İş Bankası, sanal depo şirketi Hamurlabs’a ortak oluyor

Bankaların dijital alana yönelik yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. İş Bankası’nın iştiraki 612 milyon liralık sermayeli Topkapı Danışmanlık, e-depo alanında dev markalarla çalışan Hamurlabs’ın yüzde 20’sine ortağı oluyor.

Türk bankaları son dönemde ödeme sistemlerinden coin borsalarına kadar birçok teknoloji tabanlı şirketlere yatırım yapıyor. Akbank’tan Fibabank’a, birçok Türk bankası sahibi olduğu yatırım ve girişim fonlarıyla dijital dünyayı yakından takip ediyor, hisse alıyor. Bunlardan en fazla dikkat çekenlerinden biri de İş Bankası.

2020 yılında MokaPOS çözümü ile sanal POS altyapısı kullanarak KOBİ’lerin tüm banka kartlarından ödeme almalarını sağlayan Moka Ödeme’yi 3.8 milyon dolara satın alan İş Bankası, bu kez başka bir iştiraki kanalıyla önemli bir hisse alımına imza atıyor. İş Bankası Grubu’na ait Topkapı Danışmanlık, e-depo alanında faaliyet gösteren Hamurlabs Elektronik’in yüzde 20’sini satın alıyor.

Anlaşma sağlanırsa, hisse alımı sermaye artırımı yoluyla yapılacak. 2020 yılında kurulan İş Bankası iştiraki Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Türkiye’de faaliyet gösteren her ölçekteki firmayı bünyesinde bir araya getirmeyi hedefleyen pazaryeri modeli hizmeti veriyor.

Türkiye’deki online alışveriş sektörüne yönelik çalışan Topkapı Danışmanlık’ın yüzde 80’i İş Bankası Grubu’na ait Trakya Yatırım Holding tarafından yönetiliyor. Geri kalan yüzde 20’lik hisse ise yine iştirak olan Efes Holding A.Ş yönetiminde Topkapı Danışmanlık’ın toplam sermayesi ise 612 milyon 500 bin TL.

Dev markalarla çalışıyor

2017 yılında kurulan Hamurlabs Elektronik Hizmetler Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi ise e-depo uygulamalarında son yılların en dikkat çeken şirketlerinden biri. Sipariş, ürün katalog, envanter depo gibi yönetimler sunan şirketin çalıştığı firmalar arasında Hepsiburada, Trendyol, n11.com, QNB Bank, Çiçeksepeti, Namshi, SAP gibi sektörünün öncü firmaları bulunuyor.

2021 yılında Hamurlabs, Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olma özelliği taşıyan Albaraka Garaj’ın 5. Dönemi’nde yer almaya hak kazanan girişimler arasındaydı.

Türk teknoloji şirketleri son yıllarda önemli atılımlar sergiliyor. Özellikle e-ticaret alanında milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan bu sektöre finans kurumları ve bankaların yatırımcı olarak yer alması bu alanın geleceğine de önemli yansımalar sağlayacak.