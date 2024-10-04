Hedefler büyük ilerleme yavaş
Dünya genelinde yönetim kurullarında kadınların temsili son yıllarda artış gösteriyor olsa da bu artışın hızı hala yeterli değil. Deloitte tarafından yayınlanan “Women in the Boardroom” raporuna göre, kadınlar yönetim kurulu koltuklarının yalnızca yüzde 23,3’ünü elinde bulunduruyor.
2022’den bu yana yüzde 3,6’lık bir artış görülse de bu hızla devam edilirse yönetim kurullarında kadın-erkek eşitliği ancak 2038’de sağlanabilecek. Yönetim kurulu başkanlıklarında ise kadınların oranı yüzde 8,4 gibi oldukça düşük bir seviyede kalırken, CEO pozisyonlarında bu oran yüzde 6’ya kadar iniyor. Rapora göre, cinsiyet eşitliğini sağlamak adına farklı ülkelerde çeşitli önlemler alınıyor. Fransa, Norveç, İtalya gibi ülkeler yönetim kurullarında yüzde 40 kadın kotası uygularken Belçika ve Hollanda’da bu oran yüzde 33 olarak belirlenmiş durumda.
Hükümet girişimlerinin ve hedeflerinin kadın temsilini artırdığı gözlemleniyor. Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerde de yönetim kurullarında kadın oranının yüzde 30’un üzerinde olması belirlenen hedeflerin ve açıklamaların etkili olduğunu gösteriyor. Ancak dünya genelinde bu hedeflere ulaşmak için alınan yol özellikle yönetim kurulu başkanlıkları ve CEO seviyelerinde oldukça yavaş ilerliyor.
Finans sektörünün kırık basamağı
Finans sektöründeki cinsiyet eşitliği diğer sektörlere kıyasla daha iyi bir durumda olsa da üst yönetim seviyelerinde kadınların temsili oldukça düşük. McKinsey’in “The State of Women in Finance” raporuna göre, bankacılıkta giriş seviyesinde kadınlar yüzde 53 oranında temsil ediliyor ancak bu oran üst düzey yönetici ve C-seviye pozisyonlara gelindiğinde üçte birin altına düşüyor. Kadınların bu sektörlerde yükselmesini zorlaştıran “broken rung” (kırık basamak) etkisi, yani ilk basamakta kadınların terfi almadaki dezavantajları, cinsiyet eşitliğini üst seviyelerde sağlamayı daha da zorlaştırıyor.
Finansal hizmetlerde yönetim kademesinde sadece 86 kadın yöneticiye karşılık 100 erkek yönetici terfi alıyor. Sigorta sektörü, giriş seviyesinde kadın temsili açısından yüzde 66 ile en yüksek oranlardan birine sahip ancak C-seviye pozisyonlara bakıldığında bu oran belirgin bir şekilde düşüyor.
Yüzde 30 Kulübü
Türkiye’de ise kadın temsilini artırma konusunda dikkat çeken inisiyatiflerden biri Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde faaliyet gösteren Yüzde 30 Kulübü Türkiye yatırım hizmeti sunan piyasa etkinliği yüksek kurumlarla iş birliği gerçekleştirdi. Türkiye’nin önde gelen 7 yatırım şirketi, Yüzde 30 Kulübü Türkiye ve 7 şirket temsilcisinin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlanan “Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz” başlıklı bildirgeye imza attı.
Kulübün Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melsa Ararat yaptığı konuşmada “Şirket yönetiminde kadınların anlamlı oranlarda yer alması ve cinsiyet eşitliği hedefine yönelik çabaların raporlanması yatırımcılar arasında güven oluşturulmasında bir katalizör görevi görüyor. Küresel olarak yeni halka arzlarda dengeli bir yönetim kuruluna sahip şirketlerin paylarına daha fazla talep geldiğini görüyoruz. Yatırımcılar cinsiyet eşitliği performansı düşük olan şirketlerin operasyonel risklere ve itibar risklerine daha açık olduklarını dikkate aldıklarından bu şirketler sermaye piyasaları tarafından daha düşük değerleniyor” dedi.
Süre 2026’da sona eriyor
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun “Türkiye’de Kadın Direktörler” raporuna göre, 2023 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yönetim kurulunda ortalama yüze 17,9 kadın üye olduğunu ve bu şirketlerin yüzde 34’ünün yönetim kurulunun tamamen erkeklerden oluştuğunu gösteriyor. 2023 yılında payları yeni halka arz olan şirketlerin yönetim kurulunda ise kadınların temsil oranı yüzde 13,5 ile bu ortalamanın da altında kalıyor. Avrupa Birliği Parlamentosu 2022 yılında yönetim kurullarında en az yüzde 33 oranında kadın olmasını zorunlu kıldı. Bu direktifin halka açık şirketlere tanıdığı süre 2026’da sona eriyor. Yüzde 30 Kulübü Türkiye de yasa ve kural koyucuları bu konuda AB ile hizalanma konusunda çaba göstermeye davet ediyor.