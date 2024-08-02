İkna çabalarının tehlikeli halleri
Liderlerin kendilerini halkı ikna etmek için kullanması zaman zaman riskli ve trajikomik sonuçlar doğurabiliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun 2024 Olimpiyatları öncesinde Sen Nehri’ne girmesi, halkın nehrin temizlendiğine dair güvenini artırmayı amaçlayan bir hareketti.
Ancak nehrin kirli olduğu gerçeği, bu sembolik hareketin etkisini sorgulanır hale getirdi. Benzer bir olay, 1986’da Türkiye’de yaşanmıştı. Çernobil faciasının ardından dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, radyasyonun Türk çaylarına zarar vermediğini göstermek için televizyon kameraları önünde çay içti.
Ancak yıllar sonra kanser vakalarının artışıyla bu hareketin radyasyonun tehlikelerini örtbas etme çabası olarak algılandığı ve halkın güvenini sarsan bir olay olarak hatırlandığı görüldü. Söz konusu kitleleri ikna etmek olunca zaman, ülke vb farklar ortadan kalkıyor. Hidalgo’nun yaklaşımı vesilesiyle gelin çok sayıda örnekten bazılarını anımsayalım:
Halk arasında yanlış bilgi yayıldı
Donald Trump ve COVID-19 tedavisi: 2020 yılında COVID-19 pandemisi sırasında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, hidroksiklorokin adlı ilacın COVID-19’a karşı etkili olduğunu iddia etti ve bunu kendisinin de kullandığını belirtti. Ancak, bu ilacın etkili olduğuna dair bilimsel kanıtlar eksikti ve bazı çalışmalarda ciddi yan etkiler rapor edildi. Trump’ın bu hareketi, halk arasında yanlış bilgi yayılmasına ve potansiyel olarak tehlikeli sonuçlara yol açtı.
Ford Pinto ve güvenlik skandalı 1970’lerde Ford’un başkanı Lee Iacocca, Ford Pinto’nun güvenli olduğunu vurgulamak için halka açık test sürüşleri yaptı. Ancak, kısa süre sonra Pinto’nun yakıt tankı ile ilgili ciddi güvenlik sorunları ortaya çıktı. Araç, arka tampondan alınan darbelerde kolayca alev alabiliyordu. Bu skandal, Ford’un itibarına ciddi zarar verdi ve Iacocca’nın güvenilirliğini sorgulattı.
Sürdürülebilirlik konusunda eleştiri aldı
Fiji Water ve CEO’sunun promosyonu Fiji Water CEO’su David Gilmour, şirketin şişelenmiş suyunun doğallığını ve saflığını kanıtlamak için Fiji’deki su kaynaklarından bizzat su içti. Ancak, daha sonra Fiji Water’ın çevresel etkileri ve su kaynaklarının yerel halk için ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda eleştiriler aldı.
Dilma Rousseff ve Zika virüsü: Brezilya’nın eski Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, 2016 Olimpiyatları öncesinde Zika virüsü salgını sırasında halkı sakinleştirmek amacıyla açık alanlarda yürüyüş yaparak ve halkla temas kurarak virüsün kontrol altında olduğunu göstermek istedi. Ancak, salgınla ilgili belirsizlikler ve endişeler devam etti.
Subway'ın imajını zedeledi
Subway ve Jared Fogle: Subway, 2000’lerin başında Jared Fogle’ı sağlıklı beslenme ve kilo kaybı hikayesiyle markasının yüzü yaptı. Fogle, Subway sandviçleri yiyerek büyük miktarda kilo verdiğini iddia etti ve bu kampanya büyük ilgi gördü. Ancak, Fogle’ın daha sonra suçlu bulunması, Subway’in imajına ciddi zarar verdi.
BP ve Deepwater Horizon felaketi: BP CEO’su Tony Hayward, 2010 yılında yaşanan Deepwater Horizon felaketinin ardından şirketin durumu kontrol altında tuttuğunu ve denizin temizleneceğini açıkladı. Ancak, felaketin boyutları ve çevresel etkileri daha da büyüdü, bu da BP’nin itibarına ve güvenilirliğine büyük zarar verdi.
Boeing ve 737 MAX krizi: Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, 737 MAX uçaklarının güvenli olduğunu ve sorunların çözüldüğünü belirtti. Ancak, uçakların tekrar kazalara karışması ve ciddi güvenlik sorunlarının ortaya çıkması Boeing’in güvenilirliğini ve itibarını sarstı.