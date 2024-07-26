Yeteneğin işlenme biçimi nasıl etkileniyor?  

Araştırmalar iş dünyasındaki değişimin salgından bu yana hızlandığını orta­ya koyuyor. Son dönemde ortaya çıkan ve mevcut trendlerin birçoğu hızla değişime uğrarken iş hayatına bakış açısı ve iş yap­ma şekilleri de yenileniyor.

Çalışma ha­yatında esneklik beklentisi, mevcut yete­nek arzının güncel taleple örtüşmemesi ve birden fazla kuşağı içinde barındıran iş ortamları şimdi de yapay zekanın üretken ve diğer formları nedeniyle dönüşüme uğ­ruyor. Tüm bu faktörler iş hayatının ve ye­tenek yönetiminin geleceği yazılırken yeni fikirlere, yeni düşünce şekillerine ihtiyacı­mız olduğu anlamına geliyor.

Yetenek şirketi Randstad tarafından yayınlanan 2024 Yetenek Trendleri ra­poruna göre önümüzdeki dönemde ya­pay zeka alanındaki gelişmeler kurum­larda yeteneğin işlenme biçimini etkile­yecek. Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, İK yöneticilerinin rutin iş yükünü üretken yapay zeka uygulamala­rına aktararak yetenek geliştirmeye da­ha fazla odaklanabileceklerini ifade edi­yor. Rapora göre tepe yöneticilerin yüzde 72’si beceri açığının işletmeleri için bü­yük zorluk yaratacağı kanaatinde.

Araş­tırma, işverenlerin günümüz zorlu or­tamlarında işletmelerinin ihtiyaç duy­duğu becerilere ulaşma konusundaki endişelerinin arttığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların neredeyse üçte ikisi beceri açığının yakın gelecekte işletme­leri için daha büyük zorluklar yarataca­ğını bildirirken bu oranın 2019’dan beri en yüksek seviyesine ulaştığı görülüyor. Dahası katılımcıların yüzde 77’si artan otomasyonun işgücü planlamasını etki­lediğini ve organizasyonlarında gereken yeteneği değiştirdiğini söylüyor.

Yapay zeka ve insan zekası birlikte çalışarak iş gücünü optimize edecek

Yapay zeka ve insan zekasının bir ara­da çalışarak optimize edilmiş bir iş gü­cü elde etme çağı olması beklenen bu dönemde inovasyon ve fikir geliştir­me fonksiyonları eskisine göre çok da­ha erişilebilir olacak. Ayrıca pek çok kurumda yapay zeka kullanımının ye­tenek yönetimi yaşam döngüsünde hız­la arttığı gözlemleniyor. Giderek daha fazla sayıda kuruluş, üretken yapay ze­ka kullanarak iş tanımları yazma, beceri ontolojileri oluşturma, adayları bulma ve taramanın yanı sıra mülakat prog­ramlama gibi zaman alan işleri yöne­tebiliyor. Kuruluşların bir bölümüyse bünyelerindeki yetenek hareketliliği­ni ilerletmek, yüksek potansiyelli yete­nekleri belirlemek ve öğrenme ve geliş­tirme planları oluşturmak için teknolo­jiden yararlanıyor.

Bu dönüşüm aşamasında, işverenler stratejilerini değil, aynı zamanda beş B üzerinden düşünecek: Becerileri satın almak, becerileri geliştirmek, becerileri ödünç almak, becerileri terketmek (yeni­den öğrenmek) ve botları (yapay zeka) bir beceri olarak düşünmek. İnsan sermayesi liderleri, teknolojinin potansiyelini etik bir şekilde maksimize etmenin zorluğuyla karşı karşıya.

Yetenek liderlerinin yüzde 56’sı dijital dönüşüme ayak uyduramadıklarını söylüyor

Bu yılın Yetenek Trendleri araştırması, yetenek liderlerinin kendilerini hazırlık­sız hissettiklerini gösteriyor; Yüzde 56’sı dijital dönüşümün çok hızlı ilerlediğini ve ayak uyduramadıklarını belirtiyor. An­cak teknolojinin ötesinde, yetenek lider­lerinin ileriye dönük karşılaşmayı bekle­dikleri iki başlıca zorluk beceriye dayalı: Zor bulunan becerilerin talebinde artan rekabet (yüzde 34) ve özel becerilerin gi­derek azalması (yüzde 32). Tüm bu ge­lişmeler olurken, bu yıl İK›nın daha az­la daha fazla yapması, yani verimli olma­sı bekleniyor. Gedikli’ye göre, kurumların merkezindeki teknolojiyi ve çalışanları güçlendirmenin ve potansiyellerini açığa çıkarmak için üç alana odaklanılabilir:

-Teknolojiyi etkinleştirme: Tekno­lojinin, yetenek stratejileriniz konusunda önceden imkansız olanları mümkün kıla­bilme yollarını keşfetme ve anlama

-Yetenek yetkinliği: Yetenek dev­rimini benimseme, kariyer yolculukla­rı boyunca yetenekleri işe almayı ve ge­liştirmeyi yeniden düşünme, özellikle de hedeflere, hangi işlerin temel ve etkili ol­duğuna ve işgücünü sürekli akış halinde tutmanın yollarına özel bir vurgu yapma

-Güçlendirici deneyimler: Sadece yetenek beklentilerini karşılamakla kal­mayıp, aynı zamanda insanları sürekli olarak yüksek oranda katılıma ve sürekli çaba göstermeye istekli hale getiren kül­türler ve çalışan deneyimleri oluşturma.