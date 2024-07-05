İş gücünün değişen dinamikleri
Son yıllarda iş piyasasında önemli değişimler yaşanıyor. Z kuşağının iş hayatına girişi sıkça konuşulsa da Türkiye’de yaşlanan nüfusun da dikkat çekici bir biçimde arttığını gözlemliyoruz. Özellikle hizmet sektöründe mağazalarda reyon görevlisi, kasiyer veya kafelerde servis görevlisi olarak çalışan daha fazla orta yaş ve üzeri bireyler sizlerin de dikkatini çekiyordur. 2020 yılında Türkiye’de 50 yaş üzeri nüfus 12.5 milyonken, 2023 yılına gelindiğinde bu sayı 13,4 milyona ulaştı.
Aynı dönemde 50 yaş üzeri istihdam edilen bireylerin sayısı 6,2 milyondan 6,7 milyona yükseldi. Bu artış, yaşlanan nüfusun iş piyasasında daha aktif hale geldiğini gösteriyor. Ayrıca İŞKUR’a iş aramak üzere başvuran 50 yaş üzeri çalışanların sayısı da 2020 yılında 150 binken 2023 yılında 180 bine yükseldi. Emeklilerin geçim zorlukları 50 ve üzeri yaşın işgücüne katılmasına ve/veya İŞKUR’da iş beklemesine neden oluyor. Bu yaş grubunda son bir yıldır iş arayışındakilerin sayısı yaklaşık 5 kat arttı. Avrupa ülkelerinde ve ABD’de de benzer şekilde yaşlı nüfusun iş gücüne katılımının arttığı ve bu durumun iş piyasasında yeni dinamikler oluşturduğu gözlemleniyor. Çeşitli ülkelerde yaşlanan nüfusun iş gücüne katılımı artarken genç nüfusun iş hayatına entegrasyonu konusunda zorluklar yaşanıyor. Özellikle hizmet sektöründe nitelikli eleman bulma konusunda evrensel bir sorun mevcut.
Orkun Petekçi: Kanayan yara haline geldi
Her dönemde iş arayan çok olduğu gibi, eleman arayan da çok oluyor. 20 yıl önce yönetim sayfalarında yazdığım yazılara baktığımda da benzer konuların gündemde olduğunu görüyorum. Değişen profiller ve beklentiler oluyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Elite Resort World otellerinin 12’ncisinin açılışı için Kuşadası’ndaydım.
Elite World Hotels and Resorts CEO’su Orkun Petekçi de bu sıkıntılardan bahsederken bu değişimi çok net bir şekilde ifade ederek, “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de personel konusu kanayan bir yara haline geldi. Kurumsal bir şirket olmamıza rağmen biz de personel bulmada ciddi sorunlar yaşıyoruz. Eskiden üniversite mezunu olsun, iyi yabancı dil bilsin isterdik. Sonra sadece yabancı dili olsun dedik. Şimdi bundan da vazgeçtik. Yeter ki çalışsın diyoruz. Pandemiyle birlikte insanların çalışma anlayışı değişti” dedi.
Konaklama sektörü gibi zorlu mesleklere mesafeli olan yeni neslin yoğun çalışmak istemediğini söyleyen Petekçi’ye otel çalışanlarının yaş dağılımını sorduğumda orta yaş ve üzeriyle genç oranının yarı yarıya olduğunu ifade etti. Şu an 118 çalışanı olan Elite World Kuşadası’nda hedeflerinin 150 çalışan olduğunu ancak bu nedenlerle açık yaşadıklarını da söylüyor.
Wtech’ten umut verici bir proje
Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla özel bir projeye imza attı. Yetişmiş insan gücüne katkı sağlamayı amaçlayan projenin ilk mezunları, 1 Temmuz’da sertifikalarını aldılar. 100 kadın ve 25 erkek katılımcıya eğitim vermek üzere yola çıkan projede yoğun ilgi sebebiyle 166’sı kadın, 23’ü erkek olmak üzere toplam 189 öğrenci eğitimi almaya hak kazandı.
Projenin Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını söyleyen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, “Derneğin ve projenin amacı, bilimde ve teknolojide sayıca az ve motivasyon olarak düşük olan kadın uzman sayısını arttırmak, kadınları teknolojiye, istihdama ve üretime kazandırmak.
Bunu yaparken de sadece kadınlara değil, tüm gençlere ve tüm insanlığa hizmet vermek ve bu alanda teknolojide çeşitliliği sağlamak” diyor. Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Arıduru ise süreçle ilgili şu bilgileri veriyor: “Projeye STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarından yeni mezun olmuş ve yüksek lisansa devam eden adaylar kabul edildi. Katılımcılara kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir eğitim programı sunuldu. Seçilen öğrenciler, dört ay boyunca teknik ve sosyal beceri eğitimleri aldı.
Teknik eğitimler çerçevesinde RPA Developer, Python ile Veri Bilimi, Süreç Analisti, Python ile Yapay Zeka, Veri Analitiği ve Siber Güvenlik gibi konularda eğitimler verildi. Öğrencilere aynı zamanda liderlik yetenekleri kazandırmak adına sosyal beceri eğitimleri verilerek, destekçi markalardan üst düzey yöneticiler sürece mentor olarak entegre edildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, destekçi firmaların desteğiyle çalışma hayatına adım atacaklar. 68 destekçi kurumun katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, destekçi firmaların desteğiyle çalışma hayatına adım atacaklar.”