çıkış ve not artırımı gibi konuları konuşuyor ve buna göre beklentileri oluşturuyor olacağız, bu nedenle hisse senedindeki son 1 aylık dönemden daha ziyade beklentilere göre portföyleri oluşturmakta fayda var.
Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum.