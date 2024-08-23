  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. İzel BATU
  4. Yeni düzen yeni beklentiler  

Yeni düzen yeni beklentiler  

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör [email protected]

İş dünyası, sürekli değişen dinamikle­riyle her dönemde farklı ihtiyaç ve bek­lentilere ev sahipliği yapar. Ancak son yıl­larda bu değişim hiç olmadığı kadar hızlı ve köklü gerçekleşiyor. Pandemi, teknolo­jik dönüşüm ve toplumsal taleplerin artışı çalışanların kariyer ve yaşam beklentile­rini yeniden şekillendirdi. Artık iş hayatı­na dair klasik anlayışların bir kenara bıra­kıldığını ve işverenlerin de bu yeni düzene uyum sağlaması gerektiğini net bir şekilde görüyoruz.

Bu dönüşüm sadece çalışanla­rın istek ve ihtiyaçlarında değil, işveren­lerin stratejilerinde de büyük bir değişim yarattı. Eskiden bir çalışan için en büyük motivasyon, yüksek maaş veya üst düzey pozisyonlar olarak görülürdü. Ancak günü­müzde bu klasik motivasyonlar yerini daha farklı değerlere bırakıyor. Çalışanlar artık iş-yaşam dengesini korumayı, esnek çalış­ma saatlerine sahip olmayı ve işyerinde ai­diyet hissetmeyi her şeyden önde tutuyor­lar. Bu değişimler, iş dünyasında yeni bir kültürün doğmasına zemin hazırlıyor.

McKinsey’nin son çalışmalarında işve­renlerin yüzde 70’inin çalışan memnuniye­tini artırmak için yeni stratejiler geliştir­mek zorunda olduklarını belirtiliyor. Öyle ki, birçok işveren için çalışanların mutlulu­ğu, verimlilikle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Randstad Workmonitor 2024 raporu, ça­lışanların yüzde 48’inin işin yaşamlarını olumsuz etkilediği takdirde o işi bırakmayı düşündüğünü gösteriyor. Bu veri, işverenle­rin, çalışan memnuniyeti ve iş-yaşam den­gesi konularında atacakları adımların ne ka­dar kritik olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıca, çalışanlar kendilerini geliştirme fırsatlarına daha fazla önem veriyor. İşve­renler, çalışanlarına yalnızca maaş veya terfi imkanı sunmanın ötesine geçmeli; on­ların mesleki gelişimlerini desteklemeli ve geleceğe yönelik beceriler kazanmalarına yardımcı olmalıdır. Yine Randstad raporu­na göre, çalışanların yüzde 72’si gelecekte­ki kariyer fırsatları için yetenek geliştirme ve eğitim programlarını önemli görüyor. Bu da gösteriyor ki, işverenler için yalnız­ca bugünün değil, yarının iş gücüne yatırım yapmak hayati bir gereklilik haline geldi. İşverenlerin çalışanlarıyla kuracakları bu uzun vadeli ortaklık, hem şirketlerin hem de çalışanların gelecekteki başarısı için te­mel bir unsur olacak.

İş dünyasında bu yeni normalin ne kadar kalıcı olacağını zaman gösterecek; ancak şu­rası kesin ki, işverenler esneklik, eğitim ve iş-yaşam dengesi gibi konularda çalışanları­nın taleplerine duyarlı olurlarsa, hem yete­neklerini elde tutma hem de iş verimliliği­ni artırma noktasında daha başarılı olacak­lar. Çalışanların değişen beklentilerine ayak uydurmak, şirketleri geleceğin rekabetçi iş dünyasında bir adım öne çıkaracaktır.

Maaş kadar önemli

Randstad Workmonitor 2024 raporu da tam bu noktada, küresel iş gücünün günü­müzde neyi talep ettiğine dair önemli ipuç­ları sunuyor.

Raporda, iş-yaşam dengesi­nin artık çalışanlar için maaş kadar önemli olduğu ve işverenlerin bu talepleri karşıla­yabilmek için daha yaratıcı yollar bulmala­rı gerektiği vurgulanıyor. Çalışanların bü­yük bir kısmı, kariyerlerinde ilerlemenin yanı sıra, kişisel hayatlarına daha fazla za­man ayırabilmeyi ve esnek çalışma model­lerini talep ediyorlar. Üstelik bu talepler, sadece gelişmiş ekonomilerde değil, küre­sel ölçekte yaygın bir trend haline gelmiş durumda. Rapordaki veriler, bu dönüşümü daha derinlemesine anlamamıza yardım­cı olurken, iş dünyasına da önemli dersler sunuyor.

Çalışanlar artık yalnızca kariyer basamaklarını tırmanmayı hedeflemiyor; bunun yerine kişisel hayatlarına daha faz­la zaman ayırmak, esnek çalışma şartla­rı ve işverenleriyle daha derin bağlantılar kurmak istiyorlar. Raporda öne çıkan bul­gulara göre, iş-yaşam dengesi (yüzde 93) çalışanlar için ücret kadar kritik bir faktör olarak görülüyor. Bu eğilim, iş dünyasında yeni bir normalin işaretçisi olabilir.

Esneklik politikaları

Pandemi sürecinde birçok çalışan, uzak­tan çalışmanın getirdiği esneklikle yaşam tarzlarını yeniden şekillendirdi. Ancak işve­renlerin artan şekilde ofise dönüş talepleri çalışanlarda bir çatışma yaratıyor. Raporda belirtilen verilere göre, çalışanların yüzde 37'si ofiste daha fazla zaman geçirme zorun­luluğu getirilirse işlerinden ayrılmayı düşü­nebileceklerini belirtiyor. Bu, işverenlerin sadece maaş veya kariyer fırsatları değil ay­nı zamanda çalışanlarının yaşam tarzlarına saygı duyacak esneklik politikaları geliştir­meleri gerektiğini gösteriyor.

Çalışanların istekleri ve işverenlerin bek­lentileri arasındaki bu yeni dengeyi kurabi­len şirketler, yetenek çekme ve elde tutma konusunda avantaj sağlayacaklar.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sağlıkta iş ilanları patladı 16 Ağustos 2024
Yapay zekâ gençlerin kariyer planlarını nasıl etkiliyor? 09 Ağustos 2024
İkna çabalarının tehlikeli halleri 02 Ağustos 2024
Yeteneğin işlenme biçimi nasıl etkileniyor?   26 Temmuz 2024
Perakende dönüşümün ön cephesinde 19 Temmuz 2024
Mavi yakaya beceri kazandırmanın önemi fark ediliyor 12 Temmuz 2024
İş gücünün değişen dinamikleri 05 Temmuz 2024
Çekirdek işlerin ötesine geçiş 28 Haziran 2024
Jeopolitik Riskler: Tehdit mi, Fırsat mı? 21 Haziran 2024
İşverenlerle çalışanlar arasındaki uçurum büyüyor 14 Haziran 2024